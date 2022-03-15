Розвідка оприлюднила список росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні. Серед них є жінки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головне управління розвідки МО УКраїни оприлюднила список зі 190 ворожих російських військовослужбовців, що беруть участь у військових злочинах проти українського народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм канал ГУР.
Мова йде про майже 200 військовослужбовців 590 зенітно-ракетного полку (військова частина 31665) м. Новосибірськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.
"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок — тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", - стверджують у ГУР МО України.
Зі списком окупантів ви можете ознайомитись за посиланням.
Топ коментарі
+41 Мистер Икс 00711c20
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+39 экзорцист
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+8 Саша Иванов 67f184a3
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Що ти маєш на увазі? Чий акт на додачу до чиіх злочинів?
"Чиї злочини? Не знаю, напевно Хезбола на Ватикан напала."
Ви на стільки незрозуміло відписались, що я бодай подумав, що ви ватнік.
Это уже не украинцы, они уже заражены рашистской чумой .
Они такие же враги как и кацапы .
и пора научится этих выродков человечества в плен не брать,ИХ тут НЕТ,
значит вопрос сам собой обнулился.
Войсковая часть 31665
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