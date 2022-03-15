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Розвідка оприлюднила список росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні. Серед них є жінки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідка оприлюднила список росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні. Серед них є жінки

Головне управління розвідки МО УКраїни оприлюднила список зі 190 ворожих російських військовослужбовців, що беруть участь у військових злочинах проти українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм канал ГУР.

Мова йде про майже 200 військовослужбовців 590 зенітно-ракетного полку (військова частина 31665) м. Новосибірськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України. 

"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок — тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", - стверджують у ГУР МО України.

Зі списком окупантів ви можете ознайомитись за посиланням.

Також читайте: Путін та Шойгу планують масову вирубку українських лісів, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ
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Топ коментарі
+41
Неее, у этих тварей НЕТ ни пола ни возраста ,МОЧИТЬ ВСЕХ !! Слава Украине !
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15.03.2022 16:07
+39
Опечатка на Цензорі. Замість "серед них є жінки" слід читати "серед них є самки". Бо жінки - це у людей.
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15.03.2022 16:09
+8
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15.03.2022 16:42
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Неее, у этих тварей НЕТ ни пола ни возраста ,МОЧИТЬ ВСЕХ !! Слава Украине !
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15.03.2022 16:07 Відповісти
Среди сук есть операторы - пулемётчицы и операторы - гранатомётчицы не говоря уже об операторшах РЛС и крылатых ракет.
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15.03.2022 16:35 Відповісти
Опечатка на Цензорі. Замість "серед них є жінки" слід читати "серед них є самки". Бо жінки - це у людей.
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15.03.2022 16:09 Відповісти
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15.03.2022 16:42 Відповісти
Як зенітники можуть обстрілювали міста? Але ясне діло що всі сили які причетні до нападу на Україну рано чи пізно мають за це відповідати.
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15.03.2022 16:11 Відповісти
Ракети можуть.
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15.03.2022 18:24 Відповісти
Я знаю, і нанесуть вони страждань великих, але це вже акт дебілізму, в додачу до всіх злочинів.
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15.03.2022 18:27 Відповісти
"це вже акт дебілізму, в додачу до всіх злочинів."

Що ти маєш на увазі? Чий акт на додачу до чиіх злочинів?
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15.03.2022 18:36 Відповісти
Зенітні ракети призначені для стрільби по повітряних цілях, стріляти ними по координатах це акт дебілізму, вимушена міра, а якщо стріляти по містах то це порушення правил війни, оскільки такі ракети спеціально мають бойову частину начинку мілкими осколками. Чиї злочини? Не знаю, напевно Хезбола на Ватикан напала.
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15.03.2022 18:43 Відповісти
Хто вам сказав, що до складу цього полку входять тільки зенітні ракети?

"Чиї злочини? Не знаю, напевно Хезбола на Ватикан напала."
Ви на стільки незрозуміло відписались, що я бодай подумав, що ви ватнік.
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15.03.2022 23:12 Відповісти
Бо це зенітно-ракетний полк, крім ЗРК, там максимум підрозділ охорони з калашами і РПГ.
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15.03.2022 23:43 Відповісти
Хто зна, що там до того полку включили - може й іскандери є.
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16.03.2022 12:27 Відповісти
Ні, це різні роди військ.
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16.03.2022 12:29 Відповісти
На біса нам ці списки?
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15.03.2022 16:16 Відповісти
навіщо брати ту мразоту в полон? знищувати на місці. можна після допиту й докумнтування.
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15.03.2022 16:19 Відповісти
Жінок після допиту й документування. Чоловіків одразу.
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15.03.2022 16:30 Відповісти
ЩОБ ЗНАТИ ТВАРИН РАШЕНСЬКИХ ЯКИХ ТРЕБА ЗНИЩИТИ!
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15.03.2022 16:20 Відповісти
нам нужно что-то типо Моссад, а еще поддержку украинцев на раше..., кстати, а где они? неужели вы, наши бывшие соотечественники, забыли, кто вы есть, неужели бредовые идеи злобного сумасшедшего карлика вам ближе, чем судьба вашей неньки-Украины...
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15.03.2022 16:22 Відповісти
Они уже давно свой выбор сделали …
Это уже не украинцы, они уже заражены рашистской чумой .
Они такие же враги как и кацапы .
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15.03.2022 16:53 Відповісти
Назарчику, тобі повилазило, що після зенітників ці орки ще й ракетники! Чи ти уже їх розділив? Дивися, бо вони тебе переполовинять!
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15.03.2022 16:24 Відповісти
Тільки труси можуть воювати з мирним населенням! Слава Україні!
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15.03.2022 16:26 Відповісти
Так как эти ТРУСЫ воюют из за угла,единственное средство для них - СМЕРТЬ -
и пора научится этих выродков человечества в плен не брать,ИХ тут НЕТ,
значит вопрос сам собой обнулился.
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15.03.2022 16:38 Відповісти
доповнення

Войсковая часть 31665

Информация об организации

Начальник отдела кадров
Астахов Сергей Юрьевич

ИНН / КПП
5405426445 / 540501001

Адрес электронной почты
[email protected]

Адрес
630017, г Новосибирск, ул Бориса Богаткова, д. 194/10



Контактный телефон
(383 ) 2531266
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15.03.2022 16:41 Відповісти
Харків. Русню знищують колонами. Так буде з кожним окупантом

https://www.facebook.com/chumak.nikkita/videos/922207915143219
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15.03.2022 17:12 Відповісти
В цьому списку дуже багато рашистів з українськими прізвищами.
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15.03.2022 17:34 Відповісти
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15.03.2022 18:01 Відповісти
 
 