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Білорусь (5972) війна (56641) Лукашенко (2310) ракети (2819)

Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну він не збирається: "Що ми можемо там додати Росії?"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну він не збирається:

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що по країні вдарили ракетою "Точка-У", але каже, що "не збирається" брати участь у війні, та й його туди "не звуть".

Про це Лукашенко оголосив військовим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Белта.

Він не уточнив, звідки і хто вдарив ракетою по Білорусі, однак заявив, що "вони з росіянами" перехопили та знищили її над Прип'яттю два дні тому. А мовчали, бо "розбиралися, що там відбувається".

"Я вас попереджав, що нас штовхатимуть у цю операцію, у цю війну. Свідченням цього є буквально два дні тому вночі черговий пуск на територію нашої Білорусі - удар по нашій території - ракетою "Точка-У", яку ми успішно з росіянами перехопили та знищили над Прип'яттю. Вони що, однією ракетою хочуть розбомбити Білорусь? Та не вийде. Ця ракета просто не долетить до нас. Але навіщо це робиться? Щоб нас зачепити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Що відчують усі. Поки терпимо… Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні. У цьому немає потреби. Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у Російської Федерації. У них все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не звуть", - заявив Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про можливе вторгнення військ Білорусі до України: Загрозу остаточно не анульовано, але якщо хочуть стати "грузом" 200, то оформимо

Нагадаємо, 4 дні тому командування Повітряних сил заявляло, що російські літаки розгорнулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.
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Топ коментарі
+77
А сколько ракет ударило по Украине с территории белобласти это чмо не хочет рассказать?!
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15.03.2022 14:38
+28
Бульбафюреру вірити себе не поважати,хоче притупити нашу пильність на північному напрямку
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15.03.2022 14:39
+25
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15.03.2022 14:41
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Телеграмм канал пророссийского колобаранта, где ведётся активная поддержка агрессии рашки против Украины: https://t.me/NadozhaOleksander
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15.03.2022 14:36 Відповісти
Гандон обісраний!
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15.03.2022 14:37 Відповісти
Нема спокою *********
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15.03.2022 14:56 Відповісти
Bloomberg

Росія наближається до кошмару дефолту в 150 мільярдів доларів

Те, що відбувається з виплатами по облігаціях у середу, може дати початок першого дефолту Росії з часів революції 1917 року

