Перемовини з РФ тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі, - Подоляк

Наразі відбуваються перемовини української та російської делегацій.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни…", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перемовинах з РФ взято технічну паузу до завтра, - Подоляк