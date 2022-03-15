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Перемовини з РФ тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемовини з РФ тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі, - Подоляк

Наразі відбуваються перемовини української та російської делегацій.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни…", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перемовинах з РФ взято технічну паузу до завтра, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
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15.03.2022 15:38
+25
Які консультації? З ким? Ви на прийомі у психіатра чи гінеколога? Кацапонацисти хочуть знищити Україну. Що тут можна обговорювати?
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15.03.2022 15:42
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15.03.2022 15:40
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15.03.2022 15:38 Відповісти
Пусть говорят-- убивать и еще раз убивать ..... Только тогда будут переговоры -- пока все это ерунда
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15.03.2022 16:09 Відповісти
Смерть кацапам!
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15.03.2022 15:39 Відповісти
Про що домовлятись? Так як Зе оголошував раніше - по середині?
По Дніпру? Домовленість може бути одна, рашисти йдуть нах.. зі всіх окупованих з 2014р. територій України, по життєво виплачують компенсації всім потерпілим, відновлюють за свій рахунок всю знищену інфраструктуру, путіна, шойгу, герасимова і всіх командирів які давали наказ на знищення українських громадян і міст, під арешт і посадити на палю.
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15.03.2022 19:35 Відповісти
в каких границах из Украины вывод обсуждается? до 2014? или Крым не в счет?
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15.03.2022 15:40 Відповісти
треба згадати Брестський договір з німцями більшровицької Росії, Ленін абсолютно тоді був правий, згодом більшовики той договір відправили до дупи. Для нас головне виграти час, а санкції їх доб'ють черезрік-два, вони вже в Китаї просять технічної допомоги та провіанту.
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15.03.2022 15:43 Відповісти
З 2014 так надобивали що в загашниках сотні мільярдів доларів назбиралось у рашистів. Поки товстий усохне-худий здохне.
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15.03.2022 15:47 Відповісти
Нема накопиченого... заблокували.
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15.03.2022 15:59 Відповісти
Частину паперу заблокували, золото все лежить в Росії.
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15.03.2022 16:11 Відповісти
Золото їсти не можна, його ще треба продати.
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15.03.2022 20:30 Відповісти
Золото продать можно всегда, а те кто пишут что продать его проблема-долб****.
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16.03.2022 21:27 Відповісти
зараз не 2014, а 2022. І Китай не на стороні рашистів. Не забувайте, що Казахстан нам надає гуманітарну допомогу через Польщу. А бойовики з Сирії так і не поїхали на московію. Час на нашій стороні і не на стороні мокшанців.
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15.03.2022 16:32 Відповісти
Добре якщо так.
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15.03.2022 16:46 Відповісти
Дуже не подобаються ці перемовини Зе дилетантів, якщо не сказати більш брутально, без участі МЗС і західних посередників. Зараз ці нам щось знову напідписують "штайнмайєра".
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15.03.2022 19:38 Відповісти
вони вже казали, що не нападуть на Україну, коли концентрували свої війська біля наших кордонів нібито для навчання....як їм взагалі можна вірити після цього....
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15.03.2022 15:40 Відповісти
А хто вірить?
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15.03.2022 15:59 Відповісти
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15.03.2022 15:40 Відповісти
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15.03.2022 15:41 Відповісти
Які консультації? З ким? Ви на прийомі у психіатра чи гінеколога? Кацапонацисти хочуть знищити Україну. Що тут можна обговорювати?
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15.03.2022 15:42 Відповісти
блаЗЄнський уже готовий відмовитися від вступу в НАТО. Щоб кацапи підготувалися та повторили війну через років п'ять...
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15.03.2022 15:51 Відповісти
А нас туди хтось запрошував? Я також відмовляюся від польоту на Марс... Ще Зеленський може віжмовитися від Курил чи Сахаліну...
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15.03.2022 16:01 Відповісти
Нас туди запрошували у 2008, але мабуть через брехливу соціологію і супротив говорящих голів на екранах, нас тоді не взяли.
Зараз ситуація кардинально інша. Коли ЗСУ очистять як мін. Донбас з АРК. в України не залишиться територіальних претензій. Після демократичних перетворень з олігархічної клептократії нас туди заберуть з руками і ногами
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15.03.2022 21:10 Відповісти
І де твоє НАТО зараз?
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15.03.2022 16:05 Відповісти
Дурна голово, на превеликий жаль, НАТО зараз не моє. Бо блаЗЄнські все робили, щоб ми туди не вступили. Зараз він продовжує робити все, щоб ми були поза альянсом. І щоб війна, яка ще не закінчилася, повернулася до нас через кілька років. Тільки тоді кацапня вже підготується ліпше.
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15.03.2022 16:11 Відповісти
Хватит всех собак вешать на зеленского. Только глупый может так поступать. Все 30 лет, всеми кто за это время находился у власти, делалось всё, чтобы страна не приблизилась к вступлению в ЕС и НАТО. Одни специально, другие из-за трусости.
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15.03.2022 16:53 Відповісти
За три роки блаЗЄнського президентства Україна не провела жодної зустрічі з НАТО на високому рівні. Фактично всю співпрацю з НАТО в напрямку вступу до альянсу було згорнуто. І ще. Чи не блаЗЄнський в усьому звинувачував Порошенка? Він же казав, що війна вигідна Порошенкові. А тепер кому, блаЗЄнському?
В.Ющенко робив усе, щоб Україна вступила до НАТО. Було подано заяву на ПДЧ. І не його провина, що агентка штазі шМеркель це заблокувала. А що зробив блаЗЄнський?
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15.03.2022 16:59 Відповісти
Как что? По старой путлеровской традиции еще бомбить украинские города, чтобы заставить принять их условия.
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15.03.2022 17:39 Відповісти
‼️‼️‼️‼️

