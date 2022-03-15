Уламок ракети, який влучить у Запорізьку АЕС, може спричинити ядерну катастрофу, – "Енергоатом"

Вже пішла 11 доба, як Запорізька АЕС була захоплена російськими окупаційними військами, тому будь-який уламок боєприпасу чи ракети, який потрапить туди, може спричинити ядерну катастрофу чи витік радіації.

Про це заявив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вперше в історії мирної атомної енергії загарбники вторглися на територію атомної станції, захопили адміністративну будівлю та навчально-тренувальний центр. Це надзвичайно небезпечно, оскільки ЗАЕС має 6 енергоблоків, кожен потужністю 1000 МВт. Також там всередині зберігається велика кількість радіоактивних матеріалів та ядерного палива і знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива – з контейнерами з відпрацьованими паливними збірками", - зазначив Котін.

За його словами, будь-який уламок боєприпасу чи ракети, який потрапить туди, може спричинити ядерну катастрофу чи витік радіації.

Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення.

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