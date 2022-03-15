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Білорусь просить Росію прискорено підтримати "вразливу економіку" на тлі санкцій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь просить Росію прискорено підтримати

Білорусь на тлі розширення санкцій проти неї попросила Росію про прискорену економічну підтримку.

Про це йшлося на зустрічі білоруського прем'єр-міністра Романа Головченка і прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Головченко, зокрема, сказав, що "в цих умовах треба діяти швидко та узгоджено", і наголосив на важливості підтримки Білорусі Росією "з урахуванням високої вразливості білоруської економіки до зовнішніх шоків".

Білоруський прем'єр-міністр попросив Росію про перенесення реструктуризації кредитної заборгованості за державними кредитами уряду і фінансових інститутів РФ і про перехід на "нову систему ціноутворення" на російську нафту, яку постачають, котра "забезпечувала б стабільну роботу білоруських НПЗ із мінімальною рентабельністю".

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Окрім того, білоруська влада просить у росіян зафіксувати ціни на природний газ для Білорусі в російських рублях "з прив'язкою до чинних оптових цін на газ для прилеглих російських регіонів".

Також Мінськ запропонував "наростити постачання білоруської машинобудівної продукції на російський ринок" та сприяти участі Білорусі у реалізації програм імпортозаміщення, а також "повноцінній участі" оборонного сектору економіки Білорусі у реалізації заходів держоборонзамовлення Російської Федерації та "зняттю адміністративних бар'єрів" у сфері військово-технічного співробітництва.
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Топ коментарі
+59
Повия хочет денег.
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15.03.2022 11:40
+59
Московія просить пайки у Китаю, Білорусь просить врятувати того, хто просить їжу у Китаю......
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15.03.2022 11:40
+54
Чем хуже, тем лучше. У нас уже даже агрессивная вата начинает паниковать. Не стыдится, не раскаивается, а именно паниковать. Даст Бог, может и на этом болоте начнется пожар.
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15.03.2022 11:41
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Повия хочет денег.
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15.03.2022 11:40 Відповісти
шо, раші вже і лука в кредит не дає?
ну єрадромами своїми користуватися, я мала на увазі...
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15.03.2022 11:42 Відповісти
Довоевались старые петушки, теперь будут заниматься любовью в позе 69
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15.03.2022 11:47 Відповісти
Чем ???
Там своих уже кормить нечем, а есть ещё "КрымНаш" и злой Кадыров ))))
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15.03.2022 11:40 Відповісти
Московія просить пайки у Китаю, Білорусь просить врятувати того, хто просить їжу у Китаю......
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15.03.2022 11:40 Відповісти
Московія самим своїм мерзенним існуванням викривляє простір і всі, хто з нею, давно потрапили в паралельний світ, де вщент зруйновані логічні ланцюжки та причинно-наслідкові зв'язки.
То ж не треба сильно дивуватися.
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15.03.2022 11:58 Відповісти
"Родіна от Брєста до Владівостока"
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15.03.2022 12:49 Відповісти
" От тайги до британских морей кацапская армия всех сильней"-это их последняя мантра для внутреннего кацапского быдла
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15.03.2022 13:17 Відповісти
Інвалід з одною ногою просить підтримати його інваліда без двох ніг? Це епічно!
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15.03.2022 11:41 Відповісти
хаха, Таракан понял куда путен затягивает своих шавок))

