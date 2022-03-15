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Через обстріли окупантів 36 населених пунктів залишилися без світла та 30 без газу на Луганщині

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Через обстріли окупантів 36 населених пунктів залишилися без світла та 30 без газу на Луганщині

На Луганщині через обстріли російських загарбників наразі 30 населених пунктів залишаються без нормального газопостачання та 36 - без енергогопостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Внаслідок бойових дій пошкоджено газопроводи різних діаметрів та різного тиску або закрито засувки на виході з ГРС. Без газопостачання 23 населених пунктів повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів. Станом на 09:00 15.03.2022 року знеструмлено 36 населених пунктів, з них 22 повністю, 14 частково. 97 834 споживачів перебуває без електроенергії, відключено 599 ТП (трансформаторні підстанції)", - написав очільник області.

Він зазначив, що у місті Сєверодонецьк відключено 180 багатоквартирних будинків через пошкодження котельної КП "Сєверодонецьктеплокомуненерго". Також надходять повідомлення щодо поривів внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків, послугу з централізованого теплопостачання яким надає АТ "Сєверодонецька ТЕЦ". У місті Лисичанськ у зв’язку з відсутністю електро-, водопостачання призупинено роботу 11 котелень КП "Лисичанськтепломережа".

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Голова ОВА констатував, що також у населених пунктах пошкоджено водопостачання. Частково обмежено подачу води на міста Попасна та Золоте. Повністю відсутнє водопостачання у с. Нижнє, Нижнє-1, Новотошківка – 2180 абонентів у зв’язку з бойовими діями та знеструмленням Світличанського департаменту КП "ПРВ".

Також через обстріли без водопостачання місто Попасна – це 9000 абонентів, с. Карбоніт відсутність електропостачання та наявність витоків без води 5599 абонентів, констатував Гайдай.

Автор: Наталя Джума
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