УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12887 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 095 53
війна (56620) опитування (1405)

56% українців вважають метою РФ знищення українського народу. Абсолютна більшість не готова віддавати Крим і Донбас, - соцопитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

56% українців вважають метою РФ знищення українського народу. Абсолютна більшість не готова віддавати Крим і Донбас, - соцопитування

Більшість громадян України (56%) вважає, що головною метою вторгнення РФ є повне знищення українського народу, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати опитування опубліковані на сайті "Рейтингу".

Читайте також: Абсолютна більшість німців, французів та італійців підтримують вступ України до ЄС, - опитування

Така думка домінує в усіх регіонах України: від півдня (51%) до заходу (65%).

49% опитаних вважають, що мета нападу – окупація України та приєднання її до РФ.

Лише 17% опитаних вважають, що РФ має на меті змінити політичний курс України, 15% - запобігти розміщенню баз НАТО, 10% вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури України, 5% – провокування НАТО на війну. Тих, хто вважає, що вторгнення РФ мало на меті захистити російськомовне населення – лише 2%.

Реальним шляхом завершення війни більшість (64%) вбачає пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн, водночас 31% опитаних вважає, що слід відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій. Лише 1% опитаних виступає за те, щоб погодитись на більшість вимог РФ.

Українці зовсім не готові віддавати ні Крим, ні Донбас: більшість вважає, що Україна має використати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) та Криму (80%). У цьому впевнені жителі всіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

Читайте також: Більшість парафіян УПЦ МП підтримує ідею розірвання зв'язків із РПЦ, - опитування "Рейтинг"

У рамках дослідження було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
64% вбачає пошук компромісів
31% вважає, що слід відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій

Ну **** снова дебилов большенство. Угадайте за кого они голосовали?
показати весь коментар
15.03.2022 11:36
+28
показати весь коментар
15.03.2022 11:34
+28
У нас з маскалями є певні розбіжності: вони хочуть нашої землі, а ми хочемо, щоб вони лежали в цій землі.
показати весь коментар
15.03.2022 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.03.2022 11:34 Відповісти
А остальные 44 доси кацапов считают ашипшимися , абманутыми братушка ми???!
показати весь коментар
15.03.2022 11:34 Відповісти
Дочитати не судьба? Інші вважають, що мета - окупація.
показати весь коментар
15.03.2022 11:36 Відповісти
У випадку з кацапами,це тотожні речі.
показати весь коментар
15.03.2022 11:41 Відповісти
Мне не нужно читать , я все вижу и слышу своими собственными органами их желания. С небольшими паузами. По вашему , 44 проц не видели фото воронок от фав500? Что ещё нужно , чтобы понять их задачи? Здесь и думать не надо , просто видеть.
показати весь коментар
15.03.2022 12:13 Відповісти
Ну так є ж всілякі ведучі і телемедійники,що висловлюються про русню,як про простих людей,яких ввів в оману *****.А безмозклих,що не вміють сформувати власної думки ще багато-ото пораззявляють пащеки,і кивають головами в такт тим *******.
Потрібно зрозуміти-навіть ті,хто тут підстрибує за "братские народы",для русні будуть третім сортом.Нема ніякого "простого русского человека",є оскаженіла маса,колективний путін,що буде знищувати все.
показати весь коментар
15.03.2022 11:40 Відповісти
+ гуманизм с бутербродами для русовечек от нас гоев с каждого утюга ,в первые дни войны...это ппц .
показати весь коментар
15.03.2022 12:16 Відповісти
Смердючим кацапам - смерть!
показати весь коментар
15.03.2022 11:36 Відповісти
64% вбачає пошук компромісів
31% вважає, що слід відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій

