Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Це потрібно вирішувати негайно, поки агресор не пішов далі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Агресивні плани Росії ще не зруйновано.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу на Joint Expeditionary Force, інформує Цензор.НЕТ.
"Це треба вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії, питання в майбутньому, що ще може бути",- заявив Зеленський.
Також президент закликав заборонити Росії користуватися портами інших країн, а також запровадити низку інших санкцій.
"Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу, потрібне повне відключення всіх російських банків від SWIFT, потрібне визнання Росії державою-терористом, бо це так і є, і потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Бо це потрібно як для нас, так і для вас, це треба для миру в Україні та Європі",- додав президент.
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А самі в цей час фурами пруть товари в парашу. Типу санкції є, і торгівля теж є. Лицеміри.
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Во тварь зеленая...
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
Розкажи своїм зеленим півням як ти особисто заморожував замовлення зброї на наших підприємствах, а то півники не знають як простоював львівський танковий, Павлоградський хімічний.Розкажи де наш ОТРК RAAD-2 («Грім-2») яким зараз легко можна було б знести кримський міст аеродроми в Криму, Таганрозі, Міллерові та інші звідки ******** наші міста. ПРОСРАВ, а вся зелена наволоч с тебе тепер робить героя лідера як люся підлизує зад.
Анатолий Точ