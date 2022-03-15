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армія РФ (13507) Київська область (3133) Іванків (7)

"Полюють на учасників АТО, щоб ті не чинили спротив": жителі Іванкова у блокаді окупантів просять "зелений коридор"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці Іванкова, який першим вночі 24 лютого стояв на обороні столиці й області від окупантів, заблоковані російськими військовими і кадирівцями в прилеглих селах. Вони побоюються, що про них забули.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, Іванків - один з найбільш постраждалих населених пунктів України, що розташований на півночі Київської області, за 80 км до столиці і 50 км до Чорнобиля.

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Близько десяти тисяч жителів Іванкова стали заручниками російських окупантів практично з першого дня війни і зараз благають владу про гуманітарний коридор.

Зараз вони перебувають у повній блокаді російських військових. У людей немає ні води, ні їжі, ні світла, ні зв'язку. Вони залишилися без першочергових засобів для виживання, зокрема і ліків. Іванківці тижнями змушені переховуватися у підвалах через наступ ворожої техніки, обстріли з "Градів" та переслідування російськими військовими.

"Окупанти в першу чергу шукають хлопців, які воювали в АТО. Вони захоплюють їх в полон, щоб створити картинку для російських телеканалів. Місцевих здебільшого зараз не чіпають, але, якщо порівнювати, як вони поводили себе у перші дні - розстрілювали людей, які чинили їм спротив - то зараз спокійніше, ніж було тоді. Водночас ворожа техніка продовжує поступово заходити звідти", - розповіли нам очевидці.

За їхніми словами, у перші дні війни окупанти вбивали усіх місцевих на своєму шляху, хто намагався виїхати або чинив спротив.

"Колони з технікою йшли повз наші села на Оболонь. А коли вони заїжджали до села, то ходили по вулицях з автоматами і кричали: "Кто тут есть, выходите" і стріляли. І якщо ти сховався десь у погребі, то у тебе є ще шанс вижити, а якщо ти десь був у дворі - то це смерть. І вони заходили в хати, лазили під ліжка, шукали, може хтось десь є. Насамперед вони полювали на чоловіків", - розповідають місцеві.

"Там не можна вийти, бо ти практично проходиш через жорсткі точки. Ти проходиш через два села з кадирівцями, тому шанси вижити - дуже мізерні. Люди бояться звідти виходити", - кажуть нам жителі Іванкова і просять владу допомогти їм вибратися

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Люди кажуть, що повністю відрізані і заблоковані у своєму селищі, адже в прилеглих села також - окупанти і евакуюватися самостійно - смертельно небезпечно.
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Топ коментарі
+16
AS74


@AS7404542949

·
11 мин



Азовцы ликвидировали целого генерал-майора ВС РФ в ходе контратаки под Мариуполем. Хороший генерал.

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15.03.2022 11:08
+14
Их просто надо всех убить. Другого выхода нет. И пленных брать не надо. Бешеных собак в плен не берут
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15.03.2022 11:10
+10
Вбивати цапів без жалю!
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15.03.2022 11:09
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15.03.2022 11:04 Відповісти
Це уявити навіть неможливо, хочеться, щоб наші добре жахнули по цим нелюдам.
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15.03.2022 11:06 Відповісти
AS74


@AS7404542949

·
11 мин



Азовцы ликвидировали целого генерал-майора ВС РФ в ходе контратаки под Мариуполем. Хороший генерал.

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15.03.2022 11:08 Відповісти
Текст песни Спит - Убитая лисичка
Спит убитая лисичка,
Спит задушенная птичка,
Обезгл*вленный хомяк
Посмотри-ка как обмяк.
Утонув в зловонной жиже,
Спят в аквариуме мыши.
И на высохшем полу
Рыбки кучкой спят в углу.
Спят в пробирке эмбрионы,
Спят в музее фараоны,
И в уютном мавзолее
Ленин спит, блаженно млея.
Сторож спит с ножом в спине,
Спят пожарники в огне,
И, придавленный бревном,
Спит строитель мертвым сном.
Источник teksty-pesenok.ru
Ошибившись только раз,
Спят саперы в этот час.
Парашют с собой не взяв,
Спит десантник на камнях.
Газ забыв закрыть, соседи,
Спят в повалку на паркете.
В паутине дремлют мушки...
Спи, а то прибью подушкой

Текст песни добавил: Аноним

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15.03.2022 11:15 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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15.03.2022 11:09 Відповісти
Их просто надо всех убить. Другого выхода нет. И пленных брать не надо. Бешеных собак в плен не берут
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15.03.2022 11:10 Відповісти
По моєму це пи..дьож з метою виманити наших у засідку. Які ще "хлопці з АТО" можуть там залишатись? Це ж очевидна брехня.
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15.03.2022 11:12 Відповісти
У меня точная инфо что уже на 4 день забирали на дознание в комендатур
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15.03.2022 12:00 Відповісти
Некоторым атошникам уже за 60, не забывайте 8 лет прошло.
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15.03.2022 12:53 Відповісти
. .
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15.03.2022 11:12 Відповісти
****** ще до свого народження тупим був.
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15.03.2022 11:17 Відповісти
А меня за ******* ФБ заблокировал.и где справедливость????Смерть агрессору.Слава Украине.
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15.03.2022 11:30 Відповісти
Після війни розберемось як таке могло статися .
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15.03.2022 11:19 Відповісти
Ага, розберетеся як завжди. Он уже з Кравчуком і кучмою розібрались за здачу стратегічної зброї, і з комуняками розібрались, і з регіоналами яника, і з опзж... Українці занадто толерантні і інфантильні в цьому плані. Навіть зараз 'слуги' на переговорах обговорюють компроміс з рашкою, а не Гаагу, відбудову міст їх полоненими, і контрибуції
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15.03.2022 12:39 Відповісти
За Ивановом дальше есть ещё полесский район
там ок 6000 жителей
там нет ни связи ни электрики ни продуктов
там вообще капец
а инсулин тот же
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15.03.2022 11:59 Відповісти
Треба не зелений коридор просити, а запросити туди рейдову групу ССО- хай вночі робить кадирівцям харакірі
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15.03.2022 12:37 Відповісти
блаЗЄнські боялися роздати зброю ветеранам... Тепер вони вразливі.
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15.03.2022 12:52 Відповісти
заКадЫркой пришли в Иванкова
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15.03.2022 14:37 Відповісти
Сподіваюсь там збудують укріплення, на випадок якщо ще полізуть, щоб не так як раніше.
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01.04.2022 12:53 Відповісти
 
 