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Білоруський парламент своїм рішенням подовжив можливість РФ вбивати українців і знищувати міста

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 14 березня представив законопроєкт депутатам.

Про це інформує ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ

Палата представників білоруського парламенту ратифікувала договори про співпрацю з РФ у військовій сфері. Законопроєкт депутатам представив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомили у пресслужбі нижньої палати білоруського парламенту.

Мова про ратифікацію міжурядового протоколу про продовження терміну дії угоди про порядок використання та утримання радіостанції Вілейка, а також про порядок завершення будівництва, використання та утримання вузла Барановичі системи попередження про ракетний напад.

Фактично це означає, що Білорусь подовжила можливість країні-агресору Росії вбивати українців і нищити їхні будинки.

Читайте також: З території України не можуть виїхати майже 300 білоруських фур, - МЗС Білорусі
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Топ коментарі
+44
Білоруси ваш парламент купив вам білет в ад, радуйтесь пока живі.
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15.03.2022 13:56
+40
Бульборейх буде знищено ще раніше, ніж рашкорейх.
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15.03.2022 13:55
+33
Вообще-то срок нахождения на территории Беларуси военных объектов ********* зависит не от белорусских "парламентариев" и тем более, не от Хренина, а от меткости украинских ракетчиков...
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15.03.2022 13:57
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Бульборейх буде знищено ще раніше, ніж рашкорейх.
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15.03.2022 13:55 Відповісти
Білорусь розмістить у себе ще два військових об'єкти рф

Білоруський парламент ратифікував договір з країною-агресором про розміщення двох військових об'єктів. Договір укладено на 25 років. Про це повідомляє видання sputnik.by.

Договір передбачає, що росія розмістить в Барановичах системи попередження про ракетний напад. А у Вілейці рашисти встановлять радіостанції військово-морського флоту. https://t.me/operativnoZSU/13677
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15.03.2022 14:14 Відповісти
«Нам там робити нічого» - Лукашенко заперечує участь Білорусі у війні в Україні

Картоха непевний. То про «Точку-У» розповідає, то про те, що в Україну не полізе. Риторика вже повністю кремлівська. Вони теж не планували нападати.

«Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку росія проводить в Україні. Найголовніше, як військовим вам говорю, у цьому немає жодної потреби», - сказав він.

За його словами, завдання полягає в тому, щоб не допустити удару в тил російським військам, зокрема із Заходу. https://t.me/operativnoZSU/13686
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15.03.2022 15:00 Відповісти
постройте крематориев поболее хотя я не об этом.

Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:15 Відповісти
Білоруси ваш парламент купив вам білет в ад, радуйтесь пока живі.
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15.03.2022 13:56 Відповісти
Недовго лишилося
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15.03.2022 13:59 Відповісти
ми пам'ятатимемо це завжи!
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15.03.2022 13:57 Відповісти
Вони,пам'ятатимуть . Якщо виживуть
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15.03.2022 13:58 Відповісти
Білорусь првинна бути Припинена,як кацапський проєкт
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15.03.2022 13:57 Відповісти
Bosch приостановит выпуск бытовой техники в Петербурге из-за антироссийских санкций

12:4715.03.2022

Подробнее на Курьер.Среда
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15.03.2022 13:57 Відповісти
Вообще-то срок нахождения на территории Беларуси военных объектов ********* зависит не от белорусских "парламентариев" и тем более, не от Хренина, а от меткости украинских ракетчиков...
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15.03.2022 13:57 Відповісти
Белорусский ПАРЛАМЕНТ. ахахах хороший шутеечка, братан.
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15.03.2022 13:58 Відповісти
********* так і залишається **********. Кому ще після цього ножа в спину Украіни " братья славянє" в сраці пощипує
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15.03.2022 13:58 Відповісти
белорусский парламент - это просто кусок туалетной бумаги, которым русский солдат вытрет свой зад..., нет там ничего ни от парламента ни от настоящей Белоруси
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15.03.2022 13:59 Відповісти
может уже хватит про какую-то "настоящую" беларусь ? если бы да кабы
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15.03.2022 14:32 Відповісти
Тобто тепер можна знищувати з повітря військову інфраструктуру рашко-бульбашного рейху?
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15.03.2022 14:01 Відповісти
Не парламент. а облисполком. У области по определению не может быть парламента. И не принял, а зачитал приказ из москвы.
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15.03.2022 14:01 Відповісти
Чи не настав час накрити цю військову базу терористів, які руйнують наші міста та долі?

