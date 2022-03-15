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Це війна Путіна проти всього Заходу. Час нашим союзникам відкрити другий фронт, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Це війна Путіна проти всього Заходу. Час нашим союзникам відкрити другий фронт, - Порошенко

Ключовим компонентом міцності України після 24 лютого стала єдність всього суспільства у боротьбі проти російських загарбників.

 Про це в ефірі британської телекомпанії BBC сказав Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Єдність є ключовим компонентом міцності України. Світ вже не буде таким, яким він був до 24 лютого цього року. Зараз ми живемо у геть іншому світі. І не важливо, досвідченим чи не досвідченим є президент Зеленський, ми в Україні є всі обʼєднані. Ми всі разом. Ми це демонструємо вже протягом 19 днів, і робимо це дуже ефективно. Я зроблю все від мене залежне з тим, щоб на переговори президент Зеленський поїхав як міцний лідер обʼєднаної країни, яку поважають в усьому світі", – наголошує Порошенко.

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Відповідаючи на запитання, чи можливі компроміси у переговорах з Росією, Петро Порошенко сказав: "Протягом 5 років мого президентства Путін не мав жодної можливості порушувати питання про те, кому належить Крим та Донбас. І я абсолютно впевнений, що й Зеленський буде стояти на тих самих позиціях. Протягом 5 років мого президентського терміну ми звільнили дві третини окупованого Донбасу та створили нову армію. Висновок з цього такий, що Путін піде настільки далеко, наскільки ми разом з вами йому це дозволимо зробити", – вважає Порошенко.

"Я впевнений, що Глава держави має йти на такі переговори із сильною позицією, за підтримки єдності всередині нашої держави та за єдності всього світу. Зараз ми спромоглися зруйнувати сценарій Путіна. І це дуже важлива річ, що ми маємо демонструвати з нашого боку позицію сили. В іншому разі ми просто виснажимось. Якщо Україна перестане стріляти – не стане України. Якщо перестане стріляти Росія – прийде мир. Це дуже просто", – резюмує п’ятий Президент.

Порошенко також закликав союзників відкрити другий фронт і надати Україні ще більше зброї, боєприпасів та амуніції.

"Зараз саме час для запровадження нової форми нашої співпраці. Наші резерви, наші склади порожніють. Їх треба поповнювати. Адже справжньою метою Путіна є не Україна. Це його війна проти всього Заходу. І, можливо, це досить віддалене порівняння з Другою світовою війною та Великою Британією. Що тоді було зроблено? Був відкритий другий фронт", – нагадав Петро Порошенко.

"Пам‘ятайте – якщо впаде Україна, Путін не зупиниться. Путін піде далі. А от якщо Україна виграє, тоді це стане символом миру". – резюмує Порошенко.
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Топ коментарі
+45
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15.03.2022 12:12
+37
На переговори треба відправляти Пороха, а не тих клоунів, що зараз їздять.
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15.03.2022 12:24
+28
До речі, хочу "привітати" не далеких зебілів За останніми даними "Форбс" Порошенко вже не мільярдер і не олігарх. Отже його допомога ЗСУ вже не буде такою значною. А потрібно зауважити, що на відміну від інших мільярдерів Порошенко допомагав саме ЗСУ, а не біженцям, як Ахметов. Тому від "абинепорошенківців" очіеую взяти на себе те, що тягне він сам. Ви ж хотіли, щоб "аби не Порошенко"? Тепер працюйте самі.
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15.03.2022 12:20
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15.03.2022 12:12 Відповісти
Білорусь розмістить у себе ще два військових об'єкти рф

Білоруський парламент ратифікував договір з країною-агресором про розміщення двох військових об'єктів. Договір укладено на 25 років. Про це повідомляє видання sputnik.by.

