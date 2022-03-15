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Російські фашисти збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами. Вони битимуть по нас до кінця конфлікту, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські фашисти збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами. Вони битимуть по нас до кінця конфлікту, - Арестович

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припускає, що кількість обстрілів крилатими ракетами української території збільшуватиметься.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити по нас до кінця конфлікту, і це може збільшуватись. До цього треба бути готовими. Ще по містах будуть бити, по Києву. Коли не вдається на суші та в повітрі, будуть намагатись ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

Дивіться також: Арестович назвав можливі терміни закінчення війни. ВIДЕО

За його даними, ворог увів на територію України 90 відсотків свого воєнного потенціалу, третина з якого вже знешкоджена - знищена або недієздатна.

"Є певні резерви, до 10 батальйонно-тактичних груп. Але на такому розмаху бойових дій можна не хвилюватися взагалі. Нових взяти ніде. Щось вони можуть "нашкрябати", десь 10 тис., але якщо вони втрачають по кількасот, тисячі на добу, то на 10 діб їх вистачить", - додав Арестович.

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Топ коментарі
+26
ага, ********, обстрілюють ракетами, дусять танками, розстрілюють вбивають і гвалтують, палять вогнем, але винуватий тільки путін ну може ще його держдура, а русские невинуваті, вони не знали і знати не хотіли, просто зараз санкції запекли і не тільки русским, ось і пішов наратив що не всі русские погані. А нам насрати для нас вони всі погані, послухайте що говорять по телеону одне одному, це путін говорить коли хохли здохнуть? путін хвалиться що розсріляв цивільних? ні, пересічні росіяни.
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15.03.2022 12:41
+21
Нужно наносить ответные удары и диверсии по рашистам. По нефте-газовой отрасли. На каждый удар должна быть хорошая ответка
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15.03.2022 12:40
+14
Якийсь хєровий з Люсі психотерапевт, у мене від його прогнозів починає зароджуватись паніка. Хоча я зовсім не панікую та іншим не раджу цього робити.

Треба його замінити на Кривавого Пастора, щоб люди мали змогу слухати адекватну оцінку адекватної людини.
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15.03.2022 12:50
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Арестович единственный кто по-сути, еще в 2019 году спрогнозировал настоящие события. Но вам из Польши и тому ноунейму, что про жопы пишет конечно виднее кто такой Арестович.
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15.03.2022 12:50 Відповісти
Що розглядалося? Просто гляньте інтерв'ю Арестовича за 2019 рік. Він там навить назву цієї війни передбачив. Ще хтось так точно спрогнозував?
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15.03.2022 13:05 Відповісти
За інфо від Пентагону вже випустили 900 ракет. Цифра величезна, але вона ні про що... Якщо не знаєш загальної кількості тих ракет😕
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15.03.2022 12:34 Відповісти
Посадовець (навіть радник завгоспа Президента) не повинен так говорити на люди. Його чорне їб.ло мало би "фільтрувати базар" - все ж 80% людей в Україні налякані, деякі панікують, втікають. І тут з Офісу Президента базар типа "у них ракет ще багато, битимуть до кінця...".
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15.03.2022 12:37 Відповісти
лучше горькая правда, чем сладкая ложь, может и тревогу выключить?
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15.03.2022 12:41 Відповісти
Тривогу вимикати не треба, бомбосховища готувати і підтримувати, евакуацію проводити, людей забеспечувати. А від вищого політичного керівництва має звучати оптимізм і впевненість у перемозі, та так - щоб цим перейнялися всі люди. А не залякування від "речників" з каламутними очима і сумнівним зовнішнім виглядом, та ще й на московському діалекті окупантів...
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15.03.2022 12:54 Відповісти
Звездуй в окопы! А то вижу раззвезделся
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15.03.2022 13:01 Відповісти
Ти звідки вилізло? Нульофка гвинторога?
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15.03.2022 13:54 Відповісти
Нужно наносить ответные удары и диверсии по рашистам. По нефте-газовой отрасли. На каждый удар должна быть хорошая ответка
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15.03.2022 12:40 Відповісти
Я не понимаю чего они все ждут (((...
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15.03.2022 13:04 Відповісти
ага, ********, обстрілюють ракетами, дусять танками, розстрілюють вбивають і гвалтують, палять вогнем, але винуватий тільки путін ну може ще його держдура, а русские невинуваті, вони не знали і знати не хотіли, просто зараз санкції запекли і не тільки русским, ось і пішов наратив що не всі русские погані. А нам насрати для нас вони всі погані, послухайте що говорять по телеону одне одному, це путін говорить коли хохли здохнуть? путін хвалиться що розсріляв цивільних? ні, пересічні росіяни.
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15.03.2022 12:41 Відповісти
В чем то он прав ,что они ещё будут бить …а во всем остальном -нужно подождать ,чтобы делать какие то прогнозы.
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15.03.2022 12:43 Відповісти
Ракетами ніхто війни не виграє... Нацисти випустили по Лондону 10000 крилатих ракет й 1300 балістичних ракет, кожна з них несла 1 тонну вибухівки, й де вони тепер....
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15.03.2022 12:43 Відповісти
Угу, только техуровень другой там был. Фау 1 можно было сбить, легко подцепив крылом "спитфаера".
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15.03.2022 12:49 Відповісти
кто еще сомневается, что против нас воюют нелюди...
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15.03.2022 12:44 Відповісти
а можна якось встановити, де в них сховище-склад тих ракет, і по ньому шарахнути?
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15.03.2022 12:49 Відповісти
хороший кацап - мертвий кацап. Слава Україні!
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15.03.2022 12:50 Відповісти
Якийсь хєровий з Люсі психотерапевт, у мене від його прогнозів починає зароджуватись паніка. Хоча я зовсім не панікую та іншим не раджу цього робити.

