56% українців вважають метою РФ знищення українського народу. Абсолютна більшість не готова віддавати Крим і Донбас, - соцопитування "Рейтингу"

Більшість громадян України (56%) вважає, що головною метою вторгнення РФ є повне знищення українського народу, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати опитування опубліковані на сайті "Рейтингу".

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Така думка домінує в усіх регіонах України: від півдня (51%) до заходу (65%).

49% опитаних вважають, що мета нападу – окупація України та приєднання її до РФ.

Лише 17% опитаних вважають, що РФ має на меті змінити політичний курс України, 15% - запобігти розміщенню баз НАТО, 10% вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури України, 5% – провокування НАТО на війну. Тих, хто вважає, що вторгнення РФ мало на меті захистити російськомовне населення – лише 2%.

Реальним шляхом завершення війни більшість (64%) вбачає пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн, водночас 31% опитаних вважає, що слід відмовитись від переговорів та воювати до звільнення всіх територій. Лише 1% опитаних виступає за те, щоб погодитись на більшість вимог РФ.

Українці зовсім не готові віддавати ні Крим, ні Донбас: більшість вважає, що Україна має використати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) та Криму (80%). У цьому впевнені жителі всіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

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У рамках дослідження було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.