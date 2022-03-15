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Російську військову машину ще можна зупинити. Ви бачите, як ми боремося, а разом з вами буде легше, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російську військову машину ще можна зупинити. Ви бачите, як ми боремося, а разом з вами буде легше, - Зеленський

Якщо не зупинити Російську Федерацію в України, вона піде далі. Найпершими можуть постраждати прибалтійські країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу на Joint Expeditionary Force, інформує Цензор.НЕТ.

"Російську військову машину ще можна зупинити. Ще можна зупинити вбивства людей! І ви бачите, як ми боремося, а разом з вами буде легше точно. Слід зупинити руйнування демократії, зупинити на нашій землі, або вони прийдуть до вас також", - сказав Зеленський, зауваживши, що далі під удар РФ можуть потрапити країни Балтії.

"Допомагайте собі, допомагаючи нам. Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо...Обсяг, який ви даєте нам на тиждень, ми використовуємо за 20 години. Тут скільки окупантів, наші війська називають їх саранчею...", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Це потрібно вирішувати негайно, поки агресор не пішов далі, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Да пусть дует в уши всё подряд. Главное,чтобы Запад проняло и оружия побольше давали.
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15.03.2022 15:38
+14
Они впишутся когда ВСУ будут добивать остатки русге, чтоб десказать разделить победу
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15.03.2022 15:37
+13
Пусть он скажет ЧТО СДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ за 3 года что он у корыта?
Только ******, и ******, ******, и ******.... все 3 года. И вся его шобла.
Разосрал все, что было создано до него!
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15.03.2022 15:41
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Не геноцид української нації, а руйнування демократії, виявляється.
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15.03.2022 15:36 Відповісти
Да пусть дует в уши всё подряд. Главное,чтобы Запад проняло и оружия побольше давали.
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15.03.2022 15:38 Відповісти
Они впишутся когда ВСУ будут добивать остатки русге, чтоб десказать разделить победу
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15.03.2022 15:37 Відповісти
Да, вполне вероятно...
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15.03.2022 15:40 Відповісти
Це так савєцкіє люді говорили про Другий Фронт.
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15.03.2022 15:46 Відповісти
сегодня анти-гитлеровская коалиция молча в сторонке наблюдает как новый гитлер геноцидит население европы, и она бездействует.
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15.03.2022 15:58 Відповісти
Підримую Зеленського, треба більше зброї і швидше. Дякую Зеленському, що не втік. Він непрофесійний, але хоч не зрадником виявився. Я завжди був його відчайдушним критиком. Але за те, що не втік під час війни, що делегітимізувалоб владу і полишило нас один на один з фашистами, за це йому повага.
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15.03.2022 15:40 Відповісти
А хто був кращим Президентом - Порошенко, чи Зеленський?
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15.03.2022 15:45 Відповісти
1.
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15.03.2022 15:49 Відповісти
Вже й дурню зрозуміло
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15.03.2022 16:04 Відповісти
мдаа...про П. - ні слова...
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15.03.2022 16:08 Відповісти
На святе посягнувся? )))
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15.03.2022 17:39 Відповісти
Зеленський і зараз президент, чому був? Коли будуть вибори настурпні, то я так само за Порошенко і ЄС і буду голосувати. Зе дякую за те, що не втік і намагається, як може, виконувати свої об'язки, як і будь-яка нормальна людина в цій ситуації робила б. Звернення до парламентів і урядів світу мені також у виконання Зе подобається, бо він робить це таким чином (емоційно), щоб простим людям, думка яких буде тиснути на уряди тих країн, максимально було зрозуміло і доступно.
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15.03.2022 17:36 Відповісти
Ти б Вітя краще записався в територіальну оборону, якщо здоров'я та вік дозволяють, чим тут опитування проводити, хто кращий чи хто гірший, на твоє відомість Порошенко солідарний і підтримує Зеленського
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15.03.2022 18:12 Відповісти
Povaga scho ne kunuv derzhavu? 🤭
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15.03.2022 15:50 Відповісти
Він може і нє, а от до його оточення є великі питання.
Послухайте що говорив Лапін вчора на прямому.
Це жесть.
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15.03.2022 15:50 Відповісти
Дякуєш Зеленському, що не втік? Іншими словами, у тебе не було впевненості, що він не втече? Клас!
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15.03.2022 15:56 Відповісти
Ти нормальний чувак. Але іншими словами у тебе в голові вавка. Десь так.
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15.03.2022 17:44 Відповісти
Так, я розглядав такий варіант, що він зрадник і втече одразу. Але не втік, значить він не зрадник. А зрадники в оточенні, яких він не може контролювати, бо їх там багато і вони його використовують.
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15.03.2022 20:06 Відповісти
Він не втік тому що д'єрмак не відпустив щоб була легітимна влада для підпису капітуляції. Або його жаба задавила що коли втече на місце поставлять "тво" президента.. Здогадайтеся кого?
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20.08.2022 10:17 Відповісти
такое.. пи..ть не мешки носить..
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15.03.2022 16:37 Відповісти
Ну що ви таке кажете???
Яка ***** різниця що він робить тут і зараз?
Головне - це що він казав 3 роки назад, а потім, що він казав 2 роки назад, які відосіки знімав ну і так далі. А ще ж важливо які в нього мотиви - це ключове, а результат - ой, то такі дрібнички.

