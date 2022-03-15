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Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ, - Залужний

Збройні Сили України зупинили російського окупанта. На деяких напрямках наші військові переходять в контрнаступ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ. На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей", - заявив Залужний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили ворожий пункт управління. ВIДЕО
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Топ коментарі
+52
всу сила
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15.03.2022 13:44
+30
Ламайте їм хребта!
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15.03.2022 13:46
+27
Лаптєрейх могила.
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15.03.2022 13:46
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всу сила
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15.03.2022 13:44 Відповісти
Лаптєрейх могила.
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15.03.2022 13:46 Відповісти
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15.03.2022 13:49 Відповісти
якби у Байдена були яйця путлер би вже капітулював.
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15.03.2022 13:53 Відповісти
120 мм 2с1
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15.03.2022 14:37 Відповісти
и шо?сильно оно им до сих пор помогало?
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15.03.2022 14:30 Відповісти
Ты не понял. Это вундервафля, которую разработали кацапы и выпустили всего около 50 штук. Наши одну отжали и внесли поправки в Вики - это прикольно. Практического значения она для нас скорей всего иметь не будет.
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15.03.2022 14:46 Відповісти
ну ,то інша справа
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15.03.2022 14:49 Відповісти
Нам Бог простит, мочить их всех....
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15.03.2022 14:11 Відповісти
Мы научим весь мир сосать !
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15.03.2022 14:38 Відповісти
З БОГОМ.
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15.03.2022 13:46 Відповісти
Нужно мощное ошеломляющее контрнаступление. Будуть бігти аж гай шумить.
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15.03.2022 13:46 Відповісти
головне зберегти життя наших військових.
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15.03.2022 13:57 Відповісти
Рішучий наступ може в перспективі зберегти більше життів.
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15.03.2022 14:08 Відповісти
Это где
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15.03.2022 15:28 Відповісти
Ламайте їм хребта!
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15.03.2022 13:46 Відповісти
Так, перефразуючи Франка:
Ламайте їм хребта!
Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас!
Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено орду сесю розбить!
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15.03.2022 15:45 Відповісти
Может ради этого вводят комендантский час в Киеве и области на завтра?
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15.03.2022 13:47 Відповісти
То вже скоро побачимо для чого комендантська.
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15.03.2022 13:50 Відповісти
Три премьера приедет - по телевизору посмотришь
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15.03.2022 15:59 Відповісти
Викидаємо хлопці тварюк за межі України прямо в Пекло.
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15.03.2022 13:48 Відповісти
О, свинорылый пожаловал. Как там Киевзатридня? Ролтонами уже закупился? А сахаром?
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15.03.2022 14:34 Відповісти
я собі думаю,шо наступні пару десятирічч на росії будуть страшніше пекла
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15.03.2022 14:32 Відповісти
Я вижу ты эксперт, почему до сих пор не в армии
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15.03.2022 13:49 Відповісти
Може не оголошувати а мовчки робити а потім трубити
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15.03.2022 13:49 Відповісти
і я про це...не кажи гоп поки не перескочиш..
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15.03.2022 13:59 Відповісти
Вірити публічним заявам? Як діти...
Ніхто нічого конкретного не скаже, і це правильно.
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15.03.2022 15:57 Відповісти
Господь бережи воїнів зсу
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15.03.2022 13:49 Відповісти
я вам скажу что в Херсоне слышно контрнаступление! Надеюсь будет слышно и в последующие дни.
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15.03.2022 13:49 Відповісти
Тільки про це може не треба повідомляти ворога...
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15.03.2022 13:51 Відповісти
а яку тайну тут видано? чи ворог не думав із жахом про майбутній контрнаступ?на якому напрямку-хай на картах ворожить
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15.03.2022 14:35 Відповісти
військові дії зненацька здебільшого мають кращу ефективність, завдяки раптовому ефекту
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15.03.2022 14:39 Відповісти
яке зненацька?тут або є сили,або їх нема.
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15.03.2022 14:41 Відповісти
Та шукають шляхи бігти додому, тільки не в Крим
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15.03.2022 15:00 Відповісти
Бляха.Трактор не заправлений.
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15.03.2022 13:52 Відповісти
Ледацюга!
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15.03.2022 13:55 Відповісти
ціни на металобрухт зараз падають
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15.03.2022 14:00 Відповісти
а в нас завжди гумор...а в тебе лише відчай
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15.03.2022 14:36 Відповісти
Киргизы отменили рейсы в рашу
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15.03.2022 13:52 Відповісти
НИкакой конкретики :развернули часть резерва и пошли в контрнаступление ,а какие тогда населённые пункты освободили.Мариуполь деблокируйте ,а то орки уже вошли на окраины города и захватили больницу с медперсоналом в заложниках.Походу дела это враг сейчас наступает
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15.03.2022 13:54 Відповісти
В бренхе есть свои плюсы - поднятие боевого духа в своей армии и деморализация противника.

