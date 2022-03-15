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Перемовини з РФ тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі відбуваються перемовини української та російської делегацій.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни…", - зауважив він.
Топ коментарі
+34 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.03.2022 15:38
+25 Garry Grant
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Будь ласка, зачекайте...
По Дніпру? Домовленість може бути одна, рашисти йдуть нах.. зі всіх окупованих з 2014р. територій України, по життєво виплачують компенсації всім потерпілим, відновлюють за свій рахунок всю знищену інфраструктуру, путіна, шойгу, герасимова і всіх командирів які давали наказ на знищення українських громадян і міст, під арешт і посадити на палю.
Зараз ситуація кардинально інша. Коли ЗСУ очистять як мін. Донбас з АРК. в України не залишиться територіальних претензій. Після демократичних перетворень з олігархічної клептократії нас туди заберуть з руками і ногами
В.Ющенко робив усе, щоб Україна вступила до НАТО. Було подано заяву на ПДЧ. І не його провина, що агентка штазі шМеркель це заблокувала. А що зробив блаЗЄнський?
Они сидят за столом переговоров с условием оттяпать часть страны?!" - Арье Зайден в прямом эфире в Украине 24 о переговорах Украина-Россия во время войны и о перспективах её скорейшего завершения.
Зайден: Переломный момент в войне будет через несколько дней - Украина, Россия, война - Украина 24
https://youtu.be/HTNb1AIZizg
Как там ОПЯТЬ можно вести переговоры , когда Израиль и Германия НЕ ДРУЗЬЯ Украины ?
опять три ( раша Израиль Германия) против одной ( Украины) ???
По информации чеченских СМИ, ка-дыров находится сейчас в грозном.
Тем более, что 15 марта к нему на встречу прибыл руководитель совета безопасности росиськой ********* николай патрушев. Также сообщалось о приезде александра Матовникова, который руководит сухо-попутными войсками россиси.
https://t.me/Sharpreview/10745
Косиш під українку ,але роги кацаплячи вилазять, скрепніє виражєнія видають .
Подоляк , ввимкні свою падлючу макитру, перед тобою на переговорах сидять "гаранти будепешстського меморандуму"!!! І чого варті ваші домовленності з маньяками?Дати ворогу можливість зняти санкціі,окріпнути ,переформуватися і знову війна?!!
Млять влада строїтєлей доріг
Що ,не подобається тролляка що проти кацяпів пишуть,хочешь домовлятися?
пішла ти у бік россійського корабля, капітулянтка.
Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний
https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
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Думаю , что у украинской разведки есть данные как немецкая власть под руководством Меркель подыгрывала хутину во всем ( и газ, и оружие , и содействовала в скупке НЕМЕЦКИХ АКТИВОВ типа газохранилищ и т д)
СЕЙЧАС самое время запустить материалы в СМИ . Это приведёт к перевыборам в Германии и к власти придут проукраинские политики .
*****, хто його до цього чув, поки воно не перднуло таким інсайдом?
‼️‼️‼️‼️
СУТЬ - НЕМЕЦКИЕ ЭЛИТЫ БОЯТСЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ , т к это приведёт к развалу раши . А ЭЛИТЫ ТАМ ГРОШИ ЗАРАБАТАЫВЛИ
а когда хозяин скажет,что деньги кончились,и платить тебе нечем,что делать станешь?
про щось говорить вам , любителям зелені ( знаю , не потрібно розганяти зраду )
але ж заинувачувати блок НАТО у якихось гріхах , не варто , так як ми сьогодні отримуємо від краін НАТО величезну ДОПОМОГУ 😡
1. Полное восстановление территории Украины включая Крым
2. Компенсация ВСЕХ экономических убытков Украины, начиная с 2014 года
3. Материальная компенсация семьям убитых граждан.
4. Выдача военных преступников том числе и пропагандистов Гаагскому трибуналу
Освобождение всех пленных ВСУ и украинских активистов из расецского плена
Якщо не помиляюся, українська делегація навіть міністра юстиції запросила на ці перемовини, щоб "прописати" юридичні нюанси "етого дєла".
Голда Мейр
наразі тільки 20%
Наразі Україна повинна оголосити ВІТЧИЗНЯНУ Війну москалям.....коли знищення окупанта перестає бути злочином.
Тримає у руках зброю значить мусить стати гноєм
Щоби ДБР не..... і ДБР не мало права..... ДБР за кораблем на х..
Кожен злочин це зрада Батьківщині !!!!! Окрім знищення москаля.
1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.
ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.
Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".
Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.
2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"
Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.
Дожились.
Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.
Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.
Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.
3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.
4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.
Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.
Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.
За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.
Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.
За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.
Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.
Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.
Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.
Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.
І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"
Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.
Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.
Слава Нації!
стаття ні про що
Аби запостити