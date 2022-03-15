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Путін та Шойгу планують масову вирубку українських лісів, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін та Шойгу планують масову вирубку українських лісів, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

Держава окупант планує масові вирубки українських лісів.

Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну, який опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

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При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду.

Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності.

Путін та Шойгу планують масову вирубку українських лісів, - ГУР Міноборони 01
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Топ коментарі
+60
Армія мародерів ****
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15.03.2022 13:31
+55
Два підерасини , коли вони вже подохнуть .
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15.03.2022 13:31
+53
Дикая лапотная орда - это грабь-армия. Стоит посмотреть, как репоеды грябят гражданских на временно окупированных территориях. С такими не ведут переговоры, таких только убивать надо.
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15.03.2022 13:32
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15.03.2022 13:31 Відповісти
Хай спочатку дійдуть до того лісу.
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15.03.2022 13:40 Відповісти
Возле Херсона большой лес
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15.03.2022 13:50 Відповісти
Ворье мелочное.
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15.03.2022 13:31 Відповісти
Херасе мелочное!
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15.03.2022 14:53 Відповісти
Два підерасини , коли вони вже подохнуть .
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15.03.2022 13:31 Відповісти
Армія мародерів ****
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15.03.2022 13:31 Відповісти
Дикая лапотная орда - это грабь-армия. Стоит посмотреть, как репоеды грябят гражданских на временно окупированных территориях. С такими не ведут переговоры, таких только убивать надо.
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15.03.2022 13:32 Відповісти
Їхали селом, схопили двох місцевих і через гучномовець: "хохлы- хотите увидеть своих родных, несите водку и жратву, будем менять"
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15.03.2022 13:45 Відповісти
***.....ну где они такую отморозь понабирали,зеков по особо тяжким по амнистировали что ли?
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15.03.2022 13:48 Відповісти
Лучше б 200 своих повывозили.
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15.03.2022 13:33 Відповісти
Так им лес на гробы и нужен.
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15.03.2022 14:34 Відповісти