Они сидят за столом переговоров с условием оттяпать часть страны?!" - Арье Зайден в прямом эфире в Украине 24 о переговорах Украина-Россия во время войны и о перспективах её скорейшего завершения.
Зайден: Переломный момент в войне будет через несколько дней - Украина, Россия, война - Украина 24

https://youtu.be/HTNb1AIZizg

Как там ОПЯТЬ можно вести переговоры , когда Израиль и Германия НЕ ДРУЗЬЯ Украины ?

опять три ( раша Израиль Германия) против одной ( Украины) ???
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15.03.2022 15:43 Відповісти
Легко. Это переговоры не о мире для нас, а о мире и снятие санкций с РФ. Германия и Израиль в этом заинтересованы. А вот "войска ДНР, ЛНР и ХНР" останутся на своих позициях.
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15.03.2022 19:42 Відповісти
Да, опять переговоры ведут враги Украины
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15.03.2022 19:43 Відповісти
кадырка дон брехал насчет пребывания в Украине: появилось свежие фото и видео


По информации чеченских СМИ, ка-дыров находится сейчас в грозном.
Тем более, что 15 марта к нему на встречу прибыл руководитель совета безопасности росиськой ********* николай патрушев. Также сообщалось о приезде александра Матовникова, который руководит сухо-попутными войсками россиси.

