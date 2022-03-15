Війська РФ завдали ракетних ударів по аеропорту у Дніпрі. Зруйновано злітно-посадкову смугу, масштабні руйнування, - ОДА

Війська РФ завдали ракетних ударів по аеропорту у Дніпрі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення. Ми переможемо!", - написав він.

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