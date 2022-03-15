УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6171 відвідувач онлайн
Новини Політика України
21 668 71
ВР (11736) Фельдман (18) Геращенко Антон (925) Гончаренко (461) Столар (37) Опозиційна платформа - За життя (467) Абрамович Ігор (5)

Абрамович, Плачкова, Фельдман та Столар написали заяви про їх вихід із фракції ОПЗЖ, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Абрамович, Плачкова, Фельдман та Столар написали заяви про їх вихід із фракції ОПЗЖ, - нардеп

Декілька народних депутатів "Опозиційної платформи – За життя" написали заяви про вихід із фракції

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяви про їх вихід із депутатської фракції ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада позбавила Киву мандата народного депутата, - ЗМІ

Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відповідне повідомлення про заяви нардепів щодо виходу з фракції ОПЗЖ, яке роздали в Раді.

Абрамович, Плачкова, Фельдман та Столар написали заяви про їх вихід із фракції ОПЗЖ, - нардеп ЄС Гончаренко 01

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада позбавила їхнього колегу Іллю Ківу мандата народного депутата. Того ж дня працівники ДБР провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
15.03.2022 15:32
+30
Відправити їх у зоопарк Фельдмана і помістити у вольєри та показувати за гроші.
показати весь коментар
15.03.2022 15:31
+29
І що з того? Завтра вони замість ОПЗЖ створять іншу партію і туди знову підуть всі хто був в Партії Регіонів і ОПЗЖ. Це ж вже не раз було! Всім хто коли небудь був в Партії Регіонів і в ОПЗЖ в тому числі в місцевих радах і сільских потрібно назавжди заборонити балотуватись і займати будь-які посади в органах державної влади!!!
показати весь коментар
15.03.2022 15:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хахаха
показати весь коментар
15.03.2022 15:31 Відповісти
... бегут с корабля (с)
показати весь коментар
15.03.2022 15:31 Відповісти
вихід з опзж цих покидьків не врятує.
показати весь коментар
15.03.2022 16:00 Відповісти
Вихід тих падлюк повинен бути тільки через гіляку
показати весь коментар
15.03.2022 17:42 Відповісти
Ну вийшли, це лише показує що щури побігли з російського корабля якій йде нах..
Але як були щурами, ними і залишились, а щоб потім раптом не помилитись, кожному члену ОПЖЗ на лобі потрібно зробити відповідне тату.
показати весь коментар
15.03.2022 19:28 Відповісти
Відправити їх у зоопарк Фельдмана і помістити у вольєри та показувати за гроші.
показати весь коментар
15.03.2022 15:31 Відповісти
я на них даже если мне доплачивать будут - смотреть на этих тварей особого желания не имею
показати весь коментар
15.03.2022 15:40 Відповісти
Невже осознали і добровольцями на фронт??? Матьчесная...
показати весь коментар
15.03.2022 15:32 Відповісти
Та так-у ієрусалимські козаки.
показати весь коментар
15.03.2022 16:53 Відповісти
Навіть не явку з повиною
показати весь коментар
15.03.2022 15:32 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 15:32 Відповісти
Крысы...
показати весь коментар
15.03.2022 15:33 Відповісти
Ні, гниди.
показати весь коментар
15.03.2022 17:44 Відповісти
У Плачкової там однії була адекватна позиція, як її туди занесло, в неадекваті хіба тоді була, коли вступала. Це я суджу з ефіра, де її бачив на Прямому...
показати весь коментар
15.03.2022 15:33 Відповісти
нет у нее никакой "позиции"...))
плачкова - шлюпка у киссе
туповатая и жадная до денег
такая будет прыгать с одного болта на другой, и в итоге выберет тот, где больше платят
показати весь коментар
15.03.2022 15:38 Відповісти
судячи з вашого аналізу, значить в неї була колінно-ліктьова позиція дуже успішна))
показати весь коментар
15.03.2022 15:42 Відповісти
Я эту "шлюпку" еще в Одессе застал, до того, как она депутатко стала