Ну **** снова дебилов большенство. Угадайте за кого они голосовали?
показати весь коментар
15.03.2022 11:36 Відповісти
Не так нам страшні кацапські воші, як наші гниди ! (С)
показати весь коментар
15.03.2022 11:59 Відповісти
а чому автора цих слів (Симона Васильовича Петлюру) не вказали?
показати весь коментар
15.03.2022 13:42 Відповісти
(С) бачив?
показати весь коментар
15.03.2022 14:52 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 14:54 Відповісти
Тим двом відсоткам бажано зібрати речі і ***** з України. Нехай їх кацапи "захищають" на московії.
показати весь коментар
15.03.2022 11:37 Відповісти
У нас з маскалями є певні розбіжності: вони хочуть нашої землі, а ми хочемо, щоб вони лежали в цій землі.
показати весь коментар
15.03.2022 11:37 Відповісти
Компромисс: пусть холодные кацапы лежат на земле,.
показати весь коментар
15.03.2022 11:39 Відповісти
Ні , так не можна !
Потепліє - усе засмердять , мухи заразу почнуть розносити
показати весь коментар
15.03.2022 12:35 Відповісти
Пора їм придумати нові назви, не хочу більше чути про луганськ донецьк крим, донецьку область треба взагалі перейменувати в миколаївську
показати весь коментар
15.03.2022 11:38 Відповісти
Маріупольську*
показати весь коментар
15.03.2022 11:40 Відповісти
А кто их когда спрашивал?
Если Куйло решит завязать с агрессией, он легко расскажет пилу, что уничтожил все военные обьекты и выиграл.
И пипл схавает, не впервой.
показати весь коментар
15.03.2022 11:38 Відповісти
...пиплу...
показати весь коментар
15.03.2022 11:38 Відповісти
Це опитування не кацапів, а наших.
показати весь коментар
15.03.2022 11:46 Відповісти
Сорри.
показати весь коментар
15.03.2022 11:49 Відповісти
Абсолютна більшість вважає, що потрібно вернути землі Київської Русі. Ну для початку Кубань нашу. Що б у козлопиких більше доступу не було до морів " ми ж їх викопали"
показати весь коментар
15.03.2022 11:38 Відповісти
Стародубщину, це над черніговом, там й досі українською в селах говорять.
показати весь коментар
15.03.2022 11:42 Відповісти
і повернути в склад України історичну батьківщину моїх прапрадідів Кокорівку !
показати весь коментар
15.03.2022 11:47 Відповісти
Хороше опитування. До відома Зєлєнского, Єрмака, переговорників із кацапами. Впевнений, у них добре розвинений інстинкт самозбереження.
показати весь коментар
15.03.2022 11:39 Відповісти
Не розумію, чому ще в 14-му році відмовилися називати ОРДЛО більш гарною назвою: ОТСОС (отдельные территории с особым статусом)? Це ж быльш повно виражало сутнысть сепарыв.
показати весь коментар
15.03.2022 11:40 Відповісти
Хм. А що ж думають інші 44% опитаних українців? Що Україна заслужила на цю війну, за "8 лжт іздєватєльств над наротом Бамбаза і апстрєлаф мірних апалчєнцеф"?
показати весь коментар
15.03.2022 11:42 Відповісти
А ви читайте не тільки заголовок, а й сам текст новини. Тоді не будете дурнуваті провокації вкидати.
показати весь коментар
15.03.2022 14:03 Відповісти
Ясно, що денацифікація це знищення всього українського.
Можна подивитись історію, вже більше 300 років імперія бореться проти України з різною інтенсивністю, починаючи від заборони книговидання і знищення творчої інтелігенції, закінчуючи тотальною війною зараз.
Бо в них комплекс, що вони не справжня Русь, а підмінна і він завжди буде.
показати весь коментар
15.03.2022 11:42 Відповісти
Окупація-це не приєднання.Це кацапшлюс.
показати весь коментар
15.03.2022 11:43 Відповісти
ті прімитивні дуріки, що вважають метою кацапії приєднання України не розуміють головного, вони будуть знищені методом асиміляції. ми, якщо програєм війну, будем знищені всі.
показати весь коментар
15.03.2022 11:44 Відповісти
До війни було 20 відсотків.тих хто за опзж..та інші колаборанти..вони нікуди не ділись...шо думаєте ,щирими українцями поставали? так та наволоч і сидить тут
