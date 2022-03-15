Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ, - Залужний

Збройні Сили України зупинили російського окупанта. На деяких напрямках наші військові переходять в контрнаступ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ. На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей", - заявив Залужний.

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