За
Сідней Макі ,
Еліза Рональдс-Хеннон і
Сельчук Гоколюк

15 березня 2022 р.,
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15.03.2022 14:38 Відповісти
А сколько ракет ударило по Украине с территории белобласти это чмо не хочет рассказать?!
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15.03.2022 14:38 Відповісти
В суді розповідати буде.
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15.03.2022 14:49 Відповісти
Бульбафюреру вірити себе не поважати,хоче притупити нашу пильність на північному напрямку
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15.03.2022 14:39 Відповісти
от брехло *******
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15.03.2022 14:39 Відповісти
"Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" та інші: які французькі компанії залишаються в Росії.
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15.03.2022 14:39 Відповісти
Нужно позаботиться, чтобы у нас этих сетей больше не было.
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15.03.2022 15:25 Відповісти
"вони з росіянами" =) ***** подсвечивал, а колхан сбивал =)
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15.03.2022 14:40 Відповісти
щось то він тарган-вусач задумав?
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15.03.2022 14:40 Відповісти
кинул он хуъло
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15.03.2022 14:41 Відповісти
нічо...хуйло ще пару ракєток запуляє.по минську,шоб бистріше дійшло
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15.03.2022 14:48 Відповісти
"Але ми не такі простачки."
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15.03.2022 14:40 Відповісти
Таракан одною сракою на 3-х **** хоче всидіти, виродок! Всі білоруси - це раби, сцикуни і вороги!!!
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15.03.2022 14:41 Відповісти
Не все - есть белорусы, которые воюют за Украину и уже есть погибшие и раненые
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15.03.2022 14:47 Відповісти
Добре, ті білокацапи, які ще цілять в Україну.
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15.03.2022 14:50 Відповісти
З самозванцем будь які стосунки мають бути припинені. Все що робить диктатор він робить на користь *****. Бяшки вже давно під управлінням ***** а це опудало ... кумедне.
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15.03.2022 14:41 Відповісти
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15.03.2022 14:41 Відповісти
грамотно вывернулся, он еще и у РФ попросит войск, чтобы защищаться от злобного Наты который так и хочет завоевать всю Беларусь )
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15.03.2022 14:42 Відповісти
У рф вже не війська.
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15.03.2022 14:51 Відповісти
Бульбофюрер у рашки вже грошей просить, бо економіка білорашки починає тонути. Цікаво, чи дасть їм Пуйло тих грошей?
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15.03.2022 15:12 Відповісти
Дєнєг нєт, но вьі дєржитєсь.
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Залізь під шконку наймит Ху.ловський і сиди там мовчки. Кого кого, а тебе до Гааги точно притягнуть, якщо рипнишся.
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15.03.2022 14:43 Відповісти
Він вступить у війну полюбому. Один ******* про ракету, потім буде 3 ракети він буцім промовчить, потім 15 і він скаже - ну все, цього не пробачимо і почнеться. А в голові всіх білорусів - гній і вони й повірять, що Україна їх обстрілює і почнеться, вставай страна народная.... Але тут їх і чекає м'ясорубка і вони нарешті зрозуміють, як глибоко ***** сидить в них в жопі!
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15.03.2022 14:44 Відповісти
Не трэбадумаць, што беларусы такія дурні. Гэтай вусатай мразі не вырыць ніхто. Калі ен гаворыць, што нечага не будзе, то большасць беларусаў упэўнены, што будзе. Ён не можа не хлусіць.
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15.03.2022 15:23 Відповісти
Тоді ви мусите переконати своїх військових скинути Лукашенка, і не йти на війну. Санкції задушать вас швидше ніж рашку!
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15.03.2022 15:38 Відповісти
Спасибо тебе от русскоговорящего белоруса гражданина Украины, которого сегодняшние реалии превратили в ярого русофоба и в так называемого нацмена Украины. Распростроняй правду. Здесь геноцид от кацапов. Пусть живёт Беларусь! Слава Украине!
P.S. Надеюсь,что в Поставах всё хорошо
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15.03.2022 19:21 Відповісти
такое впечатление,шо усатій картофель віпрашивает "ну возьмите меняяя"
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15.03.2022 14:44 Відповісти
******** и шут гороховый.
конституцию поменял так чтобы вообще не мочь воевать за пределами.
боится солдатам оружие раздать ибо понимает куда полетит
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15.03.2022 14:46 Відповісти
бульбофюрер оскара получит за умение тянуть время..
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15.03.2022 14:47 Відповісти
его армия на вилы подымет за большие потери. а он НЕ лигитимный во всем глобусе мира! ✈️ . а в московии Новичек для проваливших планы пцуйла . таки справи