показати весь коментар
15.03.2022 11:48 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 11:52 Відповісти
На 20-й день войны еще осталось 44% идиотов, которые не понимают истинной цели рашистов. Хочу их обрадовать. Если орки победят, то те украинцы которые останутся в живых поедут в лагеря Сибири и Дальнего Востока. Учите историю, дегенераты
показати весь коментар
15.03.2022 11:52 Відповісти
Пуйло недавно прямо заявило что имеет целью решить украинский вопрос. Как решал учитель пуйла гитлер еврейский вопрос знает весь мир. Украинцы чето тупят...
показати весь коментар
15.03.2022 11:57 Відповісти
Я вважаю, що історична місія України - повне знищення усіх кацапів, бульбокацапів та індонезійців.
показати весь коментар
15.03.2022 11:58 Відповісти
А індонезійців за шо?
показати весь коментар
15.03.2022 12:19 Відповісти
Ґабсолютно правильна відповідь!
показати весь коментар
15.03.2022 12:21 Відповісти
"Тих, хто вважає, що вторгнення РФ мало на меті захистити російськомовне населення - лише 2%"
"Лише 1% опитаних виступає за те, щоб погодитись на більшість вимог РФ"
Тут не понял, а на что же согласны оставшийся 1 процент? )) Путину отсосать чтоль?
показати весь коментар
15.03.2022 12:12 Відповісти
Переговори 64%? Вони це дослідження в московіі проводили?
показати весь коментар
15.03.2022 12:23 Відповісти
Та не вірте ви ці йо..ні соцопитування!!! Хто там їх проводить, кого опитують та як формулюють питання - цього ніхто не знає та не перевірить. Абсолютна більшість розуміє, що тільке повне знищення кацапів в Україні нам потрібне! Жодних компромісів чи поступок цим тварям!
показати весь коментар
15.03.2022 12:23 Відповісти
Целью москалькой ЫМПЕРИИ является (и всегда являлось) уничтожение СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ в захваченых провинциях и превращение ОСТАЛЬНЫХ в ее РАБОВ!
показати весь коментар
15.03.2022 12:37 Відповісти
56% українців вважають метою РФ знищення українського народу Так, а iншi 44% шо типу ждуни руського мiра чи як розумiти
показати весь коментар
15.03.2022 12:40 Відповісти
Хатаскрайники. Думают, что и при новой власти как-то проживут. Правда забывают (или не знают) опыт таких же "хатаскрайников" прошлого века, которые через каких-то полтора десятилетия свои детей вынуждены были есть в 1933.
показати весь коментар
15.03.2022 12:49 Відповісти
а решта 44% вірять у дєдамароза...
показати весь коментар
15.03.2022 13:50 Відповісти
Крим і Донбас- це Україна!!!
показати весь коментар
15.03.2022 13:25 Відповісти
Лише 56 % опитуваних розуміє, що Московія хоче знищити Український народ.... Це пздц. ***** це чітко сказав й показав, а у нас лише 56 % це розуміє.....Інші 44% це тупі, чи що?
показати весь коментар
15.03.2022 13:50 Відповісти
Компромисс должны быть правильными- где похоронить, эпитафии, что получим за Кубань, какие компенсации за Крым и Донбас , сколько миллиардов сразу, сколько в течениии года и т д. Важно после войны санкции сохранить ещё на два-три года....
показати весь коментар
15.03.2022 14:21 Відповісти
Значить пропаганда плохо работает, надо показывать ситуация в чечне, как там с людей сделали мангуртов, живых свидетелей достаточно..
показати весь коментар
15.03.2022 15:17 Відповісти
И вот оно того стоило, нажить смертельных врагов, потом с ними воевать? Я не уверен, но зато я точно знаю где надо прятаться от бомбёжек. В этой войне не пострадает ни одной синагоги.
показати весь коментар
15.03.2022 15:26 Відповісти
Если бы Украину приняли в НАТО в обмен на отказ от ордло и крыма это был бы идеальный вариант.Там остались только ватные зомбаки с 8 летней прошивкой русского мира в голове.
показати весь коментар
15.03.2022 16:02 Відповісти
 
 