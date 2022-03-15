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В ООН заявляють, що кількість біженців з України вже сягнула 3 мільйонів осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ООН заявляють, що кількість біженців з України вже сягнула 3 мільйонів осіб

За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з країни від початку повномасштабної війни, досягла 3 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник організації Поль Дійон на щоденному брифінгу ООН 15 березня.

З цих 3 млн приблизно 1,4 млн осіб - діти, та близько 157 тисяч осіб - громадяни інших країн, які проживали в Україні.

З-поміж сусідів України, основним напрямком виїзду залишається Польща. З 24 лютого кордон перетнули майже 1,8 млн осіб (ймовірно, цифра включає і тих, хто рушив транзитом далі у Європу).

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Опять обеспокоены??))) ООН пора уже разогнать!
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15.03.2022 14:22 Відповісти
І це ще не край.
В нас народ божеволіє від тих сирен. Всі на заспокійливих сидять. Багато їде за кордон.
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15.03.2022 14:23 Відповісти
але ж попереджали Европу..так? Так..ну то шо хочете
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15.03.2022 14:27 Відповісти
А ООН чем-то помимо подсчётов умеет заниматься?
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15.03.2022 14:28 Відповісти
Єдине на що здатна ця недолуга установа це висловлювати занепокоєння. А ще як виявилося рахувати біженців. Ну от кому нахер потрібна така синекура.
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15.03.2022 14:34 Відповісти
ООН у якості рахункової палати... цікаво, а що ше вона вміє робити?
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15.03.2022 16:59 Відповісти
 
 