УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12858 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 678 22
війна (56620) опитування (1405) пам'ять (1149)

Понад 90% українців за перейменування вулиць на честь сьогоднішніх захисників України, – соцопитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 90% українців за перейменування вулиць на честь сьогоднішніх захисників України, – соцопитування

Абсолютна більшість громадян України підтримують ініціативу надання низці міст статусу міста-героя (93%) та перейменування вулиць на честь героїв, які нині захищають Українську державу (92%), свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати опитування опубліковані на сайті "Рейтингу".

Читайте також: 56% українців вважають метою РФ знищення українського народу. Абсолютна більшість не готова віддавати Крим і Донбас, - соцопитування "Рейтингу"

У всіх регіонах максимальна підтримка такої ініціативи: від сходу (86%) до заходу (96%).

У період війни значно зросла самооцінка населення. Тепер Україну порівняно з країнами Європи бачать серед "лідерів" (34%) і "середнячків" (42%), тоді як два місяці тому переважно бачили серед "аутсайдерів". Водночас 63% опитаних бачать Україну в "лідерах" серед країн колишнього СРСР, тоді як іще два місяці тому бачили переважно серед "середнячків".

76% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за історію аналогічних опитувань. Лише 15% протилежної думки, 10% – важко оцінити. У всіх регіонах і серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

Читайте також: На Львівщині попрощалися з поліцейським Романом Рущишиним, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині. ФОТО

У межах дослідження було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Давно пора перейменувати усі назви "нейтральних" росіян: Пушкіних, Лермонтових, Толстих. Тим більше що є на що. Ну й звісно усілякі Московські (та Мінські) вокзали та шосе.
показати весь коментар
15.03.2022 11:51
+24
Новині жирний ЛАЙК. Мені гидотно їздити по вул Москавська, Ленінградська.
показати весь коментар
15.03.2022 11:51
+17
Нарешті дійшло, що такі є "разніца", як зветься вулиця!
показати весь коментар
15.03.2022 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новині жирний ЛАЙК. Мені гидотно їздити по вул Москавська, Ленінградська.
показати весь коментар
15.03.2022 11:51 Відповісти
Давно пора перейменувати усі назви "нейтральних" росіян: Пушкіних, Лермонтових, Толстих. Тим більше що є на що. Ну й звісно усілякі Московські (та Мінські) вокзали та шосе.
показати весь коментар
15.03.2022 11:51 Відповісти
правильно у нас і свої є письменники і композитори і цілий Світ про це знає тільки ми вперлися в чужу культуру і не знаємо, треба своє в першу чергу любити.
показати весь коментар
15.03.2022 12:44 Відповісти
Нарешті дійшло, що такі є "разніца", як зветься вулиця!
показати весь коментар
15.03.2022 11:54 Відповісти
Невже харків'яне вулицю Жукова перейменують?
показати весь коментар
15.03.2022 11:54 Відповісти
Може і треба цю совєцку пампу...помпезність.

Як на мене : Краще боєздатна та "подлая" армія, ніж гарні солдатікі на параді.

**
ПиСи: Декомунізація, тепер і де ПІДАРІзація має біти завершана "АКАНЧАТЄЛЬНА".

ПиСи. 2: Бойсь що українців розведуть як після 2014,а ще більше 2004 років.
Але маємо знову великий шанс
показати весь коментар
15.03.2022 11:57 Відповісти
Шанс найбільший в історії. Але так, з дєрьмаками, каламойшами, портновими і всякими дбр просрати дуже легко.
показати весь коментар
15.03.2022 11:59 Відповісти
Шанс(И) будуть завжди , але коли і які.
Подивимося що станеться з цими "пасматрєть в хлаза".
Але якщо стільки нас тєрпіл, то ...
показати весь коментар
15.03.2022 12:02 Відповісти
У звичайний час великі реформи проводити важко, бо є сформований спротив.
Наприклад, в мирний час судді і прокурори завжди будуть противитись судовій реформі.
А от після революції чи війни це можливо. Це було можливо у 2014 (просрано) і буде можливо зараз.
показати весь коментар
15.03.2022 12:06 Відповісти
Площа Бориса Джонсона.
Проспект Генерала Залужного.
і т.д.
показати весь коментар
15.03.2022 11:58 Відповісти
Поддерживаем !
показати весь коментар
15.03.2022 12:02 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 12:03 Відповісти
Я двумя руками ЗА !
показати весь коментар
15.03.2022 12:02 Відповісти
И в каждом городе УЛИЦА КОТА- БАНДЕРОВЦА
показати весь коментар
15.03.2022 12:04 Відповісти
Провулок Хвостатих Бійців за Україну. Вулиця Котячого Спецназу.
показати весь коментар
15.03.2022 13:44 Відповісти
д.б. улицы всех наших полков и бригад, которые защищают нашу страну и конечно улицы имени Защитников, поименно
показати весь коментар
15.03.2022 12:08 Відповісти
Шкода тільки , що істина не доходить до суспільства у мирний час . Розум приходить разом з війною і втратами . Шкода . )))) Скільки ще людей мають вбити російські фашисти , щоб ми прийняли нарешті рішення про заборону гундяєвської банди в Україні і арешт всіх її учасників ???
показати весь коментар
15.03.2022 12:12 Відповісти
Скільки людей поклав у землю "братній народ", щоби до упоротих врешті дійшло. Може вже на часі вигнати з України патріархат УПZвУ, який своїми діями та заявами працює лише на розкол держави!? Якої ще "автокефалії" їм хочеться. Лише перехід під омофор ПЦУ-УПЦ.
показати весь коментар
15.03.2022 12:20 Відповісти
давно треба було поміняти назви ушакова, потьомкіна, суворова, кутузова,
тургенєва, пушкіна, толстого та інш.. на нормальні назви
показати весь коментар
15.03.2022 12:26 Відповісти
мами ж і своїх митців.
показати весь коментар
15.03.2022 12:46 Відповісти
Кстати,до каких пор у нас будет *мацкофская*колбаса и *росисянски* сыр ?Предлагаю колбасу назвать *киевская*,а сыр -*украинский*
показати весь коментар
15.03.2022 12:29 Відповісти
 
 