плачкова - редкостная "лядь", скажу я Вам...
показати весь коментар
15.03.2022 15:45 Відповісти
А я не сперечаюся, що вона рідкісна лядь. Просто всі інші там були ще гірші на порядок. А визначення для того, що гірше на порядок, ніж рідкісна лядь, важко підібрати, навіть на не літературній мові.
показати весь коментар
15.03.2022 16:30 Відповісти
только Закон о колоборантов негйно
показати весь коментар
15.03.2022 15:42 Відповісти
Крысы побежали
показати весь коментар
15.03.2022 15:33 Відповісти
Та пі...да вам. Можете тепер продовження кацапського твору Муму написати. Вже не поможе.
показати весь коментар
15.03.2022 15:33 Відповісти
Дурять
показати весь коментар
15.03.2022 15:33 Відповісти
Пайдут в другую фрикцию
показати весь коментар
15.03.2022 15:33 Відповісти
Фельдман прозрів після знищення його дітища-экопарку, по котрому нещадно гатять "брати"?
показати весь коментар
15.03.2022 15:34 Відповісти
Отак вони у 2014 році тікали з донецького ПРайду,але своєї пропідорашенської суті не позбавились-перефербаються ще не один раз.
показати весь коментар
15.03.2022 15:34 Відповісти
Розстріляти усю ОПЗЖопу ***** !
показати весь коментар
15.03.2022 15:35 Відповісти
А фельдман - вечный попрыгунчик
показати весь коментар
15.03.2022 15:35 Відповісти
20 дней думали, а когда увидели чья будет победа...
показати весь коментар
15.03.2022 15:36 Відповісти
ваторылые "ляди" бегут с тонущего ватного корыта
показати весь коментар
15.03.2022 15:36 Відповісти
І що з того? Завтра вони замість ОПЗЖ створять іншу партію і туди знову підуть всі хто був в Партії Регіонів і ОПЗЖ. Це ж вже не раз було! Всім хто коли небудь був в Партії Регіонів і в ОПЗЖ в тому числі в місцевих радах і сільских потрібно назавжди заборонити балотуватись і займати будь-які посади в органах державної влади!!!
показати весь коментар
15.03.2022 15:36 Відповісти
Одна проблемка - как вставить телам, что все эти годы за них голосовали, чуть побольше оперативки, чтобы они раздуплялись хоть чуток, когда их жОстко ********* моральные уроды всех мастей
показати весь коментар
15.03.2022 15:40 Відповісти
А навіщо? - Якщо ОПЗЖ заборонять як партію колаборантську, а її членів об'являть колаборантами, то і їхньму електорату нічого "вставляти" не буде потрібним.
показати весь коментар
15.03.2022 15:58 Відповісти
у них слотов под оперативку нет, они родились бракованными
показати весь коментар
15.03.2022 16:47 Відповісти
так Гончаренко також був регіоналом,але перевзувся
показати весь коментар
15.03.2022 17:16 Відповісти
Так у нас пів країни були за ригів, багато хто поміняв свою думку не обов'язково всі зрадники, треба дивитись хто наламав дров і як себе показав в подальшому. А от опзж створена вже після 2014 і туди вже пішли самі відверті мразі.
показати весь коментар
15.03.2022 17:56 Відповісти
Щось гальмують офіційні повідомлення. Де офіційні підтвердження про підписання закону проти колаборантів, де офіційне підтвердження про виключення Ківи з депутатів ?
показати весь коментар
15.03.2022 15:39 Відповісти
Тут на Цензорі є ці повідомлення .
показати весь коментар
15.03.2022 15:44 Відповісти
так шо теперь,буйные овации устроить?
показати весь коментар
15.03.2022 15:55 Відповісти
Офіційно підтвердити це правда чи фейк.
показати весь коментар
15.03.2022 16:02 Відповісти
А киву выгнали...
показати весь коментар
15.03.2022 15:40 Відповісти
... а що такоє, фінансірованіє з кацапії пєрєстало паступать. щас вигодно бить патрійотом, - тіпа ми заміріпротіввайни.
показати весь коментар
15.03.2022 15:42 Відповісти
Эти коллаборанты НОН ГРАТА в Украине пожизненно а то и подсудны
показати весь коментар
15.03.2022 15:42 Відповісти
этого мало...По принятому закону о коллаборантах,их деятельность во время депутатства можно рассматривать в ракурсе вредоносной деятельности,повлекшей опасности государства и по сотрудничеству с агрессором по состоянию от 2014 года.То есть,как коллаборанты они подлежат осуждению,а кто не явно,то может быть привлечён всё равно к уголовной ответственности за невыполнение служебных обязанностей (отсутствие на собраниях Рады) для принятия важнейших законов в условиях военной агрессии (с 22.02.2024)
показати весь коментар
15.03.2022 15:44 Відповісти
сколько эти ***** меняли шапку от за еду до за жопу всех сук на нары , или ружо в зубы и вперёд , пусть кровью умоются !!!!!!
