Російські окупанти погрожують лікарю з Маріуполя Чумаріну, який розповів про загибель вагітної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі
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"Глава громадської палати "ДНР" Олександр Кофман у своєму телеграм каналі погрожує лікарю з Маріуполя Тімуру Чумаріну, який розповів про загибель вагітної жінки та дитини в обстріляному кілька днів тому пологовому будинку.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Російська пропаганда продовжує брехати, що цей обстріл фейковий, фотографії постановочні, і насправді у пологовому будинку ніхто не загинув. Тих, хто розповідає правду про військові злочини Росії в Маріуполі, залякують і погрожують знайти. Просто усвідомте глибину днища, на якому копошаться ці моральні виродки. Керівництво РФ і співробітників російської окупаційної адміністрації поза всяким сумнівом не можна вважати людьми", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
А тепер диви - цілий колишній "міністр деенерії" та ще й на лікарів гавка! Хто б його з мелкашкі поцілів, мразюку!