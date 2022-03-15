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НАТО (5151) опитування (1405) закрите небо (71)

Підтримка вступу України до НАТО дещо скоротилася через відмову закрити небо, – опитування "Рейтингу"

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Підтримка вступу України до НАТО дещо скоротилася через відмову закрити небо, – опитування

Кількість українців, які підтримують вступ України до НАТО, за два тижні дещо скоротилася, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результати опитування опубліковані на сайті "Рейтингу".

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"Підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилася з рекордних 76% до 72%", - зазначається у звіті за підсумками опитування, оприлюдненому у вівторок.

Зазначається, що головною причиною скорочення є відсутність рішення щодо закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Одночасно половина опитаних українців оцінюють імовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% загалом відкидають таку ймовірність – насамперед старші люди.

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Опитування проводили 12-13 березня 2022 року серед населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1 200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,8%.
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Топ коментарі
+30
але від НАТО відмовлятися не можна, бо якщо це потрубно путіну, то не просто так йому це потрібно.
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15.03.2022 12:24
+27
Все просто. Якщо ми знищимо Московію як таку, то буде вже не важливо - в НАТО ми чи ні.
А якщо ми відпустимо пораненого звіра зализувати рани, то тільки вступ в НАТО гарантує нашим дітям та онукам безпеку, коли ця московська тварюка очуняє.
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15.03.2022 12:28
+16
"Кількість українців, які підтримують вступ до НАТО, дещо скоротилася." ©
А де ви були, коли вам говорили, що Україна повинна бути в НАТО? Коли вам говорили, що нейтральний статус - це ******* у найближчому майбутньому, бо расєя не залишить нас у спокої.
Знаю таких особисто. І досі в голові розмова із сусідкою, яка за три дні до повномасштабного наступу кацапів, розповідала мені, шо нє нада нам ета НАТА. А скільки таких по країні? Доки півень смажений у сраку не клюнув, не могли прокинутись.
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15.03.2022 12:35
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але від НАТО відмовлятися не можна, бо якщо це потрубно путіну, то не просто так йому це потрібно.
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15.03.2022 12:24 Відповісти
Нам так хитро підсовують ЄС замість НАТО.
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15.03.2022 12:28 Відповісти
Тактика блаЗЄнських.
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15.03.2022 12:33 Відповісти
Інтеграція в ЄС значно спростить виконання вимог Україною щодо вступу до НАТО. Доки у нас корупція ми неповноцінні в усіх відношеннях.
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15.03.2022 13:22 Відповісти
Щоб закрити небо треба вступити в НАТО , (за прикладом країн Балтії)щоб вступити в НАТО треба щось робити із корупцією а воно щось не виходить, а істєрика виходить.
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15.03.2022 13:23 Відповісти
Главный вопрос тут в другом, а именно, что НАТО отказалось от Украины. Если бы серьезно хотели принять Украину в свои ряды, то с 2014 и по 24 - го февраля 2022 могли бы дать Украине конкретный ПДЧ.
+ по отсутствию внятных реакций на упавшие бесполотники в Румынии и Хорватии понятно, что НАТО откровенно боится рашку.
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15.03.2022 12:29 Відповісти
Ніхто не хоче тягти на своєму горбу хитрого сусіда, який не хоче йти власними ніжками!
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15.03.2022 12:34 Відповісти
В данном случае хитрым соседом оказалось НАТО, а не дали нам ПДЧ только потому, что в случае его выполнения Украину пришлось бы принимать, а так, вроде и двери всегда открыты, но пустить не хотим и ждём когда Украина либо переломает хребет московитам, либо падёт. В любом случае именно Украина и только Украина воюет за так называемые западные ценности
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15.03.2022 12:38 Відповісти
Який шлях обрала Україна у 2019? у НАТО?
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15.03.2022 12:43 Відповісти
Да. Именно туда. Иначе на нас бы рашка не напала и было бы ордло в составе Украины.
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15.03.2022 12:54 Відповісти
Не розповідайте байки. З 2019 року влада України робила все, щоб не бути в НАТО. І дальше робить.
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15.03.2022 13:05 Відповісти
