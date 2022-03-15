Білорусь просить Росію прискорено підтримати "вразливу економіку" на тлі санкцій
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь на тлі розширення санкцій проти неї попросила Росію про прискорену економічну підтримку.
Про це йшлося на зустрічі білоруського прем'єр-міністра Романа Головченка і прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Головченко, зокрема, сказав, що "в цих умовах треба діяти швидко та узгоджено", і наголосив на важливості підтримки Білорусі Росією "з урахуванням високої вразливості білоруської економіки до зовнішніх шоків".
Білоруський прем'єр-міністр попросив Росію про перенесення реструктуризації кредитної заборгованості за державними кредитами уряду і фінансових інститутів РФ і про перехід на "нову систему ціноутворення" на російську нафту, яку постачають, котра "забезпечувала б стабільну роботу білоруських НПЗ із мінімальною рентабельністю".
Окрім того, білоруська влада просить у росіян зафіксувати ціни на природний газ для Білорусі в російських рублях "з прив'язкою до чинних оптових цін на газ для прилеглих російських регіонів".
Також Мінськ запропонував "наростити постачання білоруської машинобудівної продукції на російський ринок" та сприяти участі Білорусі у реалізації програм імпортозаміщення, а також "повноцінній участі" оборонного сектору економіки Білорусі у реалізації заходів держоборонзамовлення Російської Федерації та "зняттю адміністративних бар'єрів" у сфері військово-технічного співробітництва.
Будь ласка, зачекайте...
ну єрадромами своїми користуватися, я мала на увазі...
Там своих уже кормить нечем, а есть ещё "КрымНаш" и злой Кадыров ))))
То ж не треба сильно дивуватися.
ты смотри, войска назад отводи! а то взбунтууются - а убегать уже некуда - ты НЕ дегитимен во всем мире!!!
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Якая, аказваецца, луканоміка ўражлівая... Можа, ёй валер'янкі папіць? 0_0
А як же Ла-Манш? Чи спочатку треба перекусити?
Не ввозить, а ввозила )))
Керівництво Белорусі ще не зрозуміло?
Кацапська ВОВКУЛАКА скоріше висмокче всю белоруску кров за для порятунку СВОЄЇ економіки, чим буде їх рятувати.
Наприклад, нас кожної доби обстрілюють ракетами та бомбами з білорусі, гинуть люди, ми ховаємось по підвалах та не спимо цілодобово. За це - ваша економіка та ваше життя перетвориться на пекло і ви у цьому пеклі будете смажитися живцем.