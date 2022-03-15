Підтримка вступу України до НАТО дещо скоротилася через відмову закрити небо, – опитування "Рейтингу"
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Кількість українців, які підтримують вступ України до НАТО, за два тижні дещо скоротилася, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати опитування опубліковані на сайті "Рейтингу".
"Підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилася з рекордних 76% до 72%", - зазначається у звіті за підсумками опитування, оприлюдненому у вівторок.
Зазначається, що головною причиною скорочення є відсутність рішення щодо закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.
Одночасно половина опитаних українців оцінюють імовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% загалом відкидають таку ймовірність – насамперед старші люди.
Опитування проводили 12-13 березня 2022 року серед населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1 200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.
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+ по отсутствию внятных реакций на упавшие бесполотники в Румынии и Хорватии понятно, что НАТО откровенно боится рашку.
Щодо вступу України. Треба було не бути совками. В 90-тих роках вступити до НАТО було цілком реально. Але ххLи обирали прокацапського "кучму". В часи Ющенка вступ України до НАТО заблокувала шМкекель (аґент штазі) та вічнопрокацапська повія Франція. Але, повторю, що головним винуватцем невступу України до НАТО є совковий український народ. Ту ще до 24.02.2022 було 40-50% любителів кацапії. І це після 2014р та восьми років війни. То на біса НАТО весь цей совок захищати?
Я Вам наведу инший приклад. Туреччина, член НАТО, збиває кацапського винищувача. І кацапи це проковтнули. Щоправда, якісь помідори з Туреччини на рік заборонили. От Вам і НАТО.
тогда бы столтенберг сказал, что всяко бывает, и все бы разошлись.
А якщо ми відпустимо пораненого звіра зализувати рани, то тільки вступ в НАТО гарантує нашим дітям та онукам безпеку, коли ця московська тварюка очуняє.
А НАТО - ну не хочет нас брать, не заставишь же. Схлопнут кацапию экономически, для нас угрозы не будет.
А де ви були, коли вам говорили, що Україна повинна бути в НАТО? Коли вам говорили, що нейтральний статус - це ******* у найближчому майбутньому, бо расєя не залишить нас у спокої.
Знаю таких особисто. І досі в голові розмова із сусідкою, яка за три дні до повномасштабного наступу кацапів, розповідала мені, шо нє нада нам ета НАТА. А скільки таких по країні? Доки півень смажений у сраку не клюнув, не могли прокинутись.
Закрите небо не панацея і не рецепт перемоги.
Підтримка скоротилась, бо наші керманичі дали команду активно обсирати НАТО.
я хочу жити на своїй рідній українській землі.
так - зараз війна, так треба вижити.
Хватить скиглити - ніхто за Україну це не вирішить, максимум - дадуть гроші і зброю.
Друге - що таке НАТО - вас як члена нато будуть втягувати у вирішення різних конфліктів по всьому світу - ви хочете своїх чоловіків,дітей і т.п. відправляти в Сирію чи інші гарячі точки з-за НАТО?
НАТО і ЄС - просто сцикуни, хоча техніку і зброю мають.
А той хто має, знає і нічого не робить - такий самий відповідальний у морі крові дітей, жінок, народу, бо бачив і ніц не зробив. Хоч біженців взяли.
Бо із вторгнення до Криму і до тепер ЄС, ОБСЄ, ООН дуже стурбовані і не більше.
Треба було ще за Криму дати по зубах - тоді б і не лізли, бо знали б що на чужу землю свою ногу ставити не можна і тепер би не було стільки лиха і крові.
Закон має дотримуватися, а коли пускаєш свиню під стіл, звісно, що вона захоче і далі лізти.
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.