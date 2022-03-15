Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну він не збирається: "Що ми можемо там додати Росії?"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що по країні вдарили ракетою "Точка-У", але каже, що "не збирається" брати участь у війні, та й його туди "не звуть".
Про це Лукашенко оголосив військовим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Белта.
Він не уточнив, звідки і хто вдарив ракетою по Білорусі, однак заявив, що "вони з росіянами" перехопили та знищили її над Прип'яттю два дні тому. А мовчали, бо "розбиралися, що там відбувається".
"Я вас попереджав, що нас штовхатимуть у цю операцію, у цю війну. Свідченням цього є буквально два дні тому вночі черговий пуск на територію нашої Білорусі - удар по нашій території - ракетою "Точка-У", яку ми успішно з росіянами перехопили та знищили над Прип'яттю. Вони що, однією ракетою хочуть розбомбити Білорусь? Та не вийде. Ця ракета просто не долетить до нас. Але навіщо це робиться? Щоб нас зачепити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Що відчують усі. Поки терпимо… Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні. У цьому немає потреби. Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у Російської Федерації. У них все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не звуть", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, 4 дні тому командування Повітряних сил заявляло, що російські літаки розгорнулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
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За
Сідней Макі ,
Еліза Рональдс-Хеннон і
Сельчук Гоколюк
15 березня 2022 р.,
P.S. Надеюсь,что в Поставах всё хорошо
конституцию поменял так чтобы вообще не мочь воевать за пределами.
боится солдатам оружие раздать ибо понимает куда полетит
Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії? Джерело: https://censor.net/ua/n3325331
🤔 і що воно хотіло цим сказати?
Вже не знає що казати.
🤦🤦🤦 Яке ж воно тупе ...
Двухсотих зайвих не буває на війні .
Інша справа , що "бабиновихнарожают" в його баб 15 раз меньше , ніж у ***** !
Але в тому-то й справа -- нема ніякої гарантії , що ці підрозділи не здадуться миттєво у полон , або йще гірше , перейдуть на бік України .
Його головна біль -- ненадійність армії проти якої його ОМОН ляже увесь за кілька годин бою .
Як тільки він задіє армію чи в Україні , чи (тим більш) проти білорусів він й 2 доби не протримається .
15 февраля курс рубля (бяларуського) 2,57 за доляр. 15 марта 3,32 !!!! Нихера себе темпы! "Усатому" гандону еще недельку другую дурочку покорчить из себя, и его народ сам на куски порвет, и армии нах не надо!!! Играй, играй с народом ***** усатый!! (или уссатый, не знаю..)