показати весь коментар
15.03.2022 15:45 Відповісти
Ти глянь «прозріли» падли!!!
показати весь коментар
15.03.2022 15:46 Відповісти
Ця підараснота переобується і створить нову партію, наприклад, Партія за МайНайфайне життя України в світі. І найдуться ті, хто буде голосувати за них. Бо пообіцяють величезні пенсії, фантастичні зарплати і мудрий нарід, як завжди, протягне погань в політику.
показати весь коментар
15.03.2022 15:46 Відповісти
поздно, рыгоанальные. поздно. фельдман перебегал **** по всем партиям.
показати весь коментар
15.03.2022 15:48 Відповісти
Ви,що там ****** в ВР. Який нахер вихід??? Заборонити як фашитську,і негайне голосування.А то зараз скоро до тями вас приведем.А то вже починається,відкриєм кримінальне провадження,вручимо підозрювання.Проведемо слідство.Все по закону воєнного часу.
показати весь коментар
15.03.2022 15:49 Відповісти
тепер будуть паскудить без ЖОПаЖ
показати весь коментар
15.03.2022 15:51 Відповісти
руській мір в дії. Вонючие крысы, или нет, не так - избирательная герудотерапия , пиявки отпали, и выждают, куди присмоктатись.
Геть цих сучих потвор з України.
показати весь коментар
15.03.2022 15:52 Відповісти
Хитрые ж...ды бегут, пока не поздно.
показати весь коментар
15.03.2022 15:53 Відповісти
Выйти из фракции им приказали кураторы спецслужб россии , что бы таким образом остаться в парламенте ! нужно было в первый же день 24 февраля публично осудить путинскую агрессию и сдать все связи фракции с кураторами из кремля !
показати весь коментар
15.03.2022 15:54 Відповісти
Люди! У вас есть мозги? Запоминайте фамилии этих рыгов и никогда не голосуйте за них. Это же уроды-кровопийцы!
показати весь коментар
15.03.2022 15:56 Відповісти
Слизькi тварюки кинулись перевзуватись.
показати весь коментар
15.03.2022 15:56 Відповісти
На хер из Рады совсем. Тварьё сепарское. Перекраситься более не выйдет, мрази
показати весь коментар
15.03.2022 15:59 Відповісти
Зараз надягнуть камуфляж і вже захисники України. З усіх каналів будуть розказувати, що рашка не дружня держава і як треба воювати.
показати весь коментар
15.03.2022 15:59 Відповісти
а шо так можна гнати iх в сторону коробля якуновича
показати весь коментар
15.03.2022 16:01 Відповісти
гребаные твари ... до последнего сидели выжидали, промоскальские ублюдки
показати весь коментар
15.03.2022 16:03 Відповісти
Крысы, на кислород их.
показати весь коментар
15.03.2022 16:03 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 16:15 Відповісти
Бл...ь ! Де цей столар вже не був ? І на юух не був і в дупі не був . На цей раз , вже пора туди .
показати весь коментар
15.03.2022 16:21 Відповісти
Если не "наработали" на место за решеткой - в чем я лично очень сомневаюсь - лишить украинского гражданства,конфисковать все имущество и выдворить за пределы Украины навсегда!P.S.не люблю ванговать - но ни одна падла уровня народного депутата не понесет ответственность - типа покаются,создадут какую то партейку и дальше будут править мудрым народом.
показати весь коментар
15.03.2022 16:28 Відповісти
Цю партію заборонити і нікого із неї не відпускати.А після війни із кожним особисто розібратися кого куди,кого в буцегарню а у кого прийняти заяву про вихід із партії за власним бажанням.Вони тепер будуть всі втікати із партії щоб потім знову розповзтися по іншим партіям або створити нову з іншою назвою як колись партія регіонів.
показати весь коментар
15.03.2022 16:32 Відповісти
Вийти вони мають тільки в тюремні камери з конфіскацією награбованого майна.
показати весь коментар
15.03.2022 16:46 Відповісти
Эти твари вначале были регионами Януковича. Когда они обгадились в 2014 также разбежались, чтобы потом создать это опзж. Теперь опять разбегутся чтобы опять создать новый антиукраинский гнойник. С такими нужно радикальное решение. За антиукраинскую деятельность и пособничество оккупанту запретить занимать любую руководящую, законобразующую должность. Сюда же добавить судей всех рангов которые своими решениями поддерживалиопзж. Ну и не забыть мураевское шобло.
показати весь коментар
15.03.2022 16:48 Відповісти
теперь их с чистой совестью отправить в ад
показати весь коментар
15.03.2022 16:49 Відповісти
шеф дёру дал,вот и прозрели!
показати весь коментар
15.03.2022 17:23 Відповісти
похъ всеравно вздернуть на арке
показати весь коментар
15.03.2022 22:16 Відповісти
 
 