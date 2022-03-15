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Кулеба - Сійярто: Дбати про безпеку громадян Угорщини не означає, що можна закривати очі на вбивство громадян України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба - Сійярто: Дбати про безпеку громадян Угорщини не означає, що можна закривати очі на вбивство громадян України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подив позицією офіційного Будапешта щодо допомоги Києву в умовах відсічі російської агресії, нагадавши, що свого часу Угорщина також була у схожій ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Європейській правді". 

"Читаючи заяви мого колеги Петера Сійярто, починаєш сумніватися, що він пам‘ятає революцію 1848-49 років, коли боротьбу угорців придушила російська армія, або ж 1956 рік, коли радянські танки топтали їхню свободу на вулицях Будапешта, а угорці просили Захід про допомогу, яку так і не отримали. Дбати про безпеку громадян Угорщини - не означає, що можна закривати очі на вбивство громадян України. Закликаю угорську владу чітко стати на бік України та надати нам усю необхідну підтримку", - заявив Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС нагадав про ракетний удар російської армії по Яворівському полігону, за 20 км від західного кордону, що схоже на сигнал РФ про готовність розширювати агресію за межі України.

"Помилково сподіватися, що політика задобрювання зупинить Путіна. Російські пропагандисти, до речі, вже почали для цього підготовку. І всім відомий Соловйов учора заявив, що на Україні Росія не зупиниться і це "лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки РФ".

По суті, українці сьогодні боронять не лише власну державу, а і весь східний фланг НАТО, а отже, і Угорщину. Допомагаючи нам, зокрема зброєю, партнери допомагають насамперед собі. Лайош Кошут казав, що свобода має бути для всіх. Думаю, сьогодні він був би рішуче на боці України", - наголосив Дмитро Кулеба.

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******* макнул в говно, - Гуд!
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15.03.2022 14:59 Відповісти
Було б непогано, якби ви в новині нагадували подію про яку йдеться, так як мінімум професійніше
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15.03.2022 15:00 Відповісти
Передастам мадьярським - угро-фінам, рідним братам угро-фінів московських не місце в НАТО і в Европі. прийшли, завоювали частину Європи, тепер час подумать, як вигнать сук назад в болота навколо мацкви....
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15.03.2022 15:04 Відповісти
и опять 45, бла бла бла... венгрия - враг! разрыв всех отношений, ещё лучше - депортация всех с берегово, что мутят воду, пускай озабочиваются всякие толерасты, если нам наносят вред, это должно сразу пресекаться и жёстко
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15.03.2022 15:28 Відповісти
Шановні дописувачі Цензора.А краще про мадьярів, як написав Я.Гашек ще в 1914 році і не скажеш...А все розшифрував його герой сапер Водічка."С мадьярской шпаной нужно поступать решительно.Нечего с ними няньчиться." І я думаю,що ці слова саме Кулебі.Слова,які зародилися в тихому кабачку над річкою Литавою,серед садів Кіраль-Хиди -"Плохо,брат,ты мадьяров знаешь!"
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15.03.2022 15:28 Відповісти
У Пионтковского вскользь прозвучала инфа, что Орбан был партнером-подельником С. Могилевича - известного мафиози. И у Путлера есть компромат на этого мадьярского кныша. Потому он и прогибается под рашистские хотелки.
Кроме того, по воспоминаниям украинцев постарше, венгры по время ВМВ были хуже немцев: жестокости не было предела. Немчура даже с брезгливостью относились к этой публике.
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15.03.2022 15:43 Відповісти
Підтверджую з перших вуст: з розповідей наших старших людей -галичан (в часи мого дитинства і юності), котрі служили в Австро-угорській армії в Першій Світовій (у нас казали "за Австрії")- австрійські і українські солдати і офіцери не спілкувалися з мадярами і не сідали з ними за одного стола. А в часи Другої Св. Війни (тут свідків було значно більше) - мадяри були "хоробрими" лише коли грабували і знущалися з місцевого нашого населення. Але мадярський "героїзм" закінчився з появою підрозділів УПА.
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15.03.2022 19:30 Відповісти
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:01 Відповісти
а что, вчера Соловьев такое сказал?
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15.03.2022 17:55 Відповісти
 
 