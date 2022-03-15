Від початку вторгнення РФ "Укрзалізниця" евакуювала вже 2 млн осіб, - ОП

Від початку військових дій в Україні "Укрзалізниця" евакуювала понад 2 млн людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у прямому ефірі інформаційного марафону.

"Це справді велика цифра, і дякую "Укрзалізниці", яка вивозить людей до безпечних регіонів", - сказав він.

За словами Тимошенка, гуманітарними коридорами із міст, де йдуть найактивніші бойові дії, автобусами вивезли ще майже 150 тис. людей.

"Це стосується Луганщини, Донеччини, Сумщини, Київської та Запорізької областей. За весь час було відпрацьовано 26 гуманітарних коридорів", – уточнив він.

Окремо Тимошенко зупинився на питанні евакуації із Маріуполя.

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"Ми вже четвертий день намагаємося доїхати до Маріуполя – наразі гуманітарний конвой стоять за 60 км від міста, але його не пропускають", - повідомив він, уточнивши, що в понеділок, 14 березня, вдалося домогтися того, щоб люди змогли поїхати хоча б приватними машинами.

Тих, кому вдалося евакуюватися з Маріуполя, прийняли у Запорізькій області.