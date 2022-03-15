УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12858 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 519 6
війна (56620) санкції (6858) Євросоюз (7058)

ЄС обговорить потенційний п’ятий пакет санкцій, що стосуватиметься енергетичного сектору РФ, - "Європейська правда"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС обговорить потенційний п’ятий пакет санкцій, що стосуватиметься енергетичного сектору РФ, -

Посли ЄС у середу обговорюватимуть потенційний 5-й пакет санкцій проти Росії, до якого можуть увійти нові обмеження для її енергетичного сектору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Джозвяка.

За його словами, деякі країни-члени ЄС "спантеличені" 4-м пакетом санкцій проти РФ.

"Завтра (у середу 16 березня) відбудуться орієнтаційні дебати між послами ЄС щодо потенційного 5-го пакету санкцій, для якого обговорять більше заходів проти енергетичного сектору", - пише Джозвяк.

Читайте також: Японія запроваджує санкції проти 17 громадян Росії, - МЗС

Нагадаємо, 15 березня Європейський Союз оприлюднив у новий, четвертий, пакет санкцій, який посилює обмежувальні заходи проти осіб та установ у Російській Федерації, що були причетними до злочинних дій російської влади та до війни, розв’язаної проти України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.03.2022 11:56 Відповісти
вже пора обговорювати 17-тий пакет санкцій
показати весь коментар
15.03.2022 12:06 Відповісти
Заборона імпорту бензину у каністрах?
показати весь коментар
15.03.2022 12:08 Відповісти
Байден не зря собрался в Европу. Подбираются к эмбарго.
показати весь коментар
15.03.2022 12:12 Відповісти
хватит чисать ***** яйца , пора их отрывать *ах*й!!!!!
показати весь коментар
15.03.2022 12:14 Відповісти
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
показати весь коментар
15.03.2022 16:40 Відповісти
 
 