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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
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Велика Британія (3684) Медведєв (1765) Пєсков (1444) Росія (47279) санкції (6860) Собянін (29) Шойгу (575) Мішустін (28)

Велика Британія запровадила санкції проти Мішустіна, Собяніна, Пєскова, Шойгу, Медведєва. До оновленого списку потрапили близько 350 росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія запровадила санкції проти Мішустіна, Собяніна, Пєскова, Шойгу, Медведєва. До оновленого списку потрапили близько 350 росіян

До оновленого британського санкційного списку потрапили близько 350 російських фізичних і юридичних осіб, зокрема прем'єр РФ Михайло Мішустін і мер Москви Сергій Собянін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також у вівторок до санкційного списку Великої Британії були внесені прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, міністр оборони Сергій Шойгу, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МВС Володимир Колокольцев, голова Росгвардії Віктор Золотов, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, спеціальний представник президента з питань природоохоронної діяльності, екології й транспорту Сергій Іванов.

Також у списку значиться підприємець Роман Ротенберг та син бізнесмена Аркадія Ротенберга - Павло. У списку є бізнесмен Дмитро Мазепін, його син Микита, а також представник МЗС РФ Марія Захарова, журналіст Володимир Соловйов, гендиректор "Первого канала" Костянтин Ернст, головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Серед бізнесменів, що потрапили під санкції, значаться і Петро Авен, Михайло Фрідман, Андрій Мельниченко, Олександр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитро Пумпянський та його син Олександр, колишній перший заступник голови ВТБ Юрій Соловйов, голова "Интер РАО" Борис Ковальчук.

Також читайте: ЄС обговорить потенційний п’ятий пакет санкцій, що стосуватиметься енергетичного сектору РФ, - "Європейська правда"

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на відвідування Великої Британії.

Автор: Ірина Дашківська
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УБИТЬ ИХ ВСЕХ ,ЭТО ЛУЧШАЯ САНКЦИЯ !
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15.03.2022 16:14 Відповісти
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15.03.2022 16:17 Відповісти
Не знаю звідки у британців ненавість до кацапів, але вони одні з небагатьох , хто дійсно підтримує Україну.
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15.03.2022 16:20 Відповісти
Велика нація Великої Британії - наш самий надійний союзник!

Боже! Бережи Королеву та її підданих!
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15.03.2022 16:24 Відповісти
В санкції треба внести таке, щоб усі цивільні флоти світу не брали на роботу рускіх моряків.
Ото буде весело!
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15.03.2022 16:26 Відповісти
А чоловік симоньянши - тигран кеосаян чого пролетів мимо санкцій. Таке саме падло
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15.03.2022 16:29 Відповісти
Просто він-ніщо.
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15.03.2022 16:31 Відповісти
Касаби?
..
Vам..піZда.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 16:29 Відповісти
А проти їхніх дітей, що живуть в Гейропі, Лондонграді чі Піндосії, нема санкцій? Візи, маєткі, машини не відбірають, рахунки не закривають, із країни не видворяють?
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15.03.2022 16:31 Відповісти
 
 