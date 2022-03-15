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Україна влаштувала Путіну дуже дороге пекло війни, - ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі Ставрідіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна влаштувала Путіну дуже дороге пекло війни, - ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі Ставрідіс

Захід помилково вірив, що воєнна машина Росії якимсь чином рівня НАТО. Тепер всі здивовані тим, як багато проблем загарбнику завдає менша і гірше озброєна Україна.

Про це йдеться в матеріалі для Bloomberg відставного адмірала ВМС США і колишнього командира військ НАТО Джеймса Ставрідіса, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Будучи командиром НАТО у свій час, я проводив час з російськими військовими й тогочасним начальником Генерального штабу генералом Нікалаєм Макаровим. Будучи приємною фігурою, Макаров розповідав мені про російські зусилля щодо модернізації сил, починаючи з професіоналізації армії й відмови від жорстокої призовної системи. Були плани щодо покращення наступальних кібернетичних можливостей, високоточної керованої зброї, а також безпілотних машин", - пише Ставрідіс.

Він зауважує, що Макаров, схоже, був впевнений у прогресі. Але події в Україні показали, що зусилля насправді провалилися. А призовників на полі битви дуже багато. Російське озброєння теж не стало кращим. Росія показала себе не як розвинена армія 21-го століття, а як тупа сила в стилі Другої світової війни. На відміну від Сирії, де російські війська були ефективними, але не брали участь в боях з регулярними військовими, сьогоднішні битви в Україні демонструють великі прогалини в російських підходах до підготовки, забезпечення обладнанням й організації.

Ставрідіс вказує на три ключові проблеми, варті особливої уваги, які Москва не може вирішити негайно і які будуть й надалі підривати операції проти України.

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"Перша й найбільш очевидна - це провал логістики. В армії ми часто кажемо, що аматори вивчають стратегію, а професіонали - логістику. Доставка боєприпасів, пального, продуктів, засобів обігріву, електрики й систем зв’язку для військ критично важлива. Зокрема, постачання пального на передову виявилося проблематичним для росіян. Для західних сил це питання елементарної логістики", - пише Ставрідіс.

Фото конвою з танків й бронетехніки, яка розтягнулася на десятки кілометрів неподалік Києва, - це хороший приклад некомпетентності. Будь-яка сучасна західна армія розробила б детальні плани, щоб така маса наступального озброєння не лишалася на відкритій території впродовж стількох днів. Забезпечувати відносно невеликі групи в Сирії просто у порівнянні з підтримкою 200-тисячної армії.

Друга проблема, на яку вказує Ставрідіс, менш очевидна, але гірша. Значна частина солдатів, які беруть участь у вторгненні в Україну - це строковики або резервісти. Це не професійна, складена з добровольців сила на чолі з досвідченими кадрами. Були анекдотичні приклади, коли російські солдати буквально не знали про важливість своєї місії. Деякі були здивовані дізнатися, що вони, виявляється, не на навчаннях в Росії, коли їх брали в полон українці.

Третій ключовий промах - це погана військова майстерність на виду.Російський план включав атаку з шести різних векторів, що сильно розпорошило сили.

"Бойовий план, який розділяє сили на шести напрямках, від початку дефектний. Без сумніву можна пов’язувати це з помилковими оцінками й розвідкою. Російські генерали, вочевидь, очікували, що українці будуть зустрічати їх з квітами й горілкою, а не кулями й коктейлями Молотова", - пише американський військовий.

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Кількість бойових втрат Росії вражає. За 20 років тяжких боїв в Афганістані США втратили приблизно 2 тисячі солдатів в бою. Але в Україні всього за два тижні було вбито щонайменше 4 тисячі російських військових, а може й вдвічі більше. Ці цифри будуть переслідувати Владіміра Путіна, хоч він і намагається їх приховати від суспільства.

На додачу до втрати крові Росія втрачає багатство. Війна - "дороге задоволення", особливо коли джерела твердої валюти висихають через західні санкції. А більша частина воєнної скарбниці, на яку розраховував Путін (понад 600 мільярдів доларів у резервах) були заморожені західними інститутами через санкції.

Є повідомлення, що Росія відправляє свої літаки на 200 вильотів щодня, використовуючи надзвичайну кількість пального й запчастин, які буде нелегко поповнити через санкції. Україна стверджує, що збила більше 50 російських літаків, кожен з яких коштує 20-50 мільйонів доларів. Один з нещодавніх підрахунків свідчить, що кожен день війни коштує Москві кілька мільярдів доларів. І з таким темпом Путін втратить всі гроші раніше, ніж підтримку суспільства.