І головне - не злитись (рос. слиться) в даних обставинах з нашою ЗСУ зміг би... абсолютно кожен коментатор на цій сторінці. Це ж банальщина.

Сарказм (від порохобота до речі) навіяний абсолютною тупістю певного електорату.
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15.03.2022 17:49 Відповісти
Пусть он скажет ЧТО СДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ за 3 года что он у корыта?
Только ******, и ******, ******, и ******.... все 3 года. И вся его шобла.
Разосрал все, что было создано до него!
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15.03.2022 15:41 Відповісти
Для всіх , хто недооцінює допомогу заходута США в першу чергу.
Війна -це перш за все війна економік. Вони зруйнували економіку за два тижні.
Вони дали нам найновішу зброю ,хоча й наземну. Дали величезну фінансову допомогу та відкрили кордони для біженців. Хай спочатку звітує , хто заморозив ракетну програму на 2,5 роки і зруйнував канали поставки клістронів.
НАТО не може закрити небо ,тому що для цього потрібні всі голоса членів НАТО ,а цього не буде.
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15.03.2022 16:02 Відповісти
саме так..
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15.03.2022 16:38 Відповісти
Одні кажуть, що Зєлєнскій все розікрав. Інші вважають його великим героєм і стратегом.
Цікаво, чи є ще тут розумні люди, які розуміють, що всі публічні люди - суть актори, які просто грають відведену їм закулісними силами роль?
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15.03.2022 16:02 Відповісти
А які закулісні сили стояли за Порошенком?
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15.03.2022 16:06 Відповісти
Як казав Папанов у фільмі Брильянтова рука, якщо людина ідіот, то це надовго.
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15.03.2022 16:08 Відповісти
Не бреши. Папанов не говорив українською мовою.
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15.03.2022 16:20 Відповісти
добре шо в тебе вистачає сміливості цим хвастатися
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Чим?
Та про що з вами говорити...
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15.03.2022 18:45 Відповісти
Стероидная ярость. У путина мозговые расстройства на фоне лечения от рака

диктатор страны-террориста мог «слететь с катушек» из-за медицинских препаратов

13.03.2022


© Getty Images/Global Images Ukraine

Источники в разведке утверждают, что рассенский диктатор владимир путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или «стероидной яростью», возникшей в результате лечения рака стероидами.

Ссылаясь на источники, близкие к кремлю, высокопоставленные чиновники разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украина, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Daily Mail.

Разведывательное сообщество делится растущим числом сообщений о «все более беспорядочном поведении» путина в сочетании с раздутой внешностью на недавних кадрах и абсурдной дистанцией, которую он упорно держит с посетителями кремля.

«За последние пять лет или около того, в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает мир вокруг нас».

Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием «петли отрицательной обратной связи», поскольку российский лидер «просто не был информирован» об элементах неудач во время вторжения.

Разведка, которую, как считается, передало высокопоставленным британским политическим деятелям, предполагает, что путин перенес психологическое ухудшение, вызванное физиологическими факторами.

Они выдвигают теории о том, что путин или страдает заболеванием мозга, например, болезнью Паркинсона или более общей формой деменции, или что у него рак, и лечение, которое он получает, изменило его душевное равновесие.

Последняя теория, которую британская разведка считает правдивой, состоит в том, что ухудшение психического состояния является следствием так называемой «стероидной ярости», вызванной длительным употреблением стероидов.

Источники ссылаются на решение путина физически изолировать себя от гостей как признак страха перед «сопутствующими заболеваниями» - другими серьезными заболеваниями, которые могут увеличить риск смерти, или использованием лекарств, которые угнетают иммунную систему, делая его уязвимым для инфекции.

Когда путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом месяце, Макрон был вынужден сесть на другом конце длинного стола, тогда как многие из входивших в его присутствие были вынуждены две недели отсидеть карантин в отеле.

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнее время у российского президента заметно увеличилось опухание лица и шеи, что может оказаться побочным эффектом стероидов, наряду с «изменениями настроения и поведения».

После встречи с Макроном также цитировали французского чиновника, который сказал, что путин «не тот», что когда господин Макрон встречался с ним двумя годами раньше, в некоторых отношениях «с ума сошел».
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15.03.2022 16:04 Відповісти
А коли путін був адекватним?
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15.03.2022 16:07 Відповісти
"Разом з вами" вже була відповідь і Байдена і НАТО. Вони не хочуть воювати з )(уйлом і "допомогають" по суті лише партизанською зброєю.
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15.03.2022 16:14 Відповісти
Все правильно говорит, многие западные лидеры-это импотенты или просто идиоты, и именно поэтому кремлевские шизофреники стали такие смелые.
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15.03.2022 16:34 Відповісти
НО никто не хочет быть вовлечён в эту войну. Именно ты, хочешь что бы на тебя (в Штатах) падали ракеты из из-за ничего не значимого конфликта?
Сначала подумай, потом отвечай.
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15.03.2022 17:20 Відповісти
получится все наоборот - ********* твою рашку, набутылочник лишнехромосомный
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15.03.2022 18:29 Відповісти
Это очередной путиноидный бред,есть много способов,как помочь Украине
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15.03.2022 20:43 Відповісти
 
 