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15.03.2022 14:50 Відповісти
Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Джерело: https://censor.net/ua/n3325331
Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії? Джерело: https://censor.net/ua/n3325331
🤔 і що воно хотіло цим сказати?
Вже не знає що казати.
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15.03.2022 14:47 Відповісти
на ракете нашли труски от сьеденного мальчика? трусики рускоговорящие?
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15.03.2022 14:48 Відповісти
Боже яке воно їбануте
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15.03.2022 14:49 Відповісти
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15.03.2022 14:49 Відповісти
Економіка бяшек дуже вразлива і ми можемо її знищити. Там лише декілька підприємств, але й вони ніякого суттєвої ролі в наповненні бюджету в умовах санкцій не виконують. Єдине що потрібно знищити негайно це мозирський НПЗ з якого тягнуть трубу до нашого кордону для забезпечення паливом окупаційних військ.
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15.03.2022 14:50 Відповісти
У них вообще все очень печально. Если паРаша еще может кое-как продержаться полгода даже при жестких санкциях, то Белорашка посыплется уже через пару недель. А у ***** точно не хватит денег на ее поддержку. Ждем.
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15.03.2022 15:30 Відповісти
плохо что против беларуси особо санкции не ввели. Она виновата не меньше, но за нее как-то все забыли...
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15.03.2022 17:58 Відповісти
Им и этого хватит.
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15.03.2022 18:44 Відповісти
В Криму вже реальна паніка.
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15.03.2022 18:12 Відповісти
Так это просто чудесно! Знает кошка, чье мясо съела!
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15.03.2022 18:34 Відповісти
Та м.Мозирь хай собі лежить,достатньо зірвати Михалки.
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15.03.2022 15:30 Відповісти
Що там у них?
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15.03.2022 18:13 Відповісти
Мозирський НПЗ не в м.Мозирь,а в Михалках,але задача та ж до того ж термінова.
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15.03.2022 20:35 Відповісти
*******! Кожна ракета, кожний літак з бомбами, які летять з твоєї бульбосрусії - все це тобі повернеться бумерангом. На планеті Земля не залишиться місця, де ви зможете заховатися зі своїм Колєнькай.
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15.03.2022 14:53 Відповісти
ПОРОХІВНИЦЯ
🤦🤦🤦 Яке ж воно тупе ...
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15.03.2022 14:53 Відповісти
Боже, яке воно (каДирка) умом(?) недолуге…….☹️
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15.03.2022 15:28 Відповісти
Форумчани,а ви як думаєте, оця купа волося в кучі гівна,Кадиров,ну такі асоціації з портретом,дійсно думає що Бандера живий? Боже, і це керівник Чечні? З ким ми воюєм?Це дійсно якась місія по знищенню істот -убивць.Це як зайти на кухню,ввімкнути світло і зрозуміти,що з якоїсь квартири,де живе потенціальний бомж,заповз тарган.Іноді береш,щоб тарган не втік,давиш прямо рукою...
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15.03.2022 15:42 Відповісти
Ха-ха-ха! Ещё один *******, который верит в "непобедимую и легендарную"!
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15.03.2022 14:56 Відповісти
Не хочеть вступать на войну, это ответ путлеру
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15.03.2022 14:57 Відповісти
видимо билет в уральский бункер не дали, начинает искать отмазки. Не картофан, тобі пі*да, ми тобі нічого не забудемо.
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15.03.2022 15:00 Відповісти
Звичайно що це буда ракета москалів. І ця наволоч мала була сказати а "що ми можемо ще чекати від расії?"
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Та не було там ніякої ракети. Старе ****** чергові байки розповідає.
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15.03.2022 15:34 Відповісти
Такой проститутке как лукашенко позавидует даже Саша Грей
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15.03.2022 15:03 Відповісти
Саша Грей не бульбофюрер, вон актриса у порно
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15.03.2022 15:40 Відповісти
Та кажи вже,що всрався.
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15.03.2022 15:04 Відповісти
Бульбофюрер начал жидко обсираться. Знает чмо тракторное, что из его омоновцев в Украине приготовят картошку фри
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15.03.2022 15:05 Відповісти
немає картоплі фрі є френч фрайз
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15.03.2022 15:41 Відповісти
погоджуюсь з лукавим: додавати в Україні москалям вже нема що. Вони в Україні вже якби фсьо.... Тепер головне, щоб влада знову все не злила і наші військові їх вичистили!
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Завжи є що додати -- смаженна бульба дуже смачна .