Договір передбачає, що росія розмістить в Барановичах системи попередження про ракетний напад. А у Вілейці рашисти встановлять радіостанції військово-морського флоту. https://t.me/operativnoZSU/13677
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15.03.2022 13:05 Відповісти
Тобто об'єкти будуть офіційно москальські, значить будуть офіційно під прицілом...
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15.03.2022 13:35 Відповісти
Где же все эти ЦРУ, разведка, агенты 007 и прочие ми-6...
Не хотите явно помогать Украине, ну займитесь тайными операциями... Надеюсь работают.
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15.03.2022 12:14 Відповісти
Так на то вони тайні що ти і ***** не знаєш і знати не будеш
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15.03.2022 12:25 Відповісти
Де були нашi спецслужби, коли росія готувала напад???
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15.03.2022 12:59 Відповісти
Де були мізки наших громадян, коли рахували що війни не буде і армія не головне?
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15.03.2022 13:37 Відповісти
Як де? Дивились Сватiв i Cлугу народа. Уставшие от вайны!!!!
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15.03.2022 15:18 Відповісти
Так отож. Дивились ... , вибирали ... , заглядали ...
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15.03.2022 16:59 Відповісти
С тем,что спокойненько сбежал недавно?
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15.03.2022 12:15 Відповісти
Слей за собой воду.
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15.03.2022 12:17 Відповісти
Тебе скабеева в мозг наср@л@?
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15.03.2022 12:20 Відповісти
ну, так це те, чого Пу хоче. "Я ж вам гаваріл, что нато нападьот"
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15.03.2022 12:15 Відповісти
Ну правда, слушать, что говорит ***** - себя не уважать.
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15.03.2022 12:21 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 12:16 Відповісти
До речі, хочу "привітати" не далеких зебілів За останніми даними "Форбс" Порошенко вже не мільярдер і не олігарх. Отже його допомога ЗСУ вже не буде такою значною. А потрібно зауважити, що на відміну від інших мільярдерів Порошенко допомагав саме ЗСУ, а не біженцям, як Ахметов. Тому від "абинепорошенківців" очіеую взяти на себе те, що тягне він сам. Ви ж хотіли, щоб "аби не Порошенко"? Тепер працюйте самі.
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15.03.2022 12:20 Відповісти
Похоже Запад конешно хочет нашей победы.
Вот только не быстро.
Чтоб мы своими жизнями и городами как можно сильнее истощили экономику Мордора...
Жизнями мужчин, женщин, детей.
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15.03.2022 12:22 Відповісти
виходить що ми самі собі винні, хто вірив в братиків і не вірив у війну, яка між іншим вже 300 років? хто допомогав москалям в усіх їх довбаних війнах, хто зараз просто під час війни, слухає тих всіх каспаровиз і невзорових? які б вони не були мудрі, вони росіяни і боліють все одно за свою рашку а не за нас, от і розплачуємося , просто відповідальність суспільна, тому винуваті одні а розплачуватися будуть можливо зовсім інші, ну бо діти невинні а частіше за все саме вони стають жертвами.
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15.03.2022 12:30 Відповісти
Правильно, кожному своє робити. Допомога потрібна, але розраховувати треба на те що маємо, допомога це бонус.
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15.03.2022 13:39 Відповісти
Как показывает практика ети союзники как всегда вылезут только в конце войны и то будут держать нас за руки чтобы мы не притесняли права окупантов, а наоборот всячески способствовали Красному Хресту поставлять окупантам гуманитарку
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15.03.2022 12:22 Відповісти
На переговори треба відправляти Пороха, а не тих клоунів, що зараз їздять.
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15.03.2022 12:24 Відповісти
Разве плохой переговорщик может сравнить западные сми со Скабеевой?
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15.03.2022 12:31 Відповісти
Я особисто , переживаю за наших переговорників , щоби не підписали якоїсь @=йні із московітами , а от якби серед наших переговорників був
Порошенко , я би на 100% був би впевнений , що зради не буде 😡
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15.03.2022 13:16 Відповісти
ага а Крим? гарантія не Порох, гарантія наша армія, наша економіка, але головне наша суспільна свідомість. О ті всі другі державні язикі, чому? Бо у нас ще повно того лайна яке готове русских прастить, он вони навіть не просять за себе пробачення тільки за керівництво своє, бо вони ж вінтики безневольні курви себе вони винними не вважають а приходять вбивати саме вони а не путін і керівництво. Гди би не підтримували війну русские обісрався би їх путін а війни би не розпочав, так як лукашенко, армія його в сраку посилає і все. https://www.youtube.com/watch?v=DlB44rpmzG4
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15.03.2022 12:34 Відповісти
Пётр Алексеевич. этот год, год (румынский читается на оборт) 2 0 2 2 иод орез иод иод ( орез- рис) Надо бить но, акуратно. doi zero doi doi покажите ему.
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15.03.2022 15:25 Відповісти
 
 