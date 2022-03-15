"Полюють на учасників АТО, щоб ті не чинили спротив": жителі Іванкова у блокаді окупантів просять "зелений коридор"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці Іванкова, який першим вночі 24 лютого стояв на обороні столиці й області від окупантів, заблоковані російськими військовими і кадирівцями в прилеглих селах. Вони побоюються, що про них забули.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, Іванків - один з найбільш постраждалих населених пунктів України, що розташований на півночі Київської області, за 80 км до столиці і 50 км до Чорнобиля.
Близько десяти тисяч жителів Іванкова стали заручниками російських окупантів практично з першого дня війни і зараз благають владу про гуманітарний коридор.
Зараз вони перебувають у повній блокаді російських військових. У людей немає ні води, ні їжі, ні світла, ні зв'язку. Вони залишилися без першочергових засобів для виживання, зокрема і ліків. Іванківці тижнями змушені переховуватися у підвалах через наступ ворожої техніки, обстріли з "Градів" та переслідування російськими військовими.
"Окупанти в першу чергу шукають хлопців, які воювали в АТО. Вони захоплюють їх в полон, щоб створити картинку для російських телеканалів. Місцевих здебільшого зараз не чіпають, але, якщо порівнювати, як вони поводили себе у перші дні - розстрілювали людей, які чинили їм спротив - то зараз спокійніше, ніж було тоді. Водночас ворожа техніка продовжує поступово заходити звідти", - розповіли нам очевидці.
За їхніми словами, у перші дні війни окупанти вбивали усіх місцевих на своєму шляху, хто намагався виїхати або чинив спротив.
"Колони з технікою йшли повз наші села на Оболонь. А коли вони заїжджали до села, то ходили по вулицях з автоматами і кричали: "Кто тут есть, выходите" і стріляли. І якщо ти сховався десь у погребі, то у тебе є ще шанс вижити, а якщо ти десь був у дворі - то це смерть. І вони заходили в хати, лазили під ліжка, шукали, може хтось десь є. Насамперед вони полювали на чоловіків", - розповідають місцеві.
"Там не можна вийти, бо ти практично проходиш через жорсткі точки. Ти проходиш через два села з кадирівцями, тому шанси вижити - дуже мізерні. Люди бояться звідти виходити", - кажуть нам жителі Іванкова і просять владу допомогти їм вибратися
Люди кажуть, що повністю відрізані і заблоковані у своєму селищі, адже в прилеглих села також - окупанти і евакуюватися самостійно - смертельно небезпечно.
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@AS7404542949
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Азовцы ликвидировали целого генерал-майора ВС РФ в ходе контратаки под Мариуполем. Хороший генерал.
Спит убитая лисичка,
Спит задушенная птичка,
Обезгл*вленный хомяк
Посмотри-ка как обмяк.
Утонув в зловонной жиже,
Спят в аквариуме мыши.
И на высохшем полу
Рыбки кучкой спят в углу.
Спят в пробирке эмбрионы,
Спят в музее фараоны,
И в уютном мавзолее
Ленин спит, блаженно млея.
Сторож спит с ножом в спине,
Спят пожарники в огне,
И, придавленный бревном,
Спит строитель мертвым сном.
Источник teksty-pesenok.ru
Ошибившись только раз,
Спят саперы в этот час.
Парашют с собой не взяв,
Спит десантник на камнях.
Газ забыв закрыть, соседи,
Спят в повалку на паркете.
В паутине дремлют мушки...
Спи, а то прибью подушкой
Текст песни добавил: Аноним
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там ок 6000 жителей
там нет ни связи ни электрики ни продуктов
там вообще капец
а инсулин тот же