Треба його замінити на Кривавого Пастора, щоб люди мали змогу слухати адекватну оцінку адекватної людини.
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15.03.2022 12:50 Відповісти
Молодец, успокоил.
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15.03.2022 12:51 Відповісти
Ще один війну конфліктом називає.
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15.03.2022 12:55 Відповісти
Что оно несет? В 5 утра ракета пролетела над домом и где то епнула.... они там что все спят? или у же нечем сбивать, ну серьезно .... столица Украины, а кличко зовет мужиков защищать Киев... Где войска , где Пво??? Или будут ждать пока пол Ктева сравняют с землей.... Очень грустно и больно...
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15.03.2022 13:01 Відповісти
Толяка? Кацап ибучий пшел *****
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15.03.2022 13:14 Відповісти
Троляка..
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15.03.2022 13:15 Відповісти
когда подпишите закон о коллаборационизме? умник
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15.03.2022 13:03 Відповісти
Зеленский сегодня вроде закон уже подписал...
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15.03.2022 13:09 Відповісти
еще нет
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15.03.2022 13:12 Відповісти
Спочатку казали "в них залишилось мало ракет", а тепер виявляється, що в них їх ще багато... Але мене більше непокоять товсті авіабомби ФАБ-500 всіх модифікацій та їбуча ФАБ-5000.
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15.03.2022 13:14 Відповісти
Я не претендую на роль експерта, але ще з довоєнних джерел чув що у свинособак було близько 500 калібрів, 500 іскандерів , та близько тисячі ракет середньої дальності (до 5000 км) , які використовують платформу стратегічні бомбардувальники. Але вони з точністю +- 30 км. Це якщо працюють без коригувальника. Якщо присутня ця мразота (корегувальник). Бьють доволі точно. Проти них добре працюють винищувачі. Ця ракета летить зі швидкістю до 1000 км на годину. Тому ракети запущенні з саратова будуть летіти тільки до нашого кордону близько 1 години. Ось чому нам дуже потрібні винищувачі.
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15.03.2022 13:22 Відповісти
может до последнего целого дома?
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15.03.2022 13:24 Відповісти
Хто у курсі, "калібри" можуть робити "обманні" маневр(и) по курсу? всі модифікації їх чи окремі?
"Хи"- повітря-земля можуть це чи ні?, всі "Хи" з звичайною БЧ дозвукові чи є робочі/серійні крилатки надзвукові?
Дякую.
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15.03.2022 13:53 Відповісти
Оцей горе пророк зовсім недавно розказував що в раші ракет зовсім мало,що вони їх дуже швидко використають і що вони літають куди попало! Пророкував що орки через чорнобильську зону не підуть,а якщо підуть то там одна дорога і ми їх легко розхерачим,24 лютого орки через зону відчудження під вечір вже були під Києвом! Бахвалився що якщо полізуть з Криму то там вузький перешийок і ми їх одною лівою,до вечора була взята Каховка і парашенці полізли далі!Слухати оцього книжкового вояку собі дрожче! Звертаюсь до керівництва країни-з такими горе радниками просрали напад,з такими біда радниками не просріть ПЕРЕМОГУ!!!
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15.03.2022 15:24 Відповісти
Нам необхідно вдарити по аеродромам, нафтобазам мордора.
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02.04.2022 20:38 Відповісти
 
 