І знову знайома пісенька зрадойобів.
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15.03.2022 13:13 Відповісти
А что не так в этих словах? Если с 2019-го года Украина даже перестала закупать бронежилеты и каски для ВСУ? Какие такие "Вiльхи" и "Нептуни", я про них вообще молчу, мы вместо этого строили дороги. Ну как, здорово помогли нам эти дороги?
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15.03.2022 13:25 Відповісти
Мы пока даже к ПДЧ не готовы. У членства в НАТО есть политическая, экономическая и собственно военная составляющая. Мы ни по одной составляющей не готовы, более того, мы даже не делаем никаких шагов, чтобы это исправить. Никто за нас не будет перевооружать нашу армию, никто, кроме Верховной Рады, не сможет проголосовать за бюджет, в котором на армию нужно отстегнуть минимум 2% ВВП страны, никто, кроме украинцев, не сможет решить проблемы политического характера, когда во власти находится Ермак или Баканов. А обещалки типа "вы нас примите, а мы потом по быстренькому всё исправим" уже тоже не проходят, потому что мы регулярно врем нашим западным партнерам и не исполняем то, что сами же вслух произнесли. Что, уже прокурора САП наконец выбрали? Нет, потому что он не устраивает Ермака и Татарова. А ведь Зелнеский лично два месяца подряд рассказывал, что всё под контролем, не волнуйтесь, это просто технические проблемы.
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15.03.2022 13:21 Відповісти
Ви мабуть не розумієте принцип консенсусу, на якому базується ухвалення рішень в НАТО. Ви ж бачите, що мадяри готові радше воювати на боці кацапії аби лише Україна не була в НАТО.
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15.03.2022 12:35 Відповісти
В таком случае все это НАТО изначально недееспособная организация. Принятие решений консенсусом - мировое зло. Хотя, будем честными Украина 2 раза просила туже США дать партнёрство и США без всяких консесцсов посылали Украину.
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15.03.2022 12:40 Відповісти
Відносини між Україною й Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) розпочалися у 1992 році.[1] Україна подала заявку на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році.[2][3] Плани щодо членства в НАТО були відкладені Україною після президентських виборів 2010 року, на яких президентом був обраний Віктор Янукович, який вважав за краще залишити країну поза блоком.[4][5]
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15.03.2022 12:44 Відповісти
После Виктор ХВедоровича у нас был ещё Петр Алексеич и Владимир Саныч. Так куда нас вели эти 2 президента, неужели, мимо НАТО?
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15.03.2022 12:49 Відповісти
Туда - 21 лютого 2019 року до Конституції України було внесено зміни, норми щодо стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО закріплені в преамбулі Основного Закону, трьох статтях та перехідних положеннях.[9][10].
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15.03.2022 12:54 Відповісти
А 5 лет до этого куда?
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15.03.2022 12:56 Відповісти
Недієздатна, коли йдеться не про членів альянсу. Але, в разі чого, всі ці мадяри-німці сподіваються лише на техаських рейнджерів. Згадайте, який лямент зчинила шМеркель, коли Трамп хотів вивести війська США з Німеччини.
Щодо вступу України. Треба було не бути совками. В 90-тих роках вступити до НАТО було цілком реально. Але ххLи обирали прокацапського "кучму". В часи Ющенка вступ України до НАТО заблокувала шМкекель (аґент штазі) та вічнопрокацапська повія Франція. Але, повторю, що головним винуватцем невступу України до НАТО є совковий український народ. Ту ще до 24.02.2022 було 40-50% любителів кацапії. І це після 2014р та восьми років війни. То на біса НАТО весь цей совок захищати?
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15.03.2022 12:49 Відповісти
Они сами себя защитить не могут. Один беспилотник с бомбой пролетел через 3! страны НАТО и упал в Хорватии. Другой упал в Румынии. Взрывы складов в Чехии, отравление людей в Британии, обстрелы кораблей Румынии и Турции. Где ответ?
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15.03.2022 12:53 Відповісти
В усіх перерахованих Вами випадках хтось з потерпілих звертався до НАТО з метою активізації 5-ої статті? Щось я не пригадую. Чи Ви вважаєте, що кожен дрон, що впав у Горватії, має призводити до ракетного удару по кацапії?
Я Вам наведу инший приклад. Туреччина, член НАТО, збиває кацапського винищувача. І кацапи це проковтнули. Щоправда, якісь помідори з Туреччини на рік заборонили. От Вам і НАТО.
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15.03.2022 13:18 Відповісти
Якщо кацапам відразу не дати по пиці так щоб кровіща в усі сторони то вони вважають що "перемога з ними" і їх всі "ссуть". Давайте подивимось що від ситого життя ********** залишиться до Нового року і, запевняю, жодна ракета НАТО на ********* не впаде. І як би кацапи не гавкали їм ввічливо будуть посміхатись і ігнорувати. (Собака лаєт а караван ідьот.)