Для росіян на полях битви в Україні найгірше ще попереду. Путіну, який мріє захопити чотиримільйонний Київ, доведеться кинути в бій дуже велику кількість сил. Найелітніша Перша дивізія морської піхоти США билася майже два місяці, щоб взяти іракське місто Фаллуджа, яке в 10 разів менше, ніж українська столиця. Місцеві знають кожен закуток свого міста, вони дедалі краще озброєні завдяки Заходу, а також більш мотивовані, захищаючи свої сім’ї. Це буде довга й кривава битва.

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"Але ось застереження: попри всі провали російської армії до цього часу, вона адаптується й вчиться в ході боїв. Росіяни не використовували технології кібератак, відкладаючи певні можливості в резерв, щоб застосувати їх проти Заходу, коли санкції стануть ще більш болючими", - попередив американський адмірал.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
"...коли російські солдати буквально не знали про важливість своєї місії. Деякі були здивовані дізнатися, що вони, виявляється, не на навчаннях в Росії, коли їх брали в полон українці..."
----
пан генерал також трохи ідіот, якщо вірить кацапським полоненим.
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15.03.2022 16:14
+18
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15.03.2022 16:24
+10
Крім США, БРИТАНІЇ ,ПОЛЬЩІ ТА КРАЇН БАЛТІЇ ВСІ ІНШІ СЦИКУНИ!!!
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15.03.2022 16:26
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"...коли російські солдати буквально не знали про важливість своєї місії. Деякі були здивовані дізнатися, що вони, виявляється, не на навчаннях в Росії, коли їх брали в полон українці..."
----
пан генерал також трохи ідіот, якщо вірить кацапським полоненим.
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15.03.2022 16:14 Відповісти
Звиздить як баба, кому потрібні його підказки окрім ворога, а ви ще й друкуїте таких бездарів
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15.03.2022 16:19 Відповісти
язиком таляпати - не в окопі сидіти.