ты смотри, войска назад отводи! а то взбунтууются - а убегать уже некуда - ты НЕ дегитимен во всем мире!!!
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15.03.2022 11:41 Відповісти
Чем хуже, тем лучше. У нас уже даже агрессивная вата начинает паниковать. Не стыдится, не раскаивается, а именно паниковать. Даст Бог, может и на этом болоте начнется пожар.
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15.03.2022 11:41 Відповісти
Це навіть трохе схоже на тролінг. Типу шось циганського прислів'я "якщо вкрав коня - годуй його".
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15.03.2022 11:47 Відповісти
Две попрошайки...
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15.03.2022 11:42 Відповісти
Лука будет сосать вялый хер ***** без соли. Лука надеялся что ********* захватит Украину и раздербанят украинские богатства. А теперь вместе будут раком стоять просить облизать Ножки Байдена
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15.03.2022 11:42 Відповісти
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15.03.2022 11:42 Відповісти
Копят силы к походу к Ла-Маншу
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15.03.2022 11:44 Відповісти
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15.03.2022 11:45 Відповісти
"з урахуванням високої вразливості білоруської економіки до зовнішніх шоків"
---
Якая, аказваецца, луканоміка ўражлівая... Можа, ёй валер'янкі папіць? 0_0
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15.03.2022 11:44 Відповісти
"Где деньги, Х%йловски??!"
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15.03.2022 11:44 Відповісти
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15.03.2022 11:48 Відповісти
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15.03.2022 11:46 Відповісти
Я тэбэ гаварю!
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15.03.2022 12:09 Відповісти
а какая там малочька...а какіі там дарогі...
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15.03.2022 11:46 Відповісти
Зимою буде бартер з європою,нафта на їжу,також не за горами окорочка Байдена.
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15.03.2022 11:48 Відповісти
ніяких окорочків, поки валєжніть не поїдять!
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15.03.2022 12:36 Відповісти
Ахахахаха, тобто...няв.
А як же Ла-Манш? Чи спочатку треба перекусити?
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15.03.2022 11:51 Відповісти
Байден сказал в морг, значит в МОРГ!!!
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15.03.2022 11:54 Відповісти
"підтримати" вразливу економіку, чим? Резинкою для трусів хіба що
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15.03.2022 11:56 Відповісти
так де ту резинку взять, вона теж імпортна
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15.03.2022 13:26 Відповісти
в Білорусії багато грибів тож збирайте отсосиновики !
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15.03.2022 11:56 Відповісти
Підорашка ввозить приблизно 40% харчів.Це одна з головних причин розв*язаної війни.Якби вдалося окупувати,то українське продовольство можна було б просто відбирати-як це робилось протягом 300-річної окупації України Московією.
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15.03.2022 11:57 Відповісти
Суттєва поправочка:
Не ввозить, а ввозила )))
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15.03.2022 11:59 Відповісти
Ще ввозять, менше, але ввозять.
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15.03.2022 13:05 Відповісти
Слепой лысого стрижет...
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15.03.2022 11:58 Відповісти
Ага, получишь мёртвого осла уши
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15.03.2022 11:59 Відповісти
Га-га-га!
Керівництво Белорусі ще не зрозуміло?
Кацапська ВОВКУЛАКА скоріше висмокче всю белоруску кров за для порятунку СВОЄЇ економіки, чим буде їх рятувати.
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15.03.2022 11:59 Відповісти
денег нет, но вы держитесь!
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15.03.2022 12:01 Відповісти
ВСЁ!
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15.03.2022 12:07 Відповісти
А шо такоє? Хто це раптом вразив вашу економіку? Н

Наприклад, нас кожної доби обстрілюють ракетами та бомбами з білорусі, гинуть люди, ми ховаємось по підвалах та не спимо цілодобово. За це - ваша економіка та ваше життя перетвориться на пекло і ви у цьому пеклі будете смажитися живцем.
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15.03.2022 12:07 Відповісти
Та Кацапія сама під прискоренням ))). Дупа попереду. Велииика! Місця всім вистачить. І Рифи і Білорусі.
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15.03.2022 12:17 Відповісти
лука зроду-віку кредити росії не повертав.аж тут і привід хороший з'явився...
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15.03.2022 12:26 Відповісти
БАТЯ пора починати сосати рубль
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15.03.2022 12:29 Відповісти
По бєлтв цілодобово ганяли відосікі з калхозенфюрером який казав що білорасєя жытнитца Європи а расєю накорміть взагалі лежачі...)))
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15.03.2022 12:41 Відповісти
Бацька-таракан требует долю китайских сухпайков.
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15.03.2022 12:43 Відповісти
Zа-Лу-Пу- им обоим и лукашенке и пуйлу
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15.03.2022 13:19 Відповісти
 
 