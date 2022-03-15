Понад 90% українців за перейменування вулиць на честь сьогоднішніх захисників України, – соцопитування "Рейтингу"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Абсолютна більшість громадян України підтримують ініціативу надання низці міст статусу міста-героя (93%) та перейменування вулиць на честь героїв, які нині захищають Українську державу (92%), свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати опитування опубліковані на сайті "Рейтингу".
У всіх регіонах максимальна підтримка такої ініціативи: від сходу (86%) до заходу (96%).
У період війни значно зросла самооцінка населення. Тепер Україну порівняно з країнами Європи бачать серед "лідерів" (34%) і "середнячків" (42%), тоді як два місяці тому переважно бачили серед "аутсайдерів". Водночас 63% опитаних бачать Україну в "лідерах" серед країн колишнього СРСР, тоді як іще два місяці тому бачили переважно серед "середнячків".
76% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за історію аналогічних опитувань. Лише 15% протилежної думки, 10% – важко оцінити. У всіх регіонах і серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.
У межах дослідження було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.
Будь ласка, зачекайте...
Як на мене : Краще боєздатна та "подлая" армія, ніж гарні солдатікі на параді.
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ПиСи: Декомунізація, тепер і де ПІДАРІзація має біти завершана "АКАНЧАТЄЛЬНА".
ПиСи. 2: Бойсь що українців розведуть як після 2014,а ще більше 2004 років.
Але маємо знову великий шанс
Подивимося що станеться з цими "пасматрєть в хлаза".
Але якщо стільки нас тєрпіл, то ...
Наприклад, в мирний час судді і прокурори завжди будуть противитись судовій реформі.
А от після революції чи війни це можливо. Це було можливо у 2014 (просрано) і буде можливо зараз.
Проспект Генерала Залужного.
і т.д.
тургенєва, пушкіна, толстого та інш.. на нормальні назви