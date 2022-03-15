УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12858 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
11 172 51
війна (56620) Зеленський (17467) Росія (47279) колабораціонізм (942) Корнієнко (649)

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією, - Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав закон про колабораціонізм. Згідно з документом, за співпрацю з Росією тепер загрожує кримінальна відповідальність.

Про це Корнієнка заявив під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований", - заявив Корнієнко.

Зазначається, що мова йде про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.

Згідно з законом №5144, Кримінальний кодекс доповниться статтею 111-1 "Колабораційна діяльність". Вона вводить кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - колаборантам: "Ви підписуєте собі вирок"

Колабораційна діяльність в Україні буде каратися тюремним ув'язненням терміном на 15 років, а також передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.

Водночас закон №5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це нововведення також стосується юридичних осіб.

Також особам, що були засуджені за колабораціонізм, забороняється бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, представниками кандидата на пост президента України в Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
Воно нарешті роздуплилось. Аллілуя. Коли будемо Єрмака вішати?
показати весь коментар
15.03.2022 12:01
+28
Самая лучшая видповидальнисть для колаборанта не суд и тюрьма, а пуля.
показати весь коментар
15.03.2022 12:02
+27
"80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел! Ми поважаємо ваше право залишати коментарі під нашими дописами, особливо слова підтримки, адресовані нашим рятувальникам. Проте якщо коментарі становитимуть загрозу для національної безпеки - ми їх відключимо." ® ДСНС
показати весь коментар
15.03.2022 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел! Ми поважаємо ваше право залишати коментарі під нашими дописами, особливо слова підтримки, адресовані нашим рятувальникам. Проте якщо коментарі становитимуть загрозу для національної безпеки - ми їх відключимо." ® ДСНС
показати весь коментар
15.03.2022 12:00 Відповісти
Ой та ладно.
ОПЗЖопникі спокійно бігають, знімають та повідомляють ворогу!
показати весь коментар
15.03.2022 12:05 Відповісти
Воно нарешті роздуплилось. Аллілуя. Коли будемо Єрмака вішати?
показати весь коментар
15.03.2022 12:01 Відповісти
"Бессер шпет, одер ніе" З німецької - краще пізніше, аніж ніколи. Куди ж ви, ...... дивилися раніше???
показати весь коментар
15.03.2022 12:01 Відповісти
"Либер шпет альс ни", ну да ладно.
показати весь коментар
15.03.2022 12:13 Відповісти
Мій знайомий німець казав це так, як я написав (на слух). Втім - тобі звідти видніше: ти ж тоже німець...
показати весь коментар
15.03.2022 13:32 Відповісти
Порох мешал.
показати весь коментар
15.03.2022 13:28 Відповісти
Довго руки викручували та умовляли?
показати весь коментар
15.03.2022 12:02 Відповісти
Самая лучшая видповидальнисть для колаборанта не суд и тюрьма, а пуля.
показати весь коментар
15.03.2022 12:02 Відповісти
"Згідно з документом, за співпрацю з Росією тепер загрожує кримінальна відповідальність."

Смішні 15 років... ІМХО відрізання яєць було б більш ефективним, більш дохідливим.
показати весь коментар
15.03.2022 12:02 Відповісти
Да. Но, в отличии от кацапни, иы действуем в европейском правовом поле.
показати весь коментар
15.03.2022 12:04 Відповісти
Ой, не зважайте, це просто "вологі мрії" типового западенця.
показати весь коментар
15.03.2022 12:06 Відповісти
Гнида у тебя в Кремле!!!!!
показати весь коментар
15.03.2022 12:03 Відповісти
В Ольгино кризис жанра?
Так ты на три недели опоздал )))
показати весь коментар
15.03.2022 12:05 Відповісти
Что не так? Этот закон нужно было принимать давно, а монобольшисть игралось в конверты и развлекалось на Новый год. Было, сук@, весело.
показати весь коментар
15.03.2022 12:11 Відповісти
Давай, вспоминай. А заодно попробуй проанализировать, что было бы, если бы... в контексте того, что происходит сегодня.
показати весь коментар
15.03.2022 12:23 Відповісти
Заборонити ЗАЖОП в першу чергу.
показати весь коментар
15.03.2022 12:04 Відповісти
Не заборонити, а притягнути до відповідальності! За всі вчинені злочини.
показати весь коментар
15.03.2022 12:28 Відповісти
розпочати потрібно з опзж та дерьмака
показати весь коментар
15.03.2022 12:04 Відповісти
наконец-то, а если бы раньше приняли?, потому что держава агрессор у нас с 14-года не менялась!
показати весь коментар
15.03.2022 12:06 Відповісти
З 1991-го .
показати весь коментар
15.03.2022 12:08 Відповісти
ДБР попадає під цей закон?
показати весь коментар
15.03.2022 12:07 Відповісти
Немає ніде достовірної інформації про це!
Лише шизанута таня про віщає!
показати весь коментар
15.03.2022 12:17 Відповісти
Ро̀ди-95 були істеричними...
показати весь коментар
15.03.2022 12:12 Відповісти
Закон не має зворотньої сили. Уявіть, скільки людей уникне відповідальності у зв'язку із затягуванням із підписанням Закону.
показати весь коментар
15.03.2022 12:13 Відповісти
Чим це відрізняється від держзради?
показати весь коментар
15.03.2022 12:26 Відповісти
Хто працював на ху№ла, той і надалі буде працювати на нього. Потрібно виходити з того, що є, а не з того що хотілося. Я цей Закон, ще при шоколаднику вимагав прийняти, але чомусь він не йому, ні ВР не був потрібен.... Хоч при Зеленському здійснилася мрія!
показати весь коментар
15.03.2022 12:37 Відповісти
Ну, нарешті, розродилося
показати весь коментар
15.03.2022 12:14 Відповісти
Подивилося воно,що український народ єдиний,як ніколи, і справа йде до поразки окупанта Раши,то й вирішив хоча би так приєднатися до спротиву так незванному фашистському"русSкому миру"!Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.03.2022 12:17 Відповісти
Во время войны менят конституцию нельзя, надеюсь, после (срокого падения москалькой ымперии) ИНТИТУТ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ будет основательно переосмыслен и кардинально реформирован!
показати весь коментар
15.03.2022 12:35 Відповісти
за помощь рашке расстрел на месте!
показати весь коментар
15.03.2022 12:41 Відповісти
Єрмака, Татарова і Демченка вже посадили?
показати весь коментар
15.03.2022 12:45 Відповісти
А тепер прийшла черга за Дєрьмаком!
показати весь коментар
15.03.2022 12:57 Відповісти
Але колаборанти можуть бути не тільки промосковські, то на них діє цей закон-чи їм можна ?
показати весь коментар
15.03.2022 13:11 Відповісти
Комменты удаляют
показати весь коментар
15.03.2022 13:48 Відповісти
Слідчого ДБР вже арештували?
показати весь коментар
15.03.2022 13:52 Відповісти
Першим перевірте Єрмака на поліграфі, думаю, пара фахівців з Заходу знайдеться!
Хоча, не здасть його той, за критику якого тут можуть забанити.
Інакше виникне питання: куди дивились спецслужби, очолювані "младшим лєйтєнантом"?!
показати весь коментар
15.03.2022 14:17 Відповісти
А що тепер відповідно до закону вже не можна буде купляти електроенергію, вугілля, завозити бітум невже беня дозволив? А як же кварталівське гімно це співпраця чи ні?
показати весь коментар
15.03.2022 14:50 Відповісти
УПЦ МП - колаборація?
показати весь коментар
15.03.2022 17:43 Відповісти
 
 