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Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України зупинили російського окупанта. На деяких напрямках наші військові переходять в контрнаступ.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ. На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей", - заявив Залужний.
Топ коментарі
+52 ятутсовсемрядом
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+30 ladyar
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+27 Сірий
показати весь коментар15.03.2022 13:46
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Ламайте їм хребта!
Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас!
Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено орду сесю розбить!
Ніхто нічого конкретного не скаже, і це правильно.
Но у медали "брехня" есть и обратная сторона - недооценка противника. И в этом порой люди заходят так далеко, что последствия становятся катастрофические. А тех, кто пытается остановить это шабаш, как правило записывают в предатели