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Війська РФ завдали ракетних ударів по аеропорту у Дніпрі. Зруйновано злітно-посадкову смугу, масштабні руйнування, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали ракетних ударів по аеропорту у Дніпрі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення. Ми переможемо!", - написав він.
Топ коментарі
+24 экзорцист
показати весь коментар15.03.2022 11:13
+11 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар15.03.2022 11:26
+9 Maksim Perepelitca
показати весь коментар15.03.2022 11:29
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Будь ласка, зачекайте...
А за інше, хто його за язик тягне -міг би просто сказати - аеропорт повністю зруйновано, відновленню не підлягає...
І навіть після 40 ракет підлягає відновленю.
хіба що там якісь ліхтарики не працюватимуть...
НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУ ЖОДНОМУ РОСІЯНИНУ І БІЛОРУСУ!
Нерви не витримують вже навіть у працівників ДСНС . Емоційне відео https://www.facebook.com/100014209412698/videos/472850764532725
Антон Геращенко третій раз за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. .
Представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага записала емоційне звернення до Геращенка, знаходячись на місці падіння ракети у Києві.
"Досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим!", - звернулася вона до Геращенка.
Зупиніть Антона Геращенка, який називає себе радником міністра внутрішніх справ!
Враг пуст считает, что уничтожил.
У них все под контролем.
Важна тенденция.