Російські фашисти збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами. Вони битимуть по нас до кінця конфлікту, - Арестович

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припускає, що кількість обстрілів крилатими ракетами української території збільшуватиметься.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити по нас до кінця конфлікту, і це може збільшуватись. До цього треба бути готовими. Ще по містах будуть бити, по Києву. Коли не вдається на суші та в повітрі, будуть намагатись ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

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За його даними, ворог увів на територію України 90 відсотків свого воєнного потенціалу, третина з якого вже знешкоджена - знищена або недієздатна.

"Є певні резерви, до 10 батальйонно-тактичних груп. Але на такому розмаху бойових дій можна не хвилюватися взагалі. Нових взяти ніде. Щось вони можуть "нашкрябати", десь 10 тис., але якщо вони втрачають по кількасот, тисячі на добу, то на 10 діб їх вистачить", - додав Арестович.

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