азiопська паРаша - це просто орда, що знищує все на свому шляху...
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15.03.2022 13:33 Відповісти
Аслабодітелі херови, мародери бункерні
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15.03.2022 13:33 Відповісти
когда будет зеленка, я посмотрю на этих лесорубов...
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15.03.2022 13:33 Відповісти
це просто йолопи! вони таке вигадали для того, щоб ЗСУ по ним влучніше стріляли, або що?
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15.03.2022 13:39 Відповісти
Это для создания экологической катастрофы в Украине. Для них главное - уничтожить Украину любым способом.
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15.03.2022 13:47 Відповісти
Партизанам не буде де ховатись від авіації.
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15.03.2022 14:25 Відповісти
Боятся партизан? Дибилы... Партизаны уже не нужны
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15.03.2022 13:34 Відповісти
у документі написано про фортифікаційні споруди. Стінки окопів , як приклад укріплюють дошками
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15.03.2022 13:41 Відповісти
Из бревен? Ну как минимум нужно быть полным дегенератом что бы фортификацию делать из бревен.. От чего? жавелину или байраку все равно что будет
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15.03.2022 14:25 Відповісти
ви багато знаєте про фортифікаційні споруди? Чи як будують ДЗОТи? Джавелін до речі наводиться на тепло. Як ви його збираєтесь наводити на амбразуру укріплення? Той же ДЗОТ зверху закритий накатом колод та землею. Легкі ракети Байрактарів він скоріше за все витримає. Та й є краші цілі, на кшталт важкої техніки.
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15.03.2022 15:17 Відповісти
А шо там " коняка Лавруша " казав !?
.
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 13:34 Відповісти
Саранча кацапская. Как такое может существовать-уму непостижимо.
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15.03.2022 13:34 Відповісти
А Хренов им не дать бы в сумку
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15.03.2022 13:35 Відповісти
Я же говорю - орда хочет использовать Украину для обхода санкций. Захватить Украину и вести торги с миром через Украину и выручку отправлять в московию. 1933 году происходило то же самое. Украинцам нужно стоять стеной за каждый метр украинской земли.
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15.03.2022 13:36 Відповісти
Думають що не знайдемо дерева щоб повісити цих двох покидьків?
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15.03.2022 13:36 Відповісти
Дурня. Поки рубатимуть, їх стрілятимуть.
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15.03.2022 13:38 Відповісти
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15.03.2022 13:38 Відповісти
Я так понимаю, каждому лесорубу у вас уже припасена пуля?
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15.03.2022 13:39 Відповісти
А що шойну з оленоводов у лісоруби перейшов Не дивно вояка з нього я гівна граната
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15.03.2022 13:40 Відповісти
во сцуки в моем городе лес прикрывает от Олешковских песков, самой большей пустыни в Европе. Без леса в Херсонской обл. эти Олешковские пески станут еще больше.
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15.03.2022 13:40 Відповісти
Сарана
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15.03.2022 13:42 Відповісти
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15.03.2022 13:42 Відповісти
Русский мир - только и может, что награбить.
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15.03.2022 13:42 Відповісти
Ага! А потом оленей завести с севера и посеять ягель (сразу видно откуда родом великий "стратег-экономист")!
Кому он собрался дверевисину продать, это же не валежник!?
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15.03.2022 13:43 Відповісти
Шойгу,******** ти ішака і мула.Ми тебе курву кінчену,закопаємо без труни і засипемо дустом.Щоб не родилось таких зомбаків як ти і клок осиновий в сраку аж до мозга твого заб"ємо.
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15.03.2022 13:44 Відповісти
Це лише типові представники сарани
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15.03.2022 13:47 Відповісти
Не понял юмора, они шо ***, себе на гробы наш лес хотят перевести??? В сибири лес закончился?? А как же мешки?? 45 тыс. между прочим!!!
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15.03.2022 13:45 Відповісти
Сибирия уже китайская. Поетому кацапоиды сюда и лезут что с востока все китайцам продали
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15.03.2022 13:48 Відповісти
Дезинфекція Землі. Потрібні інсектициди для кацапоїдів!! Тотальної дії!! Кацапня вирок,всьому живому!!!
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15.03.2022 13:45 Відповісти
Жодного кацапу неповинно лишитися на Землі
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15.03.2022 13:46 Відповісти
Да кто бы сомневался что Орда пришла сюда грабить, убивать и пустыню делать. Уже по дамбасу и крыму все увидели зачем кацапоиды сюда лезут. Здесь вы только удобрением станете а не лес вам
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15.03.2022 13:46 Відповісти
ну що друзі,вам досих пір ще не нагадує це все фільм "Володар Перстнів?"орки рубають дерева та кують свої ржаві мечі,просто Саурон ще не зрозумів чим все це закінчиться для нього
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15.03.2022 13:47 Відповісти
Уничтожать, русню, любыми способами, тут уже либо они ,либо мы . Кстати ,а где Грета и Зелёные, дайте им почитать это документ