https://t.me/Sharpreview/10745
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15.03.2022 15:43 Відповісти
зоофіл як і путлер прикрився м.ясом.
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15.03.2022 15:46 Відповісти
Говорити,балакати з ************* потрібно.******* не мішки ворочати.Але робити свою справу,треба обов"язково і сумлінно,і до поного кінця,без ніяких але....
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15.03.2022 15:44 Відповісти
Так і роблять. Тут проплачегі тролі ще на перший раунд плакали, що всьо, поїхали здавати інтереси, але ж ні... ніхто нічого не здав. Тролів менше, але їм сци в очі... а методичку відпрацьовувати...
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15.03.2022 16:03 Відповісти
ну ти і дура,всім відгавкала?А матерний в тебе точнісінько як у кацяпскої самки що зі свома синочками спілкується.
Косиш під українку ,але роги кацаплячи вилазять, скрепніє виражєнія видають .
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15.03.2022 16:14 Відповісти
Обцянки чи домовленності з кацапами не варті папіру на якому написані!
Подоляк , ввимкні свою падлючу макитру, перед тобою на переговорах сидять "гаранти будепешстського меморандуму"!!! І чого варті ваші домовленності з маньяками?Дати ворогу можливість зняти санкціі,окріпнути ,переформуватися і знову війна?!!
Млять влада строїтєлей доріг
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15.03.2022 15:44 Відповісти
Москаль, не папіру, а паперу... якби що. Гугл транслейтер хіба такого не знає?
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15.03.2022 16:04 Відповісти
Стули пельку, перевести,чи в гуглі подивишься?
Що ,не подобається тролляка що проти кацяпів пишуть,хочешь домовлятися?
пішла ти у бік россійського корабля, капітулянтка.
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15.03.2022 16:10 Відповісти
наволоч зелена торгує позаблоковим статусом країни
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15.03.2022 15:45 Відповісти
Як можна торгувати тим, чого в тебе немає? Напрямок записаний в Конституції і ніхто, навіть Зеленський, не може це сам вирішити. Тим більше, Подоляк чи Арахамія.
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15.03.2022 16:05 Відповісти
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15.03.2022 15:46 Відповісти
‼️‼️‼️‼️
Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний

