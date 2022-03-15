УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12328 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
29 963 27
армія РФ (13507) війна (56620) Дніпро місто (2163) обстріл (21162) ракети (2819) Резніченко (493)

Війська РФ завдали ракетних ударів по аеропорту у Дніпрі. Зруйновано злітно-посадкову смугу, масштабні руйнування, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали ракетних ударів по аеропорту у Дніпрі. Зруйновано злітно-посадкову смугу, масштабні руйнування, - ОДА

Війська РФ завдали ракетних ударів по аеропорту у Дніпрі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення. Ми переможемо!", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі працювала система ППО: попередньо травмованих і загиблих немає, - Філатов

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
ТІЛЬКИ Смерть маскалям!!!
показати весь коментар
15.03.2022 11:13
+11
Він поки відновлювати буде ще в 2 рази більше вкраде.
показати весь коментар
15.03.2022 11:26
+9
Приберіть дебіла Геращенко з медіа . .
Нерви не витримують вже навіть у працівників ДСНС . Емоційне відео https://www.facebook.com/100014209412698/videos/472850764532725



Антон Геращенко третій раз за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. .



Представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага записала емоційне звернення до Геращенка, знаходячись на місці падіння ракети у Києві.

"Досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим!", - звернулася вона до Геращенка.

Зупиніть Антона Геращенка, який називає себе радником міністра внутрішніх справ!
показати весь коментар
15.03.2022 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.03.2022 11:13 Відповісти
ТІЛЬКИ Смерть маскалям!!!
показати весь коментар
15.03.2022 11:13 Відповісти
Добре, хоч вже відосиків руйнувань не скидують...(((
А за інше, хто його за язик тягне -міг би просто сказати - аеропорт повністю зруйновано, відновленню не підлягає...
показати весь коментар
15.03.2022 11:15 Відповісти
Для повного руйнуваня і 20 замало!
І навіть після 40 ракет підлягає відновленю.
показати весь коментар
15.03.2022 11:20 Відповісти
чи від х-55(калібри у них тільки на нато залишись) воронка на місті вибуху велика? Чи ці покидьки кинули на мирне місто Іскандер?
показати весь коментар
15.03.2022 11:30 Відповісти
Х-з що кинули. Там геологія цікава - тонкий шар грунту а під ним суцільний грагніт.
показати весь коментар
15.03.2022 16:04 Відповісти
Суки такі.
показати весь коментар
15.03.2022 11:18 Відповісти
Аеропорт належить бєні каломойському, тому хай відновлює його за ті гроші, які він вкрав у українського народу
показати весь коментар
15.03.2022 11:21 Відповісти
Він поки відновлювати буде ще в 2 рази більше вкраде.
показати весь коментар
15.03.2022 11:26 Відповісти
як можна бути таким дурним? як можна радіти руйнуванням української інфраструктури? В Україні більша частина промислових та соціальних об'єктів належить олігархам - це треба щоб путін їх всіх знищив? Нам цей аеропорт ЗАРАЗ потрібен, а не після війни!
показати весь коментар
15.03.2022 11:26 Відповісти
Шо ти мелеш? То державний аеропорт.
показати весь коментар
15.03.2022 11:32 Відповісти
Не звизди, у Бени было только здание терминала аэропорта, а взлетная полоса государственная.
показати весь коментар
15.03.2022 13:16 Відповісти
це той що бені будували? замість ППО.
показати весь коментар
15.03.2022 11:22 Відповісти
це той, яким зараз користуються українські впс - через що і ********
показати весь коментар
15.03.2022 11:28 Відповісти
бетонну злітну полосу можна відновити досить швидко.
хіба що там якісь ліхтарики не працюватимуть...
показати весь коментар
15.03.2022 11:24 Відповісти
ДЯКУЮ *******, політав з Дніпра у Египет.
НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУ ЖОДНОМУ РОСІЯНИНУ І БІЛОРУСУ!
показати весь коментар
15.03.2022 11:28 Відповісти
Приберіть дебіла Геращенко з медіа . .
Нерви не витримують вже навіть у працівників ДСНС . Емоційне відео https://www.facebook.com/100014209412698/videos/472850764532725



Антон Геращенко третій раз за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. .



Представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага записала емоційне звернення до Геращенка, знаходячись на місці падіння ракети у Києві.

"Досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим!", - звернулася вона до Геращенка.

Зупиніть Антона Геращенка, який називає себе радником міністра внутрішніх справ!
показати весь коментар
15.03.2022 11:29 Відповісти
Фейк. Не слухайте бредятіну.
показати весь коментар
15.03.2022 17:53 Відповісти
***** , Ссуки , Ссуки Смерть русне Это Отечественная война
показати весь коментар
15.03.2022 11:40 Відповісти
Ну, кто там служил - в курсе дела.
Враг пуст считает, что уничтожил.
показати весь коментар
15.03.2022 11:45 Відповісти
здохните мрази
показати весь коментар
15.03.2022 11:53 Відповісти
Аэропорты уничтожены, чтоб оржие не поставляли, КБ Луч уничт ожен, что сами не делали...война на истощение называется...
показати весь коментар
15.03.2022 11:59 Відповісти
Ото Запад поддерживал Украину, чтоб отдать РФ?
У них все под контролем.
показати весь коментар
16.03.2022 06:52 Відповісти
Агония ВС РФ
показати весь коментар
15.03.2022 12:56 Відповісти
Раша з 2014 року агонізує і щось кінця не видно
показати весь коментар
15.03.2022 15:13 Відповісти
Государство может чахнуть и 300 лет.
Важна тенденция.
показати весь коментар
16.03.2022 06:50 Відповісти
 
 