УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6576 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 855 7
Київська область (3133) комендантська година (178) Кулеба Олексій (136)

На Київщині комендантську годину оголосили на півтори доби, до 7:00 17 березня, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині комендантську годину оголосили на півтори доби, до 7:00 17 березня, - Кулеба

На Київщині запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у своєму Телеграм-каналі.

Читайте також: У Києві запроваджують комендантську годину на два дні

"По всій Київській області з 15 до 17 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00. Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - написав він.

Чиновник наголосив, що це вимушені заходи, які мають на меті захистити жителів регіону.

"Просимо всіх підготуватися до того, що найближчі півтори доби ви проведете у власних помешканнях або укриттях. Влада та всі обласні служби роблять все необхідне для безпеки населення", - підсумував він.

Читайте також: "Полюють на учасників АТО, щоб ті не чинили спротив": жителі Іванкова у блокаді окупантів просять "зелений коридор"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А то ми без кулеби не дізналися. Як же вони ******* по-піаритись цей клоунський сброд
показати весь коментар
15.03.2022 13:47 Відповісти
Знов ДРГ відловлювати будуть?
Невже ще щось залишилось?
показати весь коментар
15.03.2022 13:47 Відповісти
Скорее в связи с приездом премьеров мне думается.
показати весь коментар
15.03.2022 13:53 Відповісти
О, слушна думка.
показати весь коментар
15.03.2022 13:54 Відповісти
Я тоже так подумал. Ради безопасности троих запрём по домам два миллиона. Янык с перекрытиями просто щенок.
показати весь коментар
15.03.2022 15:58 Відповісти
Дон донів брити будуть і салом годувати ((
показати весь коментар
15.03.2022 13:48 Відповісти
Схоже що буде великий шухер...
показати весь коментар
15.03.2022 17:58 Відповісти
 
 