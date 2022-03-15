Кулеба - Сійярто: Дбати про безпеку громадян Угорщини не означає, що можна закривати очі на вбивство громадян України
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подив позицією офіційного Будапешта щодо допомоги Києву в умовах відсічі російської агресії, нагадавши, що свого часу Угорщина також була у схожій ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Європейській правді".
"Читаючи заяви мого колеги Петера Сійярто, починаєш сумніватися, що він пам‘ятає революцію 1848-49 років, коли боротьбу угорців придушила російська армія, або ж 1956 рік, коли радянські танки топтали їхню свободу на вулицях Будапешта, а угорці просили Захід про допомогу, яку так і не отримали. Дбати про безпеку громадян Угорщини - не означає, що можна закривати очі на вбивство громадян України. Закликаю угорську владу чітко стати на бік України та надати нам усю необхідну підтримку", - заявив Дмитро Кулеба.
Глава МЗС нагадав про ракетний удар російської армії по Яворівському полігону, за 20 км від західного кордону, що схоже на сигнал РФ про готовність розширювати агресію за межі України.
"Помилково сподіватися, що політика задобрювання зупинить Путіна. Російські пропагандисти, до речі, вже почали для цього підготовку. І всім відомий Соловйов учора заявив, що на Україні Росія не зупиниться і це "лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки РФ".
По суті, українці сьогодні боронять не лише власну державу, а і весь східний фланг НАТО, а отже, і Угорщину. Допомагаючи нам, зокрема зброєю, партнери допомагають насамперед собі. Лайош Кошут казав, що свобода має бути для всіх. Думаю, сьогодні він був би рішуче на боці України", - наголосив Дмитро Кулеба.
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Будь ласка, зачекайте...
Кроме того, по воспоминаниям украинцев постарше, венгры по время ВМВ были хуже немцев: жестокости не было предела. Немчура даже с брезгливостью относились к этой публике.
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.