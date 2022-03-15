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"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя": боти збирають інформацію про точність бомбардувань, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про новий вид інформаційної загрози - боти намагаються у соцмережах дізнатися про наслідки бомбардувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі.

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"Користувачі-боти або "живі" акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню. Вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями", - йдеться в повідомленні

Українців просять в жодному разі не повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладати відео в момент удару.

"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - йдеться в повідомленні.

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Ваш ексклюзив може коштувати комусь життя: боти збирають інформацію про точність бомбардувань, - РНБО 01
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Топ коментарі
+24
Антона Геращенка попередьте
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15.03.2022 16:02
+11
Може, почати пальці ломити тим, хто заради хайпу, лайків виставляє переміщення наших колон, геолокацію бомбардувань? Бо якщо курячими мізками не доганяє, то впливати на них фізично.
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15.03.2022 16:04
+9
Арестовичу нафарбуйте губьошки, щоб менше болтал єрундой.
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15.03.2022 16:05
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Антона Геращенка попередьте
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15.03.2022 16:02 Відповісти
Може, почати пальці ломити тим, хто заради хайпу, лайків виставляє переміщення наших колон, геолокацію бомбардувань? Бо якщо курячими мізками не доганяє, то впливати на них фізично.
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15.03.2022 16:04 Відповісти
Арестовичу нафарбуйте губьошки, щоб менше болтал єрундой.
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15.03.2022 16:05 Відповісти
Пищить цім ботам, що вони влучно попали ракетою у Воронеж!
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15.03.2022 16:05 Відповісти
А ЦН це стосується?Бо мене забанив адмін на 3 дні,за те що я з ним сперечалася і просила видалити коменти новоспечених ників про кількість нашего контингенту в ООН що повинні повернутися в Україну за наказом президента.Навіть указ Миноборони вказала адміну ЦН.Але він забанив мене а ні "гостей" ссилаючись на те ,що ця інформація є у вільному доступу.
Але ,як є така інформація ,чого тоді тут випитували?
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15.03.2022 16:05 Відповісти
Я тут згадую, як на Чернігівщині пальці відрізали тому, хто ставив мітки на дорозі. Хм, і чому це мені згадалося?..
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15.03.2022 16:12 Відповісти
Когда я утверждаю, что друг Бутусова Геращенко работает на врага, меня тут же банят.
Прошу пояснения редакции этого издания, вы на кого работаете?
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15.03.2022 16:15 Відповісти
правильно делают, чтобы не трындел
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15.03.2022 17:30 Відповісти
сегодня по дороге шла военная техника (не важно где ) и одна ********ся начала снимать и тут же что то там набирать на смартфоне увидели это женщины стоящие в очереди в магазин и начали ей делать "вырванные годы" - мужики даже не вмешивались от греха подальше чтобы и им случайно не прилетело
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15.03.2022 16:17 Відповісти
Какая нафиг информация? Лупят ракетами по жилам дома. Нет, блин, будем обманывать ботов, и говорить нас цветами забрасываю.
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15.03.2022 16:18 Відповісти
При попаданиях те кто разбираются (!!!) в географии могут отвечать, что косоруки кацапы всю серию запустили в чисто поле за километр справа, главное, чтобы при этом в километре слева было тоже чистое поле! И если при этом вдруг полетит в чистое поле слева, то сообщать о том кто спрашивал в чат-бот кому положено!
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15.03.2022 16:34 Відповісти
 
 