Двухсотих зайвих не буває на війні .

Інша справа , що "бабиновихнарожают" в його баб 15 раз меньше , ніж у ***** !
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15.03.2022 15:22 Відповісти
У него через пару недель рухнет экономика. А когда это произойдет, ролики о высоких надоях и урожаях перестанут успокаивать население. И для его успокоения могут понадобиться армия и менты. Кроме того, отправка армии и ментов в Украину только приблизит момент крушения экономики... Не на тех Лука поставил. У него теперь нет хороших ходов для выхода из сложившейся ситуации.
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15.03.2022 15:35 Відповісти
Якщо б він міг розраховувати на армію , то він би хоч формально , але послав би в Україну хоча б тисячу .
Але в тому-то й справа -- нема ніякої гарантії , що ці підрозділи не здадуться миттєво у полон , або йще гірше , перейдуть на бік України .

Його головна біль -- ненадійність армії проти якої його ОМОН ляже увесь за кілька годин бою .

Як тільки він задіє армію чи в Україні , чи (тим більш) проти білорусів він й 2 доби не протримається .
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15.03.2022 16:02 Відповісти
Старая усатая шлюха, сбрешет и не дорого возьмет. А было же время, когда в Украине это чмо было популярно.
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15.03.2022 15:25 Відповісти
Понял шо ***** *****
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15.03.2022 15:25 Відповісти
Для него все еще хуже - ему ***** раньше, чем *****.
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15.03.2022 15:39 Відповісти
Дурацкие отмазки бульбафюрера не спасут. Только на осину.
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15.03.2022 15:32 Відповісти
Беларусь упадет еще раньше, чем *****. Бульбофюрер пока не понимает, что он уже приехал. Самое время ему начинать торговаться с Западом, чтобы дали ему хоть какую-то возможность выхода.
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15.03.2022 15:38 Відповісти
комбайнер держит паузу не хуже Стниславского и Немировича-Данченко вместе взятых.
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15.03.2022 15:39 Відповісти
Чета не пойму,что за знаки различия,он что,маршалл?
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15.03.2022 15:41 Відповісти
Гєніаліссімус
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15.03.2022 17:05 Відповісти
Бульбофюрер по ходу не совсем понял на каком он корабле!!! (который известно куда плывет!!!)
15 февраля курс рубля (бяларуського) 2,57 за доляр. 15 марта 3,32 !!!! Нихера себе темпы! "Усатому" гандону еще недельку другую дурочку покорчить из себя, и его народ сам на куски порвет, и армии нах не надо!!! Играй, играй с народом ***** усатый!! (или уссатый, не знаю..)
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15.03.2022 15:57 Відповісти
Тому і боїться армію відправити, свої затопчуть да і каліки з війни прийдуть покоцані і запитають ...
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15.03.2022 18:47 Відповісти
Осудити, дати строк заочно, та оголосити в мнр. розшук. чому це не зроблено не зрозуміло. спланувати спец. операцію, Похитити падлу, Ми маємо на це право.
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15.03.2022 16:03 Відповісти
******.
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15.03.2022 16:06 Відповісти
чикчирик не желает участвовать перелякался сидит на сраке ровно
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15.03.2022 16:09 Відповісти
лукавить Лука
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15.03.2022 16:24 Відповісти
Бред сумасшедшего ни о чём.
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15.03.2022 16:25 Відповісти
******* **** картофЭльная, если бы ударили, уже усы у тебя ****** отпали. Нато все видит откуда летят ракеты к нам в Украину в самом деле.
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15.03.2022 16:40 Відповісти
Для таких покидьків на певний час, гадаю, слід відмінити смертну кару і застосувати її у формі саджання на кіл, до біса тут гуманність!
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15.03.2022 16:48 Відповісти
По його дурній макітрі вдарили чимось важким... Дуже важким
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15.03.2022 17:04 Відповісти
по мойму у луки чердак поехал,окончательно?
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15.03.2022 17:09 Відповісти
Интересно, чем они могут сбить ракету с квазибаллистической траекторией? Ее и Железный купол не возьмёт, а Иджиса у них нет
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15.03.2022 18:15 Відповісти
Гнида усатая...🤬
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15.03.2022 18:37 Відповісти
То воно сракою віляє, бо ***** хоче його втягнути, а він сциться. А всралася невістка...
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15.03.2022 18:45 Відповісти
 
 