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15.03.2022 13:33 Відповісти
НАТО, как оказалось, бесполезная *****. Кацапские беспилотники летают и падают над Европой уже почти как у себя дома.
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15.03.2022 12:43 Відповісти
А чого ж тоді путін підняв такий гвалт стосовно членства України в НАТО та пішов на нас через це війною, якщо НАТО - це "бесполезная *****"?
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15.03.2022 12:49 Відповісти
Тому що це просто привід для нападу на Україну, який було адресовано в першу чергу ватнікам. Коли ***** влізло в Україну в 14-му році, тоді взагалі не було ніякої мови про НАТО. Якунєвіч втік з країни, путлєр втратив важіль керування, ну а далі відомо що було.
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15.03.2022 13:00 Відповісти
А что, страны, в которых эти беспилотники упали, объявили себя жертвой агрессии со стороны кацапов? Нет, ничего такого. Тогда почему это должно волновать НАТО целиком, как организацию?
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15.03.2022 13:28 Відповісти
ну и идиоты что не объявили. По счастливой случайности в Хорватии никто не прострадал. А если бы да??
тогда бы столтенберг сказал, что всяко бывает, и все бы разошлись.
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15.03.2022 18:26 Відповісти
Це брехня бо такого, як масового явища, не спостерігається. Навпаки, вся територія ********** повністю контролюється з орбіти а кацапи можуть тільки дулі в небо тикати.
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15.03.2022 13:36 Відповісти
Воно й видно як контролюється...
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15.03.2022 14:46 Відповісти
Ви все ще вірите в "військову міць **********"? Даремно. Це вже агресія пацюків загнаних в куток. А далі буде "ізбієніє" і багаторічна агонія.
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15.03.2022 14:54 Відповісти
Ні, не вірю. Але треба бути реалістом - прокляті кацапи ще здатні накоїти багато страшного лиха.
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Та "так"... Головне не зупинятись і мудохати падло нещадно.
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Безумовна підтримка!
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15.03.2022 15:15 Відповісти
Там німці в першу чергу заблокували, щоб прийняли має бути консенсус, так от макрель його розвалила, курва, за нефтєдолари і газовий німецький хаб від русских
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15.03.2022 12:49 Відповісти
Все просто. Якщо ми знищимо Московію як таку, то буде вже не важливо - в НАТО ми чи ні.
А якщо ми відпустимо пораненого звіра зализувати рани, то тільки вступ в НАТО гарантує нашим дітям та онукам безпеку, коли ця московська тварюка очуняє.
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15.03.2022 12:28 Відповісти
Московія знала, коли саме треба нападати на Україну.
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15.03.2022 12:51 Відповісти
Нельзя снимать с кацапии санкции после окончания войны. Они должны быть вечными, что бы экономика паРаши издохла, как тот всратый мангуст. Что бы у них жрать не было чего, не то, что ракеты и танки делать. Что бы ЯО отдали за жратву, что бы нефть и газ в обмен на жрачку. Вот тогда эту клоаку можно не бояться.
А НАТО - ну не хочет нас брать, не заставишь же. Схлопнут кацапию экономически, для нас угрозы не будет.
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15.03.2022 12:56 Відповісти
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15.03.2022 14:47 Відповісти
Китай буде на підході. Так що в НАТО по любому потрібно вступати і диктувати! свої умови на рахунок безпеки.
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15.03.2022 17:30 Відповісти
"Кількість українців, які підтримують вступ до НАТО, дещо скоротилася." ©
А де ви були, коли вам говорили, що Україна повинна бути в НАТО? Коли вам говорили, що нейтральний статус - це ******* у найближчому майбутньому, бо расєя не залишить нас у спокої.
Знаю таких особисто. І досі в голові розмова із сусідкою, яка за три дні до повномасштабного наступу кацапів, розповідала мені, шо нє нада нам ета НАТА. А скільки таких по країні? Доки півень смажений у сраку не клюнув, не могли прокинутись.
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15.03.2022 12:35 Відповісти
Варто не забувати, що НАТО це не якийсь наднаціональний уряд. Діяти автономно вони можуть тільки за умов нападу безпосередньо на країни блоку. А такі речі як закриття неба над країною, що не входить до блоку, а також прийняття країн не в їх компетенції. Це приблизно як наше міністерство оборони але в масштабах декількох країн.
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15.03.2022 12:37 Відповісти
