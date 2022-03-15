ЄС обговорить потенційний п’ятий пакет санкцій, що стосуватиметься енергетичного сектору РФ, - "Європейська правда"

Посли ЄС у середу обговорюватимуть потенційний 5-й пакет санкцій проти Росії, до якого можуть увійти нові обмеження для її енергетичного сектору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Джозвяка.

За його словами, деякі країни-члени ЄС "спантеличені" 4-м пакетом санкцій проти РФ.

"Завтра (у середу 16 березня) відбудуться орієнтаційні дебати між послами ЄС щодо потенційного 5-го пакету санкцій, для якого обговорять більше заходів проти енергетичного сектору", - пише Джозвяк.

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Нагадаємо, 15 березня Європейський Союз оприлюднив у новий, четвертий, пакет санкцій, який посилює обмежувальні заходи проти осіб та установ у Російській Федерації, що були причетними до злочинних дій російської влади та до війни, розв’язаної проти України.