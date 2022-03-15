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Миколаїв (1338) Кім Віталій (452)

Миколаїв будуть додатково укріплювати, щоб не дати ворогу взяти місто, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Миколаїв будуть додатково укріплювати, щоб не дати ворогу взяти місто, - Кім

У Миколаєві будуватимуть додаткові укріплення, щоб не дати ворогові взяти місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова обласної воєнної адміністрації Віталій Кім.

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"Вночі в місті була низка вибухів, зараз з'ясовуємо де і які збитки. Миколаївці починають звикати до такої ситуації. Сьогодні дзвінки до рятувальників уночі не надходили. Також були удари по селах, там ситуація гірша, зараз збираємо інформацію", - сказав Кім.

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Він також повідлмив про ідею щодо додаткового укріплення міста, яке готується до оборони. Зараз вона опрацьовується і разом із одеситами втілюватиметься в життя.

Раніше повідомлялся, що російські війська не залишають ідею оточити і взяти Миколаїв.
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Топ коментарі
+8
немає там сил на взяття жодного міста великого. Вони валять інфраструктуру
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15.03.2022 10:53
+6
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15.03.2022 10:46
+6
Миколаїв не можно здавати оркам. Бо тоді херсонцям буде дюже сумно, а одеситам скрутно. А із тратою ції міст, борони Боже від цього, Україна втратить вихід у Чорне море.
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15.03.2022 10:50
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Николаев - Ким здорового человека
кндр (днр) - Ким курильщика
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15.03.2022 10:43 Відповісти
ты что куриш, скажи я тоже хочу такое
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15.03.2022 10:46 Відповісти
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15.03.2022 10:46 Відповісти
Генерал Марченко там рулить а не Кім. Просто треба ж комусь і відосики робити бо за три роки всі вже звикли до клоунади
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15.03.2022 12:28 Відповісти
Скажи це Кіму.
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15.03.2022 13:02 Відповісти
Миколаїв не можно здавати оркам. Бо тоді херсонцям буде дюже сумно, а одеситам скрутно. А із тратою ції міст, борони Боже від цього, Україна втратить вихід у Чорне море.
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15.03.2022 10:50 Відповісти
немає там сил на взяття жодного міста великого. Вони валять інфраструктуру
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15.03.2022 10:53 Відповісти
Так, у них вже памперси скінчились, щоб штурмувати українські міста. Працюють лише окремі диверсійні групи чи підрозділи. Вся їхня тактика - це максимальні руйнування і максимальна кількість жертв серед цивільних. Вони лише так сміливі.
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15.03.2022 11:01 Відповісти
Одесса не может позволить отдать оркам Николаев.Иначе будут расчленять по частям и Одесса будет следующая и там уже и с пмр полезут.
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15.03.2022 11:19 Відповісти
В рот кацапы возьму а ни Николаев !
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15.03.2022 10:58 Відповісти
Звісно у порівнянні з 24-25 лютого вже нема у орків тої нахабності. Але заспокоюватись зарано
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15.03.2022 10:59 Відповісти
Думаю єдина мета кацапів зараз це максимально спустошити наші міста щоб більше українців виїхало і на їхнє місце заселити кацапську біомасу
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15.03.2022 11:00 Відповісти
Там нема мети. Оркам просто подобається руйнувати, вони навіть не замислюютьсяпро те що за все ім прийдеться платити грошима наступні років 100. Бо у них немає чим думати, вони банально занадто тупі для процесу мислення.
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15.03.2022 11:07 Відповісти
Ндя.. А мы то в своих детских мечтах ждали, что с Николаева будет контрнаступление.
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15.03.2022 11:05 Відповісти
судя по тому что военных набирают в Николаеве и отправляют почему то на Донбасс. Контрнаступления на юге придется ждать очень долго. Казалось бы какая разница где защищать родину, но все же как то странно.
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15.03.2022 11:30 Відповісти
Вчера большой участок дороги между Николаевым и Новой Одесой зачистили. Под Вознесенском осталось немного орков- они отрезаны
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15.03.2022 12:27 Відповісти
Генерал Марченко уже врятував Миколаїв- все розрулить! Слава ЗСУ!
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15.03.2022 12:25 Відповісти
 
 