Скоротилася через антинатівську кампанію офісу Зєлєнского.
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15.03.2022 12:39 Відповісти
Та прямо таки . І де ж і коли була ця "антинатівська кампанія"?
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15.03.2022 13:53 Відповісти
Гальмуєш ? Набери "Зеленський НАТО",то й дізнаєшся.
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15.03.2022 17:10 Відповісти
Бо це Зе нагнітає.
Закрите небо не панацея і не рецепт перемоги.
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15.03.2022 12:41 Відповісти
але люди гинуть, це сильні емоції от на емоціях наших і грають. https://www.youtube.com/watch?v=DlB44rpmzG4
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15.03.2022 12:52 Відповісти
На емоціях дебілів Ze став "випадковим презідєнтом". Але тепер в дурні голови вбивають не те щоб "розум" а просто "здоровий глузд" кацапи ракетами "калібр" та "іскандер".
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15.03.2022 13:40 Відповісти
НАТО сказав що небо не закриє ,і пояснив чому.
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15.03.2022 12:44 Відповісти
але НАТО дуже добре допомогають, і санкції о чудо, працюють, навіть німців прогнули.
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15.03.2022 12:51 Відповісти
Наведіть приклад допомоги саме блоку НАТО, а не окремих країн членів НАТО. Які санкції наклало саме НАТО?
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15.03.2022 12:58 Відповісти
Иди уроки учи
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15.03.2022 14:34 Відповісти
Хватить цих дискусій вступим,чи не вступим в НАТО і ЄС.Це питання після війни.???запам"ятайте, усі:США, НАТО і ЄС І Британія є нашими союзниками. У нас в Україні не має жодного патронного заводу. Так що патрони до автоматів кулеметів,снаряди,джавеліни,хавели,стінгери,панцирфауст,і ще багато чого,зараз йде через польський хаб в Україну.Якби не союзники,то стріляли б зараз з рогаток.Так,що ротики позакривали,і щиро дякуєм і кланяємся,нашим союзникам.
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15.03.2022 12:52 Відповісти
Зеленський охолов до НАТО?
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15.03.2022 12:55 Відповісти
А його як кацапа треба потикати палкою - "на автопілоті" чи здох?
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15.03.2022 14:15 Відповісти
'закрите небо' - це синонім 'оголошення війни' а нато не оголошує війни поки на них не напали!
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15.03.2022 13:08 Відповісти
Все- політика Зеленського проти НАТО. Тобто на допомогу росії. Оскільки росія сильно боїться НАТО- не раз це демонструвала.
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15.03.2022 13:13 Відповісти
НАТО то є запорука нашого безпечного і забезпеченого життя.
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15.03.2022 13:17 Відповісти
Неправда.
Підтримка скоротилась, бо наші керманичі дали команду активно обсирати НАТО.
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15.03.2022 13:16 Відповісти
НАТО це організація колективного захисту країн членів. Зеленський це малороська брехлива гнида, яка не хотіла вступати в НАТО і раптово передумала вступати. Найбільша його перемога це те що не втік під час загострення війни (наче у нього був вибір).
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15.03.2022 13:44 Відповісти
якби україна була в нато все було б по іншому зараз, на мою думку зелені готовлять привід відмови вкидаючи цю інформацію
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15.03.2022 13:47 Відповісти
я не хочу ні в ЄС ні в НАТО.
я хочу жити на своїй рідній українській землі.
так - зараз війна, так треба вижити.
Хватить скиглити - ніхто за Україну це не вирішить, максимум - дадуть гроші і зброю.

Друге - що таке НАТО - вас як члена нато будуть втягувати у вирішення різних конфліктів по всьому світу - ви хочете своїх чоловіків,дітей і т.п. відправляти в Сирію чи інші гарячі точки з-за НАТО?
НАТО і ЄС - просто сцикуни, хоча техніку і зброю мають.

А той хто має, знає і нічого не робить - такий самий відповідальний у морі крові дітей, жінок, народу, бо бачив і ніц не зробив. Хоч біженців взяли.

Бо із вторгнення до Криму і до тепер ЄС, ОБСЄ, ООН дуже стурбовані і не більше.
Треба було ще за Криму дати по зубах - тоді б і не лізли, бо знали б що на чужу землю свою ногу ставити не можна і тепер би не було стільки лиха і крові.

Закон має дотримуватися, а коли пускаєш свиню під стіл, звісно, що вона захоче і далі лізти.
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15.03.2022 15:25 Відповісти
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:39 Відповісти
Хтось ще не напрацював на притулок у кацапстані, чекаємо наступних серій комедії "закройтє нєба"
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15.03.2022 21:19 Відповісти
 
 