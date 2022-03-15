Від початку війни в Україні загинули 97 дітей, поранені понад 100, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 15 березня від військових дій РФ в Україні загинули 97 дітей і ще понад 100 травмовані, повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Через збройну агресію Російської Федерації станом на ранок 15 березня 2022 року загинули 97 дітей і більше ніж 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях. Щодня під обстрілами гине щонайменше п'ятеро дітей", - ідеться у повідомленні Офісу Генпрокурора, розміщеному у вівторок у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 навчальних закладів, 59 із них зруйновано повністю.

За інформацією Офісу Генпрокурора, найбільше руйнувань у Донецькій області – 119, у Харківській – 50, Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21 та у Києві – 24.

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"Обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів", - інформують у відомстві.

Водночас у повідомленні наголошується, що ці цифри не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де країна-агресор веде активні бойові дії і на тимчасово окупованих територіях.