Білорусь треба стерти з мапи світу, щоб від неї навіть мокрої плями не залишилось, за всі ті ракети та бомби, що над нами пролітають та у 500 метрів від моєї хати вибухають.
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15.03.2022 14:03 Відповісти
Я так розумію, що лукашенківський парламент на майбутнє вирішив стати Білоруською областю України!
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15.03.2022 14:04 Відповісти
Без ''бєларуцкава'' населення. Нах пішли ОМОНу цвіточки дарить , за Уралом.
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15.03.2022 14:08 Відповісти
''Бєлоруцкій прєпіздєнт'' словосполучення виглядає смішно. А ''бєлоруцкій парламєнт'' взагалі .....
Альооо , бєларуссіянці , Задорнов давно здох!!!
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15.03.2022 14:04 Відповісти
Драники срані
. Висіти поряд з ******
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 14:07 Відповісти
Зганьбили ви ,бульбаші, і себе і дітей своїх з онуками на віки.
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15.03.2022 14:08 Відповісти
Огласили команду Путина Лукашенко. Ибо Беларусь с базами руссонацистов уже пару лет фактически в оккупации.
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15.03.2022 14:08 Відповісти
Ці ********* з цим лукашеску перестають бути нашими доброзичливими сусідами, тому що вони нам вже давно не брати, давши дозвіл кацапомордим п*дарастам обстрілювати УКРАЇНУ з своєї території...!!!
ЗАДАЧА УКРАЇНЦІВ ТІЛЬКИ ОДНА, БУТИ ГОТОВИМИ ПЕРЕТВОРИТИ ********** на ХАМОН для УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯНИХ ХРОБАКІВ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИБ УБЛЮДКАМ та *********** ЛУКАШЕСКУ...!!!
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15.03.2022 14:11 Відповісти
Перестають?? Вже давно
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15.03.2022 14:18 Відповісти
Бульбаши, ви ****** ракли ! Вам теж піZда, як і кацапам !!
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15.03.2022 14:15 Відповісти
Бульбофюрер сильно просит чтобы его НПЗ и белоруськалий, которые единственные что еще работает на Беларашке взлетели на воздух.
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15.03.2022 14:18 Відповісти
Бульбож**опые!А чего мы только рашистов клянём??Вы чем краше?Тем, что позволили зайти с севера на наши три области??Твари!
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15.03.2022 14:19 Відповісти
ДЕБІЛОрусифікація
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15.03.2022 14:20 Відповісти
Берорусы!Ваши герои Брестской крепости смотрят на вас с небес и плюют кровью!!
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15.03.2022 14:21 Відповісти
Кому належав Брест у 1918 році? Суперечка між УНР, БНР і Німеччиною
У склад Білоруської народної республіки увійшов і Брест, який ще раніше став належати УНР. Право України на місто підтвердили країни-учасниці мирних переговорів у Бресті. Де-факто УНР спробувала поширити вплив на все Полісся - аж до Гомеля.
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15.03.2022 14:22 Відповісти
***** и Ко своим непризнанием войны в Украине раэвязали руки нашим защитникам. Все воюющие/пленные россияне разом превратились в наемников. Которые, согласно Конвенции о наемничестве, не имет абсолютно никаких прав. Теперь их можно рационально (с пользой для Украины) испольовать кек душа пожелает и это не будет преступлением против человечности. Например, для трансплантации органов, медицинских экспериментов или, на худой конец, публично казнить штук пятьдесят - сто в день с демонстрацией в СМИ.
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15.03.2022 14:21 Відповісти
Та досить називати їх братами.Не можуть самі,сцять перед лукашенком,???Їбашити їх разом з кацапами.Вони ***** з першого дня надали і надають свою тереторію,як плацдарм для *****,а ми їх братами називаєм,бо бачите вони бояться виступити протів війни.А то що гинуть наші діти,люди,воїни їм похер.НАХУЙ.
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15.03.2022 14:32 Відповісти
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15.03.2022 14:32 Відповісти
Близнецы ...
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15.03.2022 15:10 Відповісти
Міністр оборони Білорусі Хренін...

Розходимось
А є ще дебіли, які досі шукають братів сусідів?
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15.03.2022 14:43 Відповісти
всі біцлоруси винуваті що ними керують xреніни
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15.03.2022 14:48 Відповісти
Цей хренін такий же підерас як його фюрер
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15.03.2022 14:53 Відповісти
Украине надо отправлять дрг с белорусами на территорию беларуси
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15.03.2022 15:06 Відповісти
И где же санкции запада против этих прислужников усатой мрази
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15.03.2022 15:07 Відповісти
беларусь объявить агрессором немедленно!!!!
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15.03.2022 15:25 Відповісти
В Беларуси нет парламента, есть стадо холопов , не понятно как выбранных и которое поддержит любое желание Луки. Так что все решения этой хевры не законны изначально.
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15.03.2022 15:30 Відповісти
Ця недокраіна з біснуватим маріонеткою кремля ,має нести повну відповідальність за те що творить рашиська мерзота в Украіні.
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15.03.2022 15:44 Відповісти
Бульбаши вы понимаете,что вы становитесь официально соучастником фашисткого
режима этого поросячого обсоска путина,так что не жалуйтесь когда из вас будут
наши воины делать салат к бульбе. Привет председателю колхоза "сорок рокiв без
врожаю" лукашенку - ты фашист!
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15.03.2022 17:01 Відповісти
а я про головне хочу сказати. зара утворилася унікальна можливість у деяких народів (Молдови, Ічкерії, Абхазії, Південної Осетії тощо) вивільнитися від московітської окупаційної влади та її посіпак. Україна це робить прямо зараз. борімо й поборемо! смерть ворогам! слава Україні!
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15.03.2022 17:11 Відповісти
 
 