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15.03.2022 13:48 Відповісти
Ви,ліпше ліс рубайте на гроби...
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15.03.2022 13:48 Відповісти
Для них пакети або крематорії
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15.03.2022 14:28 Відповісти
Московитські суки нашої партизанки бояться.
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15.03.2022 13:50 Відповісти
не знаю даже, что поможет этой конченой сране..., хлоркой может их засыпать, они как тараканы или саранча - жрут все живое, гадят и срут...
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15.03.2022 13:50 Відповісти
Ватная саранча .
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15.03.2022 13:51 Відповісти
Эти ганд...доны явно хотят вырубить крымскую сосну, что окружает олешковские пески.
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15.03.2022 13:51 Відповісти
нецивілізовані дикуни, орда, мерзота, яку треба тоннами класти в наш чорнозем
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15.03.2022 13:53 Відповісти
болт вам на рило, підари кацапські
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15.03.2022 14:00 Відповісти
Як казала одна бабуся - Боже, яке кончене... Армія гопніків помийних!
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15.03.2022 14:01 Відповісти
Ниче, построим на этих землях гулаги и концлагеря и отправим туда всех фанатов #уйла. Будут пожизненно работать на нашу экономику.
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15.03.2022 14:02 Відповісти
А миллиард посаженных зелей деревьев тоже вырубят?
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15.03.2022 14:06 Відповісти
Ті вже вирубали на стадії проекта ))
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15.03.2022 14:29 Відповісти
в Херсонській, Миколаївській та Запоріжській областях лісів практично немає, Чернігівська, Сумська та Київська є трохи
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15.03.2022 14:06 Відповісти
в херсонской области полно искусственного леса, для защиты от песков и суховеев.
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15.03.2022 14:19 Відповісти
есть очень немного, по сравнению с лесами где есть рубки головного користування, то их приктически нет
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15.03.2022 16:43 Відповісти
В нас свої ще не наїлись! https://portal.lviv.ua/news/2021/04/29/druzhyna-dyrektora-stryjskoho-lishospu-maie-kryptovaliutu-na-57-mln-hrn
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15.03.2022 14:08 Відповісти
Смерть цапам!
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15.03.2022 14:08 Відповісти
кацапи можуть і не починати, бо ліси вже вирубали порош-ко і зелен-ий. кацапи прийшли вже у голий степ
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15.03.2022 14:09 Відповісти
Порох та Зеля ліс не валять і тим більше "наказів" про рубки не дають.
То все місцеві яким важливо заробити копійку тут і зараз, а те що дітям залишать одні кущі, та то таке.
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15.03.2022 14:17 Відповісти
А як все починалось , спец операція проти фашистів і бандер а тепер тупий грабіж України
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15.03.2022 14:19 Відповісти
нажаль з окупованих територій буде вивозитись все під чисту( земля, корисні копалини)((. Викормила земля нових фашистів((. Нічого історія деяких дибілів не вчить(( Доумиротворялись деякі агресора??((
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15.03.2022 14:19 Відповісти
Боятся вёсны и ее ЗЕЛЕНИ…
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15.03.2022 14:20 Відповісти
Я думаю що собі на домовини можуть зрізати на дві домовини буде не шкода
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15.03.2022 14:21 Відповісти
я думаю ще варіант, це те щоб партизанів не було
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15.03.2022 14:25 Відповісти
Так само, як і орки в трилогії "Володар кілець", мордор має бути знищений!
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15.03.2022 14:29 Відповісти
Древесины на гробы не хватает им шоле?
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15.03.2022 14:35 Відповісти
Это два ****** об этом мечтали досвидос Мразота...
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15.03.2022 15:31 Відповісти
Орки хотят уничтожить украинцев как Народ а из Украины сделать безжизненную пустыню.

Даже оккупанты в мировой истории не были так безумны - российская армия это Армия из Преисподни.

В новозаветной книге Откровение Иоанна Богослова - в эпизоде, когда «вострубил» пятый ангел - это имя «ангела бездны», царя саранчи, вышедшей из той бездны, «имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион» (Откр. 9:11) (др. -греч. Ἀπολλύων).
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15.03.2022 16:01 Відповісти
так опоздали, мы сами все вырубили хотя я не об этом.

Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:17 Відповісти
Вірю ! Десь тільки вчора були фото на яких наші "експроприїрували" москальські залізяки з антенами, а разом з кабелями лежали дві ручні ножовки по дереву. Мабуть вже почали різати ліси. Але щось "нє подфартіло"...
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15.03.2022 17:08 Відповісти
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15.03.2022 17:48 Відповісти
Уже не успеют.
С появлением зелени приближение к лесу станет очень затруднительным.
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15.03.2022 20:10 Відповісти
А в лісі, планують вирубку хла з шойгу разо
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16.03.2022 03:48 Відповісти
 
 