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війна (56641) призов (383) мобілізація (1469) ЗСУ (5730)

Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, - ЗСУ

Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

"Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках", - сказав Горбач на брифінгу в українському медіацентрі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється.

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"Загалом проходження строкової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється", – уточнив Горбач.
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Топ коментарі
+5
ти ідіот. в практиці міжнародного права країна, яка зазнала військової агресії, не оголошує війну агресору, а відмобілізовується і воює..
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15.03.2022 17:31
+3
Тобто армійці нехай навіть строковики до оборони не залучаються. Фактично армія ще не задіяна, бодаються з окупантами лише контракт+добровольці. Наші 2700 танків ще ніхто не бачив, а вони є. Наші 11000 ББМ теж ніхто не бачив, а вони є. Мирняк нічим не озброюють, "на довольствие" не ставлять, роботи не дають, до оборони теж не залучають. Гм... що відбувається? Якась дивна війна.
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15.03.2022 16:10
+3
До речи це правда, що Зеленський досі попри введення військового стану не оголосив війну рашці? Сьогодні мене приголомшили цим знайомі, я був впевнений, що введення стану по всій країні автоматично призводить і до оголошення війни - а оно ось як виходить? В які ігри воно грає с ****** до сих пір???
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15.03.2022 16:14
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Якщо вони не добровольці, то толку з них не має. Багато хто з мобілізованих не мають жодного військового досвіду, але вони мотивовані, а це вартує багато.
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15.03.2022 14:51 Відповісти
До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує

Разбудите этого управленца персоналом
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15.03.2022 14:59 Відповісти
Хочу вас огорчить, мало ,но отправляют.
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15.03.2022 15:16 Відповісти
Хоть бы азы пацанве успели растолковать....
Стрелковое вооружение, окапывание и держаться за комодом, что бы не потерялись ни в коем случае...
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15.03.2022 15:00 Відповісти
Тобто армійці нехай навіть строковики до оборони не залучаються. Фактично армія ще не задіяна, бодаються з окупантами лише контракт+добровольці. Наші 2700 танків ще ніхто не бачив, а вони є. Наші 11000 ББМ теж ніхто не бачив, а вони є. Мирняк нічим не озброюють, "на довольствие" не ставлять, роботи не дають, до оборони теж не залучають. Гм... що відбувається? Якась дивна війна.
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15.03.2022 16:10 Відповісти
Та з дивана воно усе дивне, заспокійся.
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15.03.2022 16:40 Відповісти
Бо мирняку наша влада ще менше довіряє ніж окупантам
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15.03.2022 19:55 Відповісти
До речи це правда, що Зеленський досі попри введення військового стану не оголосив війну рашці? Сьогодні мене приголомшили цим знайомі, я був впевнений, що введення стану по всій країні автоматично призводить і до оголошення війни - а оно ось як виходить? В які ігри воно грає с ****** до сих пір???
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15.03.2022 16:14 Відповісти
ти ідіот. в практиці міжнародного права країна, яка зазнала військової агресії, не оголошує війну агресору, а відмобілізовується і воює..
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15.03.2022 17:31 Відповісти
їх вже залучають. це нормальна практика... для чого такі вкиди?
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15.03.2022 17:25 Відповісти
мамкины онолитики сверху- завалите свои ****.
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15.03.2022 17:31 Відповісти
Що значить в разі бойових дій на раніше вільній території? Південь вже захоплений, тривають бої під Миколаєвом, Маріуполь зруйнований. Це не рахується?
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15.03.2022 18:12 Відповісти
зато "боєць" тероборони в ужгороді буде ветераном війни!!!! а , лисий п..ар "алєжка "покуй" кашевой і ватнік ламачєнка ще й орден получать від блазня!!!
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Сейчас мобилизованы контрактники, профессиональные военные для которых война это работа. Потом задействуют резерв это мужики от 30 лет которые проходили службу в армии. У которых уже окрепшая психика и есть инстинкт самосохранения. Срочники это пацаны по 19 лет, пыль в голове. Если бы мы кидали в бой срочников, то потери были не меньше чем у рашистов. В тро ведь тоже не берут кого ни попадя, молодых пацанов стараются отсеивать. В основном от 25 лет и с военной подготовкой
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16.03.2022 00:40 Відповісти
 
 