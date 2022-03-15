Розвідка оприлюднила список росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні. Серед них є жінки

Головне управління розвідки МО УКраїни оприлюднила список зі 190 ворожих російських військовослужбовців, що беруть участь у військових злочинах проти українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм канал ГУР.

Мова йде про майже 200 військовослужбовців 590 зенітно-ракетного полку (військова частина 31665) м. Новосибірськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок — тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", - стверджують у ГУР МО України.

Зі списком окупантів ви можете ознайомитись за посиланням.

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