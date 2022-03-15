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аукціон (100) війна (56641) Зеленський (17470) іграшки (14) Lego (5)

Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського

Рітейлер LEGO Citizen Brick випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також "коктейлі Молотова" та оголосив аукціон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

За 100 доларів можна було придбати мініфігурку "Зеленського", а "коктелі" у формі пляшечки з прапором України за 10.

Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні.

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Рітейлер знаменитого данського конструктора у США, Citizen Brick написав про це на сторінці у Facebook.

Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського 01

"Ми зробили якнайбільше за шалені 24 години, команда CB робила їх у вихідний день. Ми знаємо, що були люди, які намагалися їх купити, але не встигли. Ми сподіваємося, що вони все ж таки розглянуть можливість зробити прямі пожертвування відповідній благодійній організації", – йдеться на Facebook-сторінці компанії.

Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського 02

За час аукціону вдалось зібрати 16 540 доларів. Усі  зібрані кошти передали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги у всьому світі. Зараз організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.

Раніше данський виробник іграшок та конструкторів Lego призупинив постачання продукції в 81 магазин у Росії.

Фото: Citizen Brick
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Топ коментарі
+26
На Пороха похож
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15.03.2022 14:01
+7
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15.03.2022 14:02
+7
А ПІАНИНО ??? забули вже... як завжди
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15.03.2022 14:14
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На Пороха похож
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15.03.2022 14:01 Відповісти
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15.03.2022 14:02 Відповісти
файно
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15.03.2022 14:04 Відповісти
То даже файно, особливо бандерівське смузі.
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15.03.2022 14:06 Відповісти
Правильно и нужно! Вот тут многие писали за Зеленского. что *видосики. пиарится и т.д*. Правильно делает! Зато тут в новостях показывают нашего Президента с народом. обращения к нации каждый день. посещения в госпитале. И тут же путлера с его километровым столом. рассказывают про уральский бункер. Пусть сравнивают!
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15.03.2022 14:25 Відповісти
Це фігурка Пороха !
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15.03.2022 14:12 Відповісти
А ПІАНИНО ??? забули вже... як завжди
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15.03.2022 14:14 Відповісти
Это точно Зеля, а не Данилов с СНБО?
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15.03.2022 14:23 Відповісти
Не, на Порошенко не очень похож, цвет волос не совпадет.
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15.03.2022 14:26 Відповісти
Уявляю як у кацапів підгорає
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15.03.2022 19:32 Відповісти
Якщо фігурка весь час не ниє "закрийте небо" і не звертається к расійскім гражданам, то це - халтура
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15.03.2022 21:27 Відповісти
 
 