ВР продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня. Перелік ухвалених рішень
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Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану в Україні до 25 квітня 2022 року.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Парламент знову зібрався. У стінах Верховної Ради. Було 345 народних депутатів. Всі фракції. Традиційно почали з гімну України. Прийнято ряд важливих для перемоги над ворогом рішень", - зауважив нардеп.
"№7168 - продовження строку дії воєнного стану в Україні. Він продовжується до 25 квітня 2022 року", - написав Железняк.
За його словами, це питання підтримали 343 депутати.
Крім того, він опублікував перелік питань, які сьогодні підтримала Рада:
№7137д- додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч., скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану. В цілому більше ніж 40 новацій (340)
№7151 – визнання добровольців ТРО ветеранами війни (344)
№7140-1 - спрощення варіанту звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за особами з інвалідністю і хворими дітьми (344)
№6384 -1 - особливості бюджетування судової системи (344)
№7147 – особливості діяльності та додаткові повноваження поліції в умовах воєнного стану (343)
№7145 - закріплення поняття "бойового імунітету" - правовий захист військового командування, військовослужбовців, ТРО, працівників правоохоронних органів (344)
№7149- можливість скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для призову такої особи на військову службу (341)
№7133 - гарантії держави, що в умовах воєнного стану вчителі не звільняються з роботи, їм гарантується заробітна плата та інші гарантії. Також гарантії держави щодо організації освітнього процесу у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей. Часткова передача повноважень від МінОсвіти до ВЦА (341)
№7143 – надання додаткових повноважень Державній судовій адміністрації України в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя (343)
№7154 - зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором (343)
№7152 - створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захисту інформації в умовах дії воєнного стану (345)
№ 7130 – прискорюємо вступ в дію закону щодо військового капеланства. Тепер він одразу вступає в силу (340)
№7144 - спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та після (345)
№7161 - збільшення в особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7000 військовослужбовців (344)
№7166 - особливості управління Урядом бюджетом в умовах воєнного стану (345)
№7167 - збільшення на 67 млрд видатків на армію, перерозподіл обсягів надання державних гарантій в межах граничного розміру гарантованого державою боргу, та обмеження використання коштів дорожнього фонду (342)
№7160- лібералізація трудового законодавства в умовах воєнного стану (344)
№7148 - підвищення ефективності кримінального провадження щодо кіберзлочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними даними (343)
№7157 – розширення дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" на території, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією з початку війни (341)
№7038д- збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного стану та надзвичайного стану (270)
Будь ласка, зачекайте...
"Збройні Сили України зупинили
агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках ми переходимо в контрнаступ.
На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне.
Співчуваю родинам загиблих.
Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей."
Тобто будемо закуповувати чужий газ, а свій добувати не будемо!
Що-що, а знищувати своє виробництво вони навчились.
Нехай вчаться заробляти у чесного бізнесу з Норвегії, де рента 70%, а не 5%
Это говорит о том что все это ворье планирует остаться на потоках и высасывать из нашей еле живой экономики по максимуму а также освоить всю помощь что будет получать Украина.
Невозможно строить на гнилой основе, без доверия и уважения собственных граждан.
Почему не обсуждаются причины по которым все попытки Украины стать честным справедливым правовым государством блокируются ?
Обсуждаются массово , наравне с беспримерным героизмом наших граждан ?
Ведь именно это первый пункт, самый важный.
Строить можно на крепком базисе права и законности которого по прежнему нет. Антимонопольный комитет обслуживает монополии, Налоговая обилечивает крупных неплательщиков и скрутчиков, Таможня мародерит импортеров . Саботируются назначения в САП и НАБУ. Миллиарды гривен не возвращены вкладчикам банков и государству.
Війна йде ! Тисячи українців загинули ...
Нахрена зараз сплачувати зарплатню керівникам САП й новим слітчим НАБУ ?!
Вони все одно в умовах війни повноцінно працювати не зможуть !!!
На війні нема корупції -- це інакше називається : мародерство й саботаж й по ним можно навіть розстрілювати на місці злочину . Це в 10 разів ефективнійше за юридичні дії .
ОПЗЖ посадили до тюрем? Та хрєн там, а треба. Де Тіщенко? Дупой крутить у Польщі чи Німеччині ?
Хто відповість за ГЕРОЇЧНУ закатку Нептунів, Вільх, Оплотів в асфальт України по яким зараз їздять кацапи для блокування міст України, хто ?
Допоки Україна буде існувати за олігархічною клептократичною моделлю на кшталт мордору, нічого на краще не зміниться.
Приємного перегляду.
https://t.me/Tsaplienko/3216
Скоріш би вже кацапів попалити і вигнати з України, бо завдобали своїма обстрілами і
бєспрєдєлами.
Формально, Россия и Украина до сих пор не находятся в состоянии войны. Россия якобы проводит какую-то спецоперацию, а Украина тоже как бы не воюет. Поэтому и другие страны не вмешиваются - ведь, раз нет войны, то нет и повода для вмешательства.
1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.
ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.
Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".
Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.
2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"
Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.
Дожились.
Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.
Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.
Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.
3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.
4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.
Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.
Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.
За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.
Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.
За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.
Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.
Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.
Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.
Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.
І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"
Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.
Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.
Слава Нації!
весна iде, красу несе...ось так потрiбно по свинособакам...щоб гра стала рельнiстю.
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502419529162543104