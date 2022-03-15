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Зеленський виступив на Joint Expeditionary Force: Ми робимо все, щоб отримати літаки, протиповітряну оборону. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України виступив на Joint Expeditionary Force

Відео виступу Зеленський опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Виступив на Joint Expeditionary Force, де ще раз наголосив: ми запропонували шлях. Шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей самостійно. Я хотів би, щоб усі почули це, а особливо ті країни, які мають кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону", - зауважив президент. 

Також читайте: Посилення ППО та ПРО – головний пріоритет для України, - Резніков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Ты понимаешь что такое 40 000? Максимум 4000 они соберут и то вряд ли
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15.03.2022 15:07
+17
зе може скільки завгодно грати роль великого патріота на камеру для західних змі, однак поки рашистські виродки: дєрьмак, тататаров, демченко будуть залишатися в його команді, українці ніколи не будуть вірити у його патріотизм
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15.03.2022 15:10
+16
А хто тобі заважав 3 роки розбудовувати ПВО
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15.03.2022 15:21
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І шо? Дають самольоти? Будемо всіх бамбіть?
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15.03.2022 15:04 Відповісти
Аби ти був Павло, я б тобі відповіла. Але ти Павєл.
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15.03.2022 15:06 Відповісти
Якби тут можна було змінити ім'я та прізвище на українську, то я б так і зробив. Але в налаштуваннях в мене не виходить це зробити. Зареєстрований через гугл, а зробити інший акаунт Цензор не дозволяє.
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15.03.2022 15:12 Відповісти
Ясно. Вибач.
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15.03.2022 15:15 Відповісти
Я не панікер, я пишу з Франції. Тут пройшло у пресі, що параша найняла у Сирії 40 000 люмпенської шантрапи для війни в України.
Невже Європа про це не знає? Знає. Таке враження, що і білих рукавичках знищують гнійну апрашу руками українців.
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15.03.2022 15:05 Відповісти
Ты понимаешь что такое 40 000? Максимум 4000 они соберут и то вряд ли
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15.03.2022 15:07 Відповісти
Я розумію. Пишу те, що сама читала. Можливо, параша через продажну Францію так лякає інформативно.
Я не знаю, як вставити картинку в коментар.
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15.03.2022 15:08 Відповісти
А ті "40 тисяч" хоч автомат колись тримали у руках - там не пишуть?
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15.03.2022 15:13 Відповісти
Да ну ? А не 400000 , так страшнее для дураков .
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15.03.2022 15:08 Відповісти
пишу з франції - далі можна не читати
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15.03.2022 15:10 Відповісти
Не читай. Я ж не заставляю.
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15.03.2022 15:16 Відповісти
Кажуть Асад не дуже хоче віддавати бійців *****.
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15.03.2022 15:13 Відповісти
А хто того малоголового Асада питає? Він і лука- шістки хутіна.
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15.03.2022 15:16 Відповісти
абсолютлі
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15.03.2022 20:26 Відповісти
Він сам на штиках тримається, не хоче залишитись без охорони.
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15.03.2022 18:23 Відповісти
у скабеєхі вже один виступав на фоні хромокея зі 100500 сирійських бомжів)
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15.03.2022 15:15 Відповісти
Надо продолжать нытье, но часть этого уже приехала.
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15.03.2022 15:08 Відповісти
зе може скільки завгодно грати роль великого патріота на камеру для західних змі, однак поки рашистські виродки: дєрьмак, тататаров, демченко будуть залишатися в його команді, українці ніколи не будуть вірити у його патріотизм
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15.03.2022 15:10 Відповісти
Дивно, що 92% українців за статистикою його схвалює. Може, Ви забагато на себе берете говорити за всіх?
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15.03.2022 16:58 Відповісти
дивно...хто ту статистику пише. НІКОЛИ їй не довіряв
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15.03.2022 17:27 Відповісти
Під час війни всі повинні гуртуватись за державу, решта після війни.
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15.03.2022 18:24 Відповісти
Гуртуватись? І з Юзіком також?
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15.03.2022 19:12 Відповісти
Юзік не при владі, зараз маються на увазі державні структури, вони повинні працювати як годинник. Але зраду ніхто не допустить і вони це знають.
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15.03.2022 19:31 Відповісти
Юзік - Народний Депутат. Іншими словами - Влада.
Ти бачиш відмінність між IQ Зєлєнского і Юзіка?
Я не бачу. Вони випали з одного гніздечка-95.
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15.03.2022 19:46 Відповісти
Навіть опозиція, навіть Порох сказав що це не на часі і я з ним погоджують. Тому ці чвари під час війни рахую недоречними.
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15.03.2022 19:49 Відповісти
Ze нахабно бреше в очі щодо кількості і озброєння окупантів. Але такі понти (хуцпа галімая) передбачувано викличуть зовсім іншу реакцію. Можливо саме на неї Ze і розраховує разом з Єрмаком. Адже всім відомо що "маленька брехня породжує велику недовіру".
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15.03.2022 15:13 Відповісти
А хто тобі заважав 3 роки розбудовувати ПВО
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15.03.2022 15:21 Відповісти
якби ж вони почули те, що говорить Зеленський, якби ж зрозуміли його зміст.....
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15.03.2022 15:33 Відповісти
жаль що під час війни не можна приднатися до Польщі, хоча і втратили б занележність, але моментом опинилися би і в Євросоюзі і в НАТО. Наразі найкращий друг для нас Польща, найбільше прийняла біженців, ділиться з ними всім чим може.
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15.03.2022 15:37 Відповісти
Класна ідея доречі Фіктивне приєднання до Польщі. Виходить кацапи на НАТО нападають
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15.03.2022 16:02 Відповісти
Та нє, зараз напасти на Польщу, програти годинну війну і Польща нас приєднала до себе. Тобто, до ЄС і НАТО.
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15.03.2022 19:15 Відповісти
Сєпаратизмом смердить.
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15.03.2022 18:25 Відповісти
це так думки в голос, поки ми до Євросоюзу дійдемо, то то покоління може вимре....а так би зразу одною ухвалою Верховної Ради - і в Єврозоюзі, хоча розумію, що це нездійсненно.
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15.03.2022 21:19 Відповісти
Процитую: Ще не вмерла України ...
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15.03.2022 22:11 Відповісти
Стероидная ярость. У путина мозговые расстройства на фоне лечения от рака

диктатор страны-террориста мог «слететь с катушек» из-за медицинских препаратов

13.03.2022


© Getty Images/Global Images Ukraine

Источники в разведке утверждают, что рассенский диктатор владимир путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.

