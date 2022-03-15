Білоруський парламент своїм рішенням подовжив можливість РФ вбивати українців і знищувати міста
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Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 14 березня представив законопроєкт депутатам.
Про це інформує ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ
Палата представників білоруського парламенту ратифікувала договори про співпрацю з РФ у військовій сфері. Законопроєкт депутатам представив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомили у пресслужбі нижньої палати білоруського парламенту.
Мова про ратифікацію міжурядового протоколу про продовження терміну дії угоди про порядок використання та утримання радіостанції Вілейка, а також про порядок завершення будівництва, використання та утримання вузла Барановичі системи попередження про ракетний напад.
Фактично це означає, що Білорусь подовжила можливість країні-агресору Росії вбивати українців і нищити їхні будинки.
Будь ласка, зачекайте...
Білоруський парламент ратифікував договір з країною-агресором про розміщення двох військових об'єктів. Договір укладено на 25 років. Про це повідомляє видання sputnik.by.
Договір передбачає, що росія розмістить в Барановичах системи попередження про ракетний напад. А у Вілейці рашисти встановлять радіостанції військово-морського флоту. https://t.me/operativnoZSU/13677
Картоха непевний. То про «Точку-У» розповідає, то про те, що в Україну не полізе. Риторика вже повністю кремлівська. Вони теж не планували нападати.
«Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку росія проводить в Україні. Найголовніше, як військовим вам говорю, у цьому немає жодної потреби», - сказав він.
За його словами, завдання полягає в тому, щоб не допустити удару в тил російським військам, зокрема із Заходу. https://t.me/operativnoZSU/13686
Не знаю хто написав - не я.
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
12:4715.03.2022
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Білорусь треба стерти з мапи світу, щоб від неї навіть мокрої плями не залишилось, за всі ті ракети та бомби, що над нами пролітають та у 500 метрів від моєї хати вибухають.
Альооо , бєларуссіянці , Задорнов давно здох!!!
. Висіти поряд з ******
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Слава нації
Смерть фашистських *********
ЗАДАЧА УКРАЇНЦІВ ТІЛЬКИ ОДНА, БУТИ ГОТОВИМИ ПЕРЕТВОРИТИ ********** на ХАМОН для УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯНИХ ХРОБАКІВ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИБ УБЛЮДКАМ та *********** ЛУКАШЕСКУ...!!!
У склад Білоруської народної республіки увійшов і Брест, який ще раніше став належати УНР. Право України на місто підтвердили країни-учасниці мирних переговорів у Бресті. Де-факто УНР спробувала поширити вплив на все Полісся - аж до Гомеля.
Розходимось
А є ще дебіли, які досі шукають братів сусідів?
режима этого поросячого обсоска путина,так что не жалуйтесь когда из вас будут
наши воины делать салат к бульбе. Привет председателю колхоза "сорок рокiв без
врожаю" лукашенку - ты фашист!