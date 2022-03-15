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Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Це потрібно вирішувати негайно, поки агресор не пішов далі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Це потрібно вирішувати негайно, поки агресор не пішов далі, - Зеленський

Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Агресивні плани Росії ще не зруйновано.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу на Joint Expeditionary Force, інформує Цензор.НЕТ.

"Це треба вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії, питання в майбутньому, що ще може бути",- заявив Зеленський.

Також президент закликав заборонити Росії користуватися портами інших країн, а також запровадити низку інших санкцій.

"Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу, потрібне повне відключення всіх російських банків від SWIFT, потрібне визнання Росії державою-терористом, бо це так і є, і потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Бо це потрібно як для нас, так і для вас, це треба для миру в Україні та Європі",- додав президент.

Читайте також: ЄС обговорить потенційний п’ятий пакет санкцій, що стосуватиметься енергетичного сектору РФ, - "Європейська правда"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
І ще знак Z дорівняти до знака свастики і запретить карним законом у всьому світі
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15.03.2022 15:24
+5
Що то за санкції? Що яхти забирають? То смішно.
А самі в цей час фурами пруть товари в парашу. Типу санкції є, і торгівля теж є. Лицеміри.
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15.03.2022 15:27
+3
ВЖЕ ДУЖЕ БАГАТО ПІАРУ ДЛЯ ОДНОГО ІДІОТА!
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15.03.2022 15:31
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І ще знак Z дорівняти до знака свастики і запретить карним законом у всьому світі
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15.03.2022 15:24 Відповісти
Z відповідає сьомій букві івриту. Зайн. Означає - вульгарно пеніс.
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15.03.2022 15:30 Відповісти
Zло ,- коротко і зрозуміло .
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15.03.2022 15:39 Відповісти
и как тогда по английски писать?
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15.03.2022 15:31 Відповісти
Які будуть Ваші пропозиції для заміни цього знаку?
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15.03.2022 15:43 Відповісти
ЗЕ 😂😂😂
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15.03.2022 15:44 Відповісти


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15.03.2022 16:00 Відповісти
тих всіх НАТОвців і Європалементарів хоть день привезти в розрушені міста .щоб глянули...словами не розкажеш..щоб на своїй шкірі відчули а над головою автоматну чергу.щоб повсирались
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15.03.2022 15:26 Відповісти
Що то за санкції? Що яхти забирають? То смішно.
А самі в цей час фурами пруть товари в парашу. Типу санкції є, і торгівля теж є. Лицеміри.
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15.03.2022 15:27 Відповісти
ТІ КРАЇНИ, ЯКІ НЕ ВИЗНАЮТЬ РФ ТЕРОРИСТОМ, САМІ НИМ ЯВЛЯЮТЬСЯ!
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15.03.2022 15:27 Відповісти
Скоро во всех магазинах одежды на раше:
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15.03.2022 15:29 Відповісти
ВЖЕ ДУЖЕ БАГАТО ПІАРУ ДЛЯ ОДНОГО ІДІОТА!
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15.03.2022 15:31 Відповісти
Та ладно, хіба 3 лайка це багато?
Ви варті піару на 5 лайків.
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15.03.2022 17:36 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 15:33 Відповісти
КОЛАБОРАНТАМИ Є Й ТІ НАУКОВЦІ, ЯКІ БУЛИ ЧЛЕНАМИ СПЕЦ. РАДИ, СПИСОК НАДАЙТЕ СУСПІЛЬСТВУ!
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15.03.2022 15:34 Відповісти
Зе-петух, надо было не видосики снимать, бюджет страны разворовывать и в очко путину заглядывать, а готовиться к войне с ордой - развивать ракетную программу, закупать оружие, обеспечивать армию...
Во тварь зеленая...
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15.03.2022 15:35 Відповісти
Во-во!
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15.03.2022 15:45 Відповісти
Приєднуюсь до вимог свого президента! Ми стримуємо путінських варварів від просування до країн НАТО ціною життя українців. Військових та цивільних. Не виконуєте Будапештський меморандум, так робіть все, що можливо те неможливо для знищення спільного ворога!
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15.03.2022 15:36 Відповісти
Забудьте уже про этот меморандум. Он не обязывает подписантов воевать за Украину.
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15.03.2022 17:19 Відповісти
Підримую Зеленського, такі санкціїї треба їм впаяти вже зараз. Дякую Зеленському, що не втік. Він непрофесійний, але хоч не зрадником виявився. Я завжди був його відчайдушним критиком. Але за те, що не втік під час війни, що делегітимізувалоб владу і полишило нас один на один з фашистами, за це йому повага.
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15.03.2022 15:37 Відповісти
Никто из президентов не убежал, кроме Овоща.
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15.03.2022 17:21 Відповісти
Можно их повесить или утопить, можно на костре сжечь, но больше всего они боятся, что их бросят в терновый куст. Значит мы всё делаем правильно, туда их и надо бросить.
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15.03.2022 15:40 Відповісти
Хоронят гражданских людей детей. в траншеях братских могилах, Твари расстреливают беженцев ..Я так понял НАТО воюет кто в Простынях в Аравии. Вас ни кто не тянет воевать.. Дайте самолеты закройте небо.... ***** звереет просит всех кто хочет воевать против Украины . Только слышно Европа в печали .... Каждую минуту уходит Жизнь...... Но жовка недельных санкций. и больше ни куя........
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15.03.2022 15:50 Відповісти
Що ти патякаєш???США,НАТО,Британія,ЄС.надають патрони до автоматів,кулеметів,снаряди,Джавеліни,хавели,стінгери,панцирфауст,і багато ще чого.В Україні немає,на жаль ні одного патронного заводу.Якби не союзники то ми б зараз хіба що з рогаток стріляли. Так що ротики позакривайте.Вони за нас сюди воювати не прйдуть,це наша робота.І щире їм спасибі і низький уклін.
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15.03.2022 16:06 Відповісти
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15.03.2022 15:53 Відповісти
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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15.03.2022 16:03 Відповісти
Прекращение транзита газа в Европу через Украину - вот это по москалям ударит очень сильно
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15.03.2022 16:47 Відповісти
Треба не тільки на санкції розраховувати, а на армію і народ, а ти за 3 роки нічого не зробив для армії, мало того що не виділяв гроші на армії так і озброєння і амуніції не купляв.
Розкажи своїм зеленим півням як ти особисто заморожував замовлення зброї на наших підприємствах, а то півники не знають як простоював львівський танковий, Павлоградський хімічний.Розкажи де наш ОТРК RAAD-2 («Грім-2») яким зараз легко можна було б знести кримський міст аеродроми в Криму, Таганрозі, Міллерові та інші звідки ******** наші міста. ПРОСРАВ, а вся зелена наволоч с тебе тепер робить героя лідера як люся підлизує зад.
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15.03.2022 17:57 Відповісти
Я пишу про самолеты закрыть небо... ***** херачит бомбешкой ракеты летают.. А он *** патроны оружие... Это все понятно.. Знаем знаю.. Низкий поклон им.. Читай *** суть... САМОЛЕТЫ САМОЛЕТЫ!!!!!!!

Анатолий Точ
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15.03.2022 17:59 Відповісти
Цікаво чи наш президент припинив бізнес з Мордором, бо Свати далі показують там.
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15.03.2022 22:59 Відповісти
 
 