Ссылаясь на источники, близкие к кремлю, высокопоставленные чиновники разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украина, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Daily Mail.

Разведывательное сообщество делится растущим числом сообщений о «все более беспорядочном поведении» путина в сочетании с раздутой внешностью на недавних кадрах и абсурдной дистанцией, которую он упорно держит с посетителями кремля.

«За последние пять лет или около того, в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает мир вокруг нас».

Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием «петли отрицательной обратной связи», поскольку российский лидер «просто не был информирован» об элементах неудач во время вторжения.

Разведка, которую, как считается, передало высокопоставленным британским политическим деятелям, предполагает, что путин перенес психологическое ухудшение, вызванное физиологическими факторами.

Они выдвигают теории о том, что путин или страдает заболеванием мозга, например, болезнью Паркинсона или более общей формой деменции, или что у него рак, и лечение, которое он получает, изменило его душевное равновесие.

Последняя теория, которую британская разведка считает правдивой, состоит в том, что ухудшение психического состояния является следствием так называемой «стероидной ярости», вызванной длительным употреблением стероидов.

Источники ссылаются на решение путина физически изолировать себя от гостей как признак страха перед «сопутствующими заболеваниями» - другими серьезными заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти, или использованием лекарств, которые угнетают иммунную систему, делая его уязвимым для инфекции.

Когда путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом месяце, Макрон был вынужден сесть на другом конце длинного стола, тогда как многие из входивших в его присутствие были вынуждены две недели отсидеть карантин в отеле.

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнее время у российского президента заметно увеличилось опухание лица и шеи, что может оказаться побочным эффектом стероидов, наряду с «изменениями настроения и поведения».

После встречи с Макроном также цитировали французского чиновника, который сказал, что путин «не тот», что когда господин Макрон встречался с ним двумя годами раньше, в некоторых отношениях «с ума сошел».
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15.03.2022 16:03 Відповісти
а как остальное население? там в голове гівно таке саме
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15.03.2022 17:29 Відповісти
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:10 Відповісти
більшість українців воює ні за совок, ні за бандеру, ні проти них. Більшість українців воює за ті спалені міста і села, за вбитих дітей і жінок, за людяність. За перебриком і так зомбують людей, що тут воюють одні бандери, не доливайте у вогонь масла. Наше військо - це не націоналісти, як кричить в росії пропоганда. Наше військо - це прості люди, які взялись до зброї для захисту своїх домівок, своїх сімей. Прошу вас, не лізте нині із своїм бандерою в ЗМІ, яке читають і росіяни за перебриком. Натомість, ми повинні вести пропоганду, що наше військо - це цивілізована армія, яка не має відношення до націоналізму, що росіяни, які здадуться в полон, не потраплять в руки бандерівців, а матимуть цивілізоване відношення до себе згідно міжнародного права.
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15.03.2022 16:34 Відповісти
Я в попередньому коментарі не побачив жодного згадування Бандери крім бандерівське смузі. Якась роздратована реакція на нормальний пост. А у самій відповіді 4 рази згадали. Да і націоналізм і нацизм це зрівнювати можуть тільки москалі, це зовсім протилежні речі. Націоналізм це любов до своєї нації, її історії, культури, мови і т.д. Нацизм це обособлення своєї нації над іншими, приниження інших різними шляхами (знищення культури, мови, історії, геноцид і т.д.), якраз цим і займалась фашистська Німеччина і зараз займається москальський мордор.
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15.03.2022 18:36 Відповісти
Освітлювачі стараються:поставили світло зверху,щоб на очі падала тінь від брів.Так менше видно що він читає,бо без папірця не зліпить і двох слів.
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15.03.2022 16:51 Відповісти
Авжеж, куди йому до Вас, Ціцерона...
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15.03.2022 16:56 Відповісти
Подивіться Мюнхенську конференцію зеленського,частину де він відповідав на запитання.А читати тексти, навіть краще за зеленського, може будь-який диктор з ТБ.Чи може ВИ думаєте що він сам їх пише?
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15.03.2022 17:32 Відповісти
Запальна балачка футбольного коментатора аж ніяк не впливає на хід матчу...
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15.03.2022 19:18 Відповісти
ссцыныч.на фига нам самолеты. дороги строй.утырок
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15.03.2022 17:10 Відповісти
Авжеж, навіщо вам літаки. Це ж не ваші міста, мабуть, руйнують вороги. Декому краще було б не вчитися користуватися клавіатурою...
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15.03.2022 17:12 Відповісти
Можно попробовать асфальтом по самолетам бросать.
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15.03.2022 17:28 Відповісти
"Нам потрібні літаки і системи ППО, щоб ми могли САМОСТІЙНО, самі захистити себе і вас."

- Оце вже правильна позиція!
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15.03.2022 18:18 Відповісти
Купувати у воєнторзі не пробував?
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15.03.2022 21:38 Відповісти
 
 