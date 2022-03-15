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Російські окупанти погрожують лікарю з Маріуполя Чумаріну, який розповів про загибель вагітної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти погрожують лікарю з Маріуполя Чумаріну, який розповів про загибель вагітної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі

"Глава громадської палати "ДНР" Олександр Кофман у своєму телеграм каналі погрожує лікарю з Маріуполя Тімуру Чумаріну, який розповів про загибель вагітної жінки та дитини в обстріляному кілька днів тому пологовому будинку.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда продовжує брехати, що цей обстріл фейковий, фотографії постановочні, і насправді у пологовому будинку ніхто не загинув. Тих, хто розповідає правду про військові злочини Росії в Маріуполі, залякують і погрожують знайти. Просто усвідомте глибину днища, на якому копошаться ці моральні виродки. Керівництво РФ і співробітників російської окупаційної адміністрації поза всяким сумнівом не можна вважати людьми", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Російські окупанти погрожують лікарю з Маріуполя Чумаріну, який розповів про загибель вагітної після бомбардування пологового будинку в Маріуполі 01
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Топ коментарі
+16
да нету там никакой глубины днища, там вообще нет дна..., как могут нормальные люди оценить диагноз этих моральных уродов, здесь нужны специалисты, может ветеринары...
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15.03.2022 10:24
+12
Того Кофмана треба в іншу палату відправити, вона ще моргом називається...))
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15.03.2022 10:22
+10
Так, зачищати лугандон доведеться дуже ретельно, щоб жодний покидьок не втік...
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15.03.2022 10:25
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Того Кофмана треба в іншу палату відправити, вона ще моргом називається...))
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15.03.2022 10:22 Відповісти
да нету там никакой глубины днища, там вообще нет дна..., как могут нормальные люди оценить диагноз этих моральных уродов, здесь нужны специалисты, может ветеринары...
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15.03.2022 10:24 Відповісти
Так, зачищати лугандон доведеться дуже ретельно, щоб жодний покидьок не втік...
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15.03.2022 10:25 Відповісти
Ветеринары тут не помогут. Только живительная эвтаназия.
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15.03.2022 11:18 Відповісти
що ще за кофман? мабуть етнічний роSSіянин. асвабаділ вже свою диниру від цивілізації і якісних продуктів харчування?
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15.03.2022 10:27 Відповісти
Який там росіянин?! Знаю його дуже гарно (краще б не знала!). Подвізався коло знавців, займався нашою дніпровською командою на Горлівських та Донецьких фестивалях. Ще тоді з нього нудило - красунчик, але така улеслива гніда, в очи заглядав, чуть не навколішки падав.

А тепер диви - цілий колишній "міністр деенерії" та ще й на лікарів гавка! Хто б його з мелкашкі поцілів, мразюку!
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15.03.2022 12:15 Відповісти
Так, за 8 років достатньо побавилися з усілякими пропускними пунктами, забезпеченням їх пенсіями та іншою маячнею... Вони зрозуміли це як ознаку слабкості, й це призвело до війни....
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15.03.2022 10:31 Відповісти
Ще й війська відвели з укріплених позицій, і навіть міст у Станиці побудували і їм віддали. Браво, зе!
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15.03.2022 10:56 Відповісти
Кофман Олександр - запам"ятали! Трохи мусите почекати. Трохи
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15.03.2022 10:30 Відповісти
Этому кофману рекомендуется повеситься самому,пока не зачистили.
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15.03.2022 10:30 Відповісти
За дном - дно
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15.03.2022 10:32 Відповісти
Олександр Кофман, настоятельно рекомендуем вам не гавкать через Интернет, чтобы не повторить лифтовый подвиг вашего "собрата" Гиви.
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15.03.2022 10:32 Відповісти
Взагалі на лифті покатали Моторолу. А того покидька Гіві "джміль" вкусив
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15.03.2022 10:56 Відповісти
Охохоооо)) "по окончании операции по зачистке" бл#дь, я шо та ржууууууу !)))
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15.03.2022 10:48 Відповісти
Всі пропагандони, вожді недореспублік, кати 'Ізоляції', генерали, артилеристи і летуни, мають після війни висіти на шибеницях на Хрещатику! Ніяких компромісів з ворогом!
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15.03.2022 10:54 Відповісти
пердайте этому поцу что их анерал всё
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15.03.2022 11:00 Відповісти
Вот же тупорылые орки После войны это мы будем вас зачищать как подлых и трусливых шакалов.
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15.03.2022 11:34 Відповісти
А я предлагал в чате где много патриотов - давайте коллективно набежим на оф. группу террористического формирования "спарта", и позлорадствуем тому что у них утилизировали комбата. Никто даже не отозвался.
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15.03.2022 15:42 Відповісти
 
 