Білорусь просить Росію прискорено підтримати "вразливу економіку" на тлі санкцій

Білорусь на тлі розширення санкцій проти неї попросила Росію про прискорену економічну підтримку.

Про це йшлося на зустрічі білоруського прем'єр-міністра Романа Головченка і прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Головченко, зокрема, сказав, що "в цих умовах треба діяти швидко та узгоджено", і наголосив на важливості підтримки Білорусі Росією "з урахуванням високої вразливості білоруської економіки до зовнішніх шоків".



Білоруський прем'єр-міністр попросив Росію про перенесення реструктуризації кредитної заборгованості за державними кредитами уряду і фінансових інститутів РФ і про перехід на "нову систему ціноутворення" на російську нафту, яку постачають, котра "забезпечувала б стабільну роботу білоруських НПЗ із мінімальною рентабельністю".

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Окрім того, білоруська влада просить у росіян зафіксувати ціни на природний газ для Білорусі в російських рублях "з прив'язкою до чинних оптових цін на газ для прилеглих російських регіонів".



Також Мінськ запропонував "наростити постачання білоруської машинобудівної продукції на російський ринок" та сприяти участі Білорусі у реалізації програм імпортозаміщення, а також "повноцінній участі" оборонного сектору економіки Білорусі у реалізації заходів держоборонзамовлення Російської Федерації та "зняттю адміністративних бар'єрів" у сфері військово-технічного співробітництва.