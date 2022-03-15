Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, - ЗСУ

Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

"Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках", - сказав Горбач на брифінгу в українському медіацентрі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється.

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"Загалом проходження строкової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється", – уточнив Горбач.