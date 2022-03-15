Упродовж 14 березня енергетики повністю або частково повернули світло в 15 населених пунктів Донеччини, - ДТЕК

Упродовж 14 березня ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі повністю або частково повернули світло в 15 населених пунктів. Це 6200 родин у Костянтинівському, Ясинуватському, Мар’їнському, Лиманському, Бахмутському та Покровському районах області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ДТЕК Донецькі електромережі.

Аварійно-відновлювальні роботи в області продовжуються, щойно фахівці компанії отримують можливість їх безпечно виконувати.

Станом на 15 березня енергетики повернули світло в Калинове, Архангельске, Новокалинове, Керамік, Красногорівку, Кримки, Новолуганське, Іванівку, Карлівку, Галіциновку, Лісовку, Долинівку, Торецьк, Сєвєрне.

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"Вдалося відновити подачу світла в Святогорську Лавру, що постраждала від авіаудару 12 березня. Наші фахівці відновили роботу всіх підстанцій, що живлять місто Святогорськ та саму Лавру, - сказано в повідомленні.

Без світла залишаються 194 населені пункти у Донецькій області. Найскладніша ситуація зберігається у Маріуполі, де через регулярні обстріли та відсутність можливості провести ремонт електромереж без світла лишається понад 200 тисяч родин. Ситуація ускладнена активними бойовими діями, що не припиняються вже понад тиждень.

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У ДТЕК повідомляють: "Ми безперервно працюємо та робимо все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює із Збройними силами України для отримання безпечного доступу до місць із пошкодженими лініями електропередачи. Електромонтери ДТЕК разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших продуктів харчування та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати країну у складних умовах".

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"Для зв’язку з компанією використовуйте лише офіційні канали інформації. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі готові приймати ваші звернення та відповідати на всі запитання через дистанційні канали обслуговування: сайт компанії, соцмережі, кол-центри, чат-боти в Telegram, які можна знайти по назві "ДТЕК Донецькі електромережі" та Viber-канали інформування "ДТЕК ДЕМ", - наголошують у компанії.