https://youtu.be/gx1jxXmu9SU

1

Думаю , что у украинской разведки есть данные как немецкая власть под руководством Меркель подыгрывала хутину во всем ( и газ, и оружие , и содействовала в скупке НЕМЕЦКИХ АКТИВОВ типа газохранилищ и т д)
СЕЙЧАС самое время запустить материалы в СМИ . Это приведёт к перевыборам в Германии и к власти придут проукраинские политики .
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15.03.2022 15:47 Відповісти
Інфа у тебе вєрняк... Сам Сергій Сумленний сказав. Ну та всьо, кінець війні... Вова, зливай воду. Сумленний всьо порішав.
*****, хто його до цього чув, поки воно не перднуло таким інсайдом?
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15.03.2022 16:07 Відповісти
вы научитесь слушать суть , а кто ее говорит - не всегда важно
‼️‼️‼️‼️
СУТЬ - НЕМЕЦКИЕ ЭЛИТЫ БОЯТСЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ , т к это приведёт к развалу раши . А ЭЛИТЫ ТАМ ГРОШИ ЗАРАБАТАЫВЛИ
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15.03.2022 16:51 Відповісти
Германия должна ответить за все зло, которое она причинила Украине и украинскому народу!
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15.03.2022 18:06 Відповісти
Коридори не від Зеленського залежать, загарбники не дають можливості для повноцінної евакуації
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15.03.2022 15:50 Відповісти
не час нині про це казати.....а де ви особисто були раніше протягом останніх 30 років? - Сиділи і мовчали, тільки по клаві стукали?
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15.03.2022 15:55 Відповісти
а коли вже буде час?як зелена шмаркля Україну сдасть?
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15.03.2022 16:00 Відповісти
ша, наразі Зеленський дасть фору всім своїм попередникам, не час для міжусобиць.
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15.03.2022 16:03 Відповісти
Нє, шо ти... Гиг з тобою діє так, як і його хазяїн, він пропонує клеймити Зеленського за те, чого він ще не зробив, але ж міг, а пуйло напало на Україну, бо вона ж могла напасти... та ж дійсно, могла, навіть Андорра і Монако могло напасти на Козломатушку... пукін теоретично може так швидко побігти, що наздожене себе сам і влупить в дупу... теорія імовірності цього не заперечує.
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15.03.2022 16:10 Відповісти
кацапня без хозяина жизни себе не представляет .поєтому шпарит строго по методичкам.
а когда хозяин скажет,что деньги кончились,и платить тебе нечем,что делать станешь?
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15.03.2022 17:23 Відповісти
Те що Зеленський протягом майже трьох років, не послав до НАТО нашого представника , та відверто ігнорували брати участь у різного роду зібраннях НАТО ,
про щось говорить вам , любителям зелені ( знаю , не потрібно розганяти зраду )
але ж заинувачувати блок НАТО у якихось гріхах , не варто , так як ми сьогодні отримуємо від краін НАТО величезну ДОПОМОГУ 😡
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15.03.2022 17:16 Відповісти
Мікола Вєтров розкажи, що ти робив протягом останніх 30 років.
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15.03.2022 16:02 Відповісти
настав час для звіту? Щось робив, але такі як ви тільки блокуватии тут вміли, а не слухати та думати. Приклад - декомунізація до дупи, бо людям потрібно було пояснювати, що нинішня росія - це буржуазна країна, а не СРСР, і нічого спільного нинішня росія з СРСР не має. Не має там більшовизму - і крапка, даже Мовзолей на парадах загороджували. Та к ні ж, декомунізацію проводили, щоб не було бажаючих спитати де статки в Україні набрали можновладці, де гроші взяли, які ховали під матраси...Потрібно було об'єднувати людей різних вікових груп, а не роз'єднувати. Але не час про це нині говорити, в Україні іде війна.
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15.03.2022 16:12 Відповісти
крапка - то в тебе замість мозку! кацапія ніяка не буржуазна, а комуняцько-феодальна країна!
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15.03.2022 17:58 Відповісти
як раз час. останні 30 років ми стукали по голові своїм дебільним согражданам
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15.03.2022 17:56 Відповісти
Та какие нах переговоры ,МОЧИТЬ их на *** а черти в Аду с ними поговорят ..
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15.03.2022 15:52 Відповісти
Одно другому не заважає... а може москаль на свою капітуляцію погодиться, то ти і тоді пропонуєш не їхати на переговори?
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15.03.2022 16:11 Відповісти
Москаль то лживое падло ,с бешеной собакой с таким же успехом можно переговоры вести ..а надо убить и труп спалить .
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15.03.2022 16:16 Відповісти
Платформа Украины должна быть на следующих позициях:
1. Полное восстановление территории Украины включая Крым
2. Компенсация ВСЕХ экономических убытков Украины, начиная с 2014 года
3. Материальная компенсация семьям убитых граждан.
4. Выдача военных преступников том числе и пропагандистов Гаагскому трибуналу
Освобождение всех пленных ВСУ и украинских активистов из расецского плена
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15.03.2022 16:05 Відповісти
Такие требования можно выдвигать тогда когда украинская армия перейдет в стремительное контрнаступление, а пока это просто сотрясение воздуха.
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15.03.2022 16:11 Відповісти
А вимоги Козломатушки на першому та другому раунді хіба не були маразмом? А у нас вже всі підстави вважати, що питання розгрому Мордору це лиш питання часу.
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15.03.2022 16:13 Відповісти
Вимоги Козломатушки хоча й були маразмом, все ж таки на той час мали підгрунтя. За тої ситуації що склалася на сьогодні максимум про що можна говорити, це про виведення військ з території до початку воєнних дій. Маю величезний сумнів що до виведення російських військ з півдня України.
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15.03.2022 16:31 Відповісти
У тебя есть возражения? Какой пункт тебя не устраивает? Когда Украина победит, ап в этом можешь не сомневаться, и этих требований будет недостаточно.
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15.03.2022 16:54 Відповісти
Меня устраивают все пункты, но только тогда когда они подкреплены весомыми аргументами.
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15.03.2022 18:07 Відповісти
Вот интересно, какие аргументы предоставляет украинская сторона если учесть что юг уже под сапогом и орки продолжают разрушать все что видят?
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15.03.2022 16:08 Відповісти
Аргумент -- зміна Конституції України.

