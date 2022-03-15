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Уламок ракети, який влучить у Запорізьку АЕС, може спричинити ядерну катастрофу, – "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вже пішла 11 доба, як Запорізька АЕС була захоплена російськими окупаційними військами, тому будь-який уламок боєприпасу чи ракети, який потрапить туди, може спричинити ядерну катастрофу чи витік радіації.

Про це заявив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вперше в історії мирної атомної енергії загарбники вторглися на територію атомної станції, захопили адміністративну будівлю та навчально-тренувальний центр. Це надзвичайно небезпечно, оскільки ЗАЕС має 6 енергоблоків, кожен потужністю 1000 МВт. Також там всередині зберігається велика кількість радіоактивних матеріалів та ядерного палива і знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива – з контейнерами з відпрацьованими паливними збірками", - зазначив Котін.

За його словами, будь-який уламок боєприпасу чи ракети, який потрапить туди, може спричинити ядерну катастрофу чи витік радіації.

Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на ЗАЕС і ЧАЕС суперечить принципу безпеки, - голова МАГАТЕ Гроссі

Автор: Ірина Дашківська
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БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! ТОЛЬКО прямое попадание и то не поодиночное! Там ТАКАЯ стена, что аффтару-деблу и не снилось! Форма учитывает такие "штуки". Даже минирование не поможет, если... не быдлу знать!
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15.03.2022 14:55 Відповісти
Ты возле Первого блока (через первую/центральную проходную) или ты на второй проходной (возле СХОЯТа)???... але я тебя не вижу...
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15.03.2022 14:58 Відповісти
Промий моргали. Я на 1-му на Хмельницькій від ЛАЕР херячив, коли ти ще смоктав цицьку мамані. А на 3-му "ліпили" реакторний "всередині". Блок вгадуй само, недороблене. 91-й рік.
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16.03.2022 10:57 Відповісти
Проснулся/опохмелился через 3дня... А на колчаковских фронтах ты не ранен?... але, дядя, разговор идет о ЗАЭС причем тут ХАЭС???
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16.03.2022 11:01 Відповісти
Я відробив на 2-х. Х й Р. ЗАЕС мені ПОФУЙ, бо це все - для лошар. Кукурікай собі, дрищ.
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16.03.2022 11:05 Відповісти
еще раз опохмелись ... и все у тебя будет как обычно.
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16.03.2022 11:08 Відповісти
Пистунчик, шо ж ти так слабонько пукнув? Напружся!
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16.03.2022 11:10 Відповісти
О. Гляжу МАГАТЭ голос подало.
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15.03.2022 15:01 Відповісти
Урюцькій ізік? Ню-ню...
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16.03.2022 10:58 Відповісти
Ты имеешь ввиду староболгарский с примесью тюркского? Ню-ню.
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16.03.2022 11:06 Відповісти
Я "імєю" тебе, ***********. Мову не вивчити за 30 років Незалежності могло тільки БИДЛО кончене
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16.03.2022 11:07 Відповісти
Мразь паршивая,пасть закрой.
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16.03.2022 13:34 Відповісти
Гнидо кацапська, мова не про реактор, а про інші будівлі і приміщення, що зовсім не розраховані на їх обстріл і бомбування. Достатньо знищити контур охолодження і то вже повний звіздець. Всім. І вам також, виродки.
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15.03.2022 15:02 Відповісти
Гнида твоя маманя, лошара. А я відробив на 2-х станціях, Рівенську "ліпили" ажзаіпались. Про охолодження психіатру розказуй, недороблене. Ти ще до купи склади 1,2,3-х контурні. БАЦАЙ.
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16.03.2022 10:55 Відповісти
Ти відробив, кажеш? Траншеї копав? Отже, можна обстрілювати, ідіоте? От тепер дійсно страшно... Ще раз, придурку. Мова не про реактор чи перший контур. То так, навіть 7 балів витримувати мають. А решта, ідіоте? Другий, турбіни, склади. Ти ж, дебіле, уяви не маєш, що то таке той реактор, як воно працює, а тут вискакуєш, бо похвалитись хочеш, щотобі там шуфлю довірили чи навіть тачки. От дебіл, блін...
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16.03.2022 11:15 Відповісти
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16.03.2022 11:28 Відповісти
це вже нікого не здивує ..камінь і палиця
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15.03.2022 14:58 Відповісти
Все вірно розумні кажуть, зруйнувати саркофаг дуже складно, до тогож активна зона знаходиться в підземному рівні. ХОЯТ теж захищений, не гірше. Але, не від калібрів та іскандерів.
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15.03.2022 17:42 Відповісти
ГОРА коментів, шеф. Пистьожку витри, БРЕХНЯ, а не стаття. Заради страхУ через Запорізьку окупацію. Зе-гандоша хоче всім "донести", що в нас нема вибору, а ГНИДИ тут кукурікають, би підтримати!
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16.03.2022 11:00 Відповісти
 
 