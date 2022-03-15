Миколаїв будуть додатково укріплювати, щоб не дати ворогу взяти місто, - Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Миколаєві будуватимуть додаткові укріплення, щоб не дати ворогові взяти місто.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова обласної воєнної адміністрації Віталій Кім.
"Вночі в місті була низка вибухів, зараз з'ясовуємо де і які збитки. Миколаївці починають звикати до такої ситуації. Сьогодні дзвінки до рятувальників уночі не надходили. Також були удари по селах, там ситуація гірша, зараз збираємо інформацію", - сказав Кім.
Він також повідлмив про ідею щодо додаткового укріплення міста, яке готується до оборони. Зараз вона опрацьовується і разом із одеситами втілюватиметься в життя.
Раніше повідомлялся, що російські війська не залишають ідею оточити і взяти Миколаїв.
Топ коментарі
+8 Ua_analytic
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+6 Павел Северин bc9b18a5
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