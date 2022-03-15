"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя": боти збирають інформацію про точність бомбардувань, - РНБО

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про новий вид інформаційної загрози - боти намагаються у соцмережах дізнатися про наслідки бомбардувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі.

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"Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню. Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями", - йдеться в повідомленні

Українців просять в жодному разі не повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладати відео в момент удару.

"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - йдеться в повідомленні.

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