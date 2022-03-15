Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Це потрібно вирішувати негайно, поки агресор не пішов далі, - Зеленський

Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Агресивні плани Росії ще не зруйновано.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу на Joint Expeditionary Force, інформує Цензор.НЕТ.

"Це треба вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії, питання в майбутньому, що ще може бути",- заявив Зеленський.

Також президент закликав заборонити Росії користуватися портами інших країн, а також запровадити низку інших санкцій.

"Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу, потрібне повне відключення всіх російських банків від SWIFT, потрібне визнання Росії державою-терористом, бо це так і є, і потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Бо це потрібно як для нас, так і для вас, це треба для миру в Україні та Європі",- додав президент.

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