Но у медали "брехня" есть и обратная сторона - недооценка противника. И в этом порой люди заходят так далеко, что последствия становятся катастрофические. А тех, кто пытается остановить это шабаш, как правило записывают в предатели
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15.03.2022 14:18 Відповісти
в полон ********** не беріть!!!
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15.03.2022 13:56 Відповісти
14 Киевов захвачено, 908 млн биндеравцев взято в плен. А 100500 млн щисливых остальных жителей Украины встретили цветами непобедимую армею ********* Вот теперь картинка полная !
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15.03.2022 13:57 Відповісти
Так это они свои потери посчитали
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15.03.2022 14:07 Відповісти
Не вказано же чиї танки.
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15.03.2022 14:10 Відповісти
недавно я решил посчитать по ихней статистике сколько мы чего потеряли и остановился на вертолётах, дальше не пошёл потому что по их статистике они у нас сбили вертолётов почти в два раза больше чем у нас было согласно ВИКИ.
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15.03.2022 17:09 Відповісти
По их сводкам они уже добивают остатки "нацистав" где-то в районе Фолклендских островов.
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Як тільки якийсь перемовини.то рашистські окупанти звіріють..і гатять ракетами по містах.
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15.03.2022 13:57 Відповісти
на юге заруба Марчело опять орков крошит судя по всему в степи им и тапки
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15.03.2022 13:59 Відповісти
та ти шо...і шо не дають тобі проіхать подивитись?
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15.03.2022 14:38 Відповісти
то ты с николаева попал на северные блокпосты?
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15.03.2022 15:51 Відповісти
Нищите спочатку п'яту колону, поки вона не знищила вас!
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15.03.2022 14:00 Відповісти
Надеюсь на контрнаступление в районах Ирпеня, Бучи, Ворзеля , что бы по Киеву артиллерия не прилетала
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15.03.2022 14:02 Відповісти
рашка і так збирає вже по всіх смітниках світу підмогу. Ми це і без супер аналітиків можемо сказати
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15.03.2022 14:04 Відповісти
господи, когда вы поумнеете?
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15.03.2022 14:38 Відповісти
ДА ПОМОЖЕТ ВАМ БОГ НА ВСЕХ ВАШИХ ПУТЯХ!
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15.03.2022 14:10 Відповісти
Слава Україні!
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15.03.2022 14:27 Відповісти
хотя бы одну карту показал, видео продвижений. русские показывают видео в сто раз больше чем вы. блогеры работают из Сумм, а у вас только лозунги.
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15.03.2022 14:37 Відповісти
шго,не хватает инормации?не парься,информация орков не спасет.
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15.03.2022 14:40 Відповісти
Киев за сутки, за три дня, за две недели, шо дальше? 3 села по кругу "освобождают"...
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15.03.2022 14:49 Відповісти
Где именно контрнаступ
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15.03.2022 15:29 Відповісти
"Враг хитёр и коварен. Огонь!"(с)
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15.03.2022 17:32 Відповісти
 
 