Якщо не помиляюся, українська делегація навіть міністра юстиції запросила на ці перемовини, щоб "прописати" юридичні нюанси "етого дєла".
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15.03.2022 16:15 Відповісти
- Не можна вести переговори з тими, хто прийшов тебе вбивати.

Голда Мейр
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15.03.2022 16:23 Відповісти
домовлятись можнв і з чортом, але завжди пам'ятати, що перед тобої сидить чорт.
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15.03.2022 16:37 Відповісти
Склад нашої комісії на перемовинах треба міняти. Треба патріотів, бо ця гидота здасть Україну.
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15.03.2022 16:45 Відповісти
Всё это ни о чём. Цапы будут тянуть резину до того момента, пока не добьются какого-нибудь успеха, чтобы этим давить на Украину. Да даже если и к чему-то придут и что-то подпишут, закончится это тем же, чем и минские соглашения, то есть, филькиной грамотой.
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15.03.2022 16:58 Відповісти
В этот раз Минска не будет. На кону поставленно слишком много.
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15.03.2022 17:25 Відповісти
При чём тут именно Минск? Это просто пример того, что любое соглашение с рашкой, можно спустить в унитаз. Во всяком случае с нынешней кремлёвской шайкой, говорить не о чем. Тогда зачем вести с ними переговоры? Чтобы что? Пленных разве что обменять. На этом всё.
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16.03.2022 11:41 Відповісти
" виведення військ із території країни Джерело: https://censor.net/ua/n3325352" - сподіваюсь Крим, Донецьк, Луганськ мається на увазі також, інакше ці перемовини профанація
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15.03.2022 17:24 Відповісти
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15.03.2022 17:34 Відповісти
Краще з територіями, які в України забрали в 1920р.
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15.03.2022 21:30 Відповісти
перемовини стануть дієвими коли Україна знищить 40% військового контингенту що вторгся.
наразі тільки 20%
Наразі Україна повинна оголосити ВІТЧИЗНЯНУ Війну москалям.....коли знищення окупанта перестає бути злочином.
Тримає у руках зброю значить мусить стати гноєм
Щоби ДБР не..... і ДБР не мало права..... ДБР за кораблем на х..
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15.03.2022 17:51 Відповісти
Більше тижня тому США повідомляли про знищення третини ординського контингенту
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15.03.2022 21:34 Відповісти
В час військового стану повинні діяти військовий трибунал, цивільний суд, контррозвідка, національна гвардія, дізнання......... Все!!!!!
Кожен злочин це зрада Батьківщині !!!!! Окрім знищення москаля.
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15.03.2022 18:16 Відповісти
С фашистами не о чем говорить
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15.03.2022 19:17 Відповісти
перемовини і перемовини!А ті кончені **** бомлять міста в УКРАІНІ!В моій рідній УКРАІНІ!Треба домовлятися щоб ті **** недобиті кацапи перестали бомбити міста уКРАІНИ ЛЮДИ гинуть!
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15.03.2022 19:51 Відповісти
О чем можно говорить с террористами и военными преступниками
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15.03.2022 20:17 Відповісти
До полной Победы останавливаться нельзя , потому что , потом будет вторая Украинская война . Хасавьюрт надеюсь все помнят
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15.03.2022 20:25 Відповісти
Говорити з ними не можна. Розмови мали закінчиться 24 Лютого. Треба бити, бити, бити поки з них гімно не полізе.
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15.03.2022 20:36 Відповісти
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 20:39 Відповісти
Що за ессе? Треба фактами і тезами писати, а не воду лити.
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15.03.2022 21:37 Відповісти
***, а докладніше можна?
стаття ні про що

Аби запостити
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15.03.2022 21:01 Відповісти
 
 