Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського

Рітейлер LEGO Citizen Brick випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також "коктейлі Молотова" та оголосив аукціон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

За 100 доларів можна було придбати мініфігурку "Зеленського", а "коктелі" у формі пляшечки з прапором України за 10.

Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні.

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Рітейлер знаменитого данського конструктора у США, Citizen Brick написав про це на сторінці у Facebook.

"Ми зробили якнайбільше за шалені 24 години, команда CB робила їх у вихідний день. Ми знаємо, що були люди, які намагалися їх купити, але не встигли. Ми сподіваємося, що вони все ж таки розглянуть можливість зробити прямі пожертвування відповідній благодійній організації", – йдеться на Facebook-сторінці компанії.

За час аукціону вдалось зібрати 16 540 доларів. Усі зібрані кошти передали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги у всьому світі. Зараз організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.

Раніше данський виробник іграшок та конструкторів Lego призупинив постачання продукції в 81 магазин у Росії.

Фото: Citizen Brick