"Бо віра без діл - мертва" Біблія
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15.03.2022 16:21 Відповісти
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15.03.2022 16:24 Відповісти
Крім США, БРИТАНІЇ ,ПОЛЬЩІ ТА КРАЇН БАЛТІЇ ВСІ ІНШІ СЦИКУНИ!!!
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15.03.2022 16:26 Відповісти
Нічого подібного, вони виказують свою "озабоченность"
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15.03.2022 16:38 Відповісти
Ще Туреччину забули
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15.03.2022 18:39 Відповісти
Именно Народ Украины достойно сражается с московской ордой. И, да, делает Народ это только благодаря себе, и благодаря военной, экономической и политической помощи стран НАТО и других стран Мира.
Народ Украины бьет врага не благодаря, а вопреки действиям внутренней Зе-власти, которая просрала и разворовала всё и вся за последние 3 года.
За 3 года, нынешняя власть СОВЕРШЕННО НИЧЕГО не сделала для страны, и даже сейчас, они ничего не делают, а только клянчат, попрошайничают, и заглядывают в очко путину.
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15.03.2022 16:29 Відповісти
хто такий путін?
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15.03.2022 16:35 Відповісти
путін - це таке мерзенне *****, яке послало орди своїх ********** вбивати українців. Але ми цю заразу винищем, якщо місцеві зелені гниди не будуть нам заважати.
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15.03.2022 16:47 Відповісти
Коротко..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 16:31 Відповісти
взял рассказал кацапам чего не надо делать и как лучше сделать... *******? )))
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15.03.2022 16:33 Відповісти
А вы, натовцы, ссыкуны.
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15.03.2022 16:33 Відповісти
Головне, що міф про міць російської армії повністю втоптаний у лайно. Кремлівські пропагандони ще щось там вливають у вуха своєму бидлу з екранів ТВ, про тріумф російських вояк в Україні. Нехай приїдуть подивляться на мільйони тон знищеної техніки обгорілої та трупи своїх елітних загарбників, яких вже собаки та вовки тягають по полям та лісосмугам України. І це ще не кінець, далі буде.
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15.03.2022 16:34 Відповісти
Першого речення достатньо щоб знати щось про кометенцію НАТО
"Захід помилково вірив, що воєнна машина Росії якимсь чином рівня НАТО." Джерело: https://censor.net/ua/n3325362
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15.03.2022 16:34 Відповісти
Колона бронетехніки що декілька днів стояла під Києвом,це приклад некомпетентності не тільки кацапів а й нашого головнокомандувача.
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15.03.2022 16:39 Відповісти
Не погоджуюсь. Це була хороша ціль для авіації, яка могла працювати вздовж дороги ефективно, але вони дуже плотно напхали там системи ППО та були прикриті своєю авіацією, ми би поклали там всі літаки і Байрактари. Артилерія туди майже не діставала, тільки смєрчі могли, але треба було їх виводити на передову під удари і били би по голові колони. Точка теж була би не ефективна, бо б'є по площі (якщо стоять плотно як на парковці біля супермаркета), навіть удар по перехрестю максимум машин 10-20, їх бережуть для великих скупчень.
Да і якщо мало чути про удари, не означає що їх взагалі не було ), не зря вони потім позповзлися по посадках, але тільки коли грунт трохи проморозився, бо застрягали, тому і стояли на трасі.
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15.03.2022 17:17 Відповісти
Очередное трепло при погонах. Западные "аналитики" в полной мере показали свою "компетентность" отводя Киеву 3-4 дня для захвата орками.
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15.03.2022 16:39 Відповісти
По своїй компетентності всі ці адмірали хєр-майор не далеко пішли від ускага глаза шайгу.
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15.03.2022 17:03 Відповісти
У вас кацапскі безпілотники з ракетами годинами літають у вашому повітряному просторі, а ви все надуваєте щоки і розказуєте ух яке сильне нАТО, ух кожен дюйм, кожне життя ваших громадян, та ми ,та ох як ми можемо. У столтенберга сьогодні питають ,як безпілотникмміг стільки літати, воно всралось і сказало що нема цьому доказів. Вдумайтесь нема доказів, фото уже у всьому світі а натовський недонаполєон каже всім не дивитись вгору.
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15.03.2022 17:11 Відповісти
То ми думаємо про сильне НАТО. То НАТО що стоїть в Європі давно не сильне, воно не збиралося ні з ким воювати, вони пригнули під парасольку НАТО і розслабили булки. Одні поляки останнього часу почали ворушитись, бо зрозуміли що вони наступні.
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15.03.2022 17:20 Відповісти
В ираке, афганистане нато показало саою силу, оно 10 кратно сильней рф, это минимум..
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15.03.2022 21:47 Відповісти
На 100% підтримую, але там операцію планувало і здійснювало США, а в Європі кількість БОЙОВИХ з нормальним бойовим досвідом підрозділів (саме європейських а не американських) обмаль. В своєму пості я зробив наголос про Нато в Європі ))
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15.03.2022 22:10 Відповісти
Україна не гірше озброєна, а навпаки краще, завдяки партнерам.
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15.03.2022 17:33 Відповісти
Дуже невчасно Пан генерал вказує на помилки агресора.Потім будете аналізувати.
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15.03.2022 17:43 Відповісти
Как же меня бесят эти зажравшиеся гомосеки, кто бы знал. Доходит до абсурда, я начинаю верить в ватные сказки про гейропу. Они там действительно все уже затрахались в очко и зажирели до крайней степени ? Чертовы *********. неужели нельзя внаглую молча дать Украине средства ПВО, ПРО, самолеты, танки, РЗСО и прочее ? Слабаки, слюнтяи, слякоть, обоссавшаяся мразота. У меня уже кончаются слова.
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Все это есть у украины. По данным сша 80 процентов ввс украины осталось, почему не применяют, скорее всего нет опытных кадров..
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15.03.2022 21:49 Відповісти
Росія відправляє свої літаки на 200 вильотів щодня
Оце і є, насправді головною причиною - неефективне та малочисельне використання авіації, усе інше - другорядні причини
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15.03.2022 21:48 Відповісти
Вот сша воевало в афганистане, интересно узнать сколько солдат всу отправило на помощь сша? Несколько сот солдат пехоты, но это явно мало, а на было отправлять все рода войск, там они обучались бы приобретали опыт, но нет, как страусс
засунули голову песок, верили что россия не нападет, даже последний момент насмехались над их развед данными, и кто в этом виноват? Неужели сша?
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15.03.2022 21:54 Відповісти
 
 