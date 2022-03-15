ВР продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня. Перелік ухвалених рішень

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану в Україні до 25 квітня 2022 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Парламент знову зібрався. У стінах Верховної Ради. Було 345 народних депутатів. Всі фракції. Традиційно почали з гімну України. Прийнято ряд важливих для перемоги над ворогом рішень", - зауважив нардеп.

"№7168 - продовження строку дії воєнного стану в Україні. Він продовжується до 25 квітня 2022 року", - написав Железняк.

За його словами, це питання підтримали 343 депутати.

Крім того, він опублікував перелік питань, які сьогодні підтримала Рада:

№7137д- додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч., скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану. В цілому більше ніж 40 новацій (340)

№7151 – визнання добровольців ТРО ветеранами війни (344)

№7140-1 - спрощення варіанту звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за особами з інвалідністю і хворими дітьми (344)

№6384 -1 - особливості бюджетування судової системи (344)

№7147 – особливості діяльності та додаткові повноваження поліції в умовах воєнного стану (343)

№7145 - закріплення поняття "бойового імунітету" - правовий захист військового командування, військовослужбовців, ТРО, працівників правоохоронних органів (344)

№7149- можливість скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для призову такої особи на військову службу (341)

№7133 - гарантії держави, що в умовах воєнного стану вчителі не звільняються з роботи, їм гарантується заробітна плата та інші гарантії. Також гарантії держави щодо організації освітнього процесу у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей. Часткова передача повноважень від МінОсвіти до ВЦА (341)

№7143 – надання додаткових повноважень Державній судовій адміністрації України в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя (343)

№7154 - зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором (343)

№7152 - створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захисту інформації в умовах дії воєнного стану (345)

№ 7130 – прискорюємо вступ в дію закону щодо військового капеланства. Тепер він одразу вступає в силу (340)

№7144 - спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та після (345)

№7161 - збільшення в особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7000 військовослужбовців (344)

№7166 - особливості управління Урядом бюджетом в умовах воєнного стану (345)

№7167 - збільшення на 67 млрд видатків на армію, перерозподіл обсягів надання державних гарантій в межах граничного розміру гарантованого державою боргу, та обмеження використання коштів дорожнього фонду (342)

№7160- лібералізація трудового законодавства в умовах воєнного стану (344)

№7148 - підвищення ефективності кримінального провадження щодо кіберзлочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними даними (343)

№7157 – розширення дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" на території, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією з початку війни (341)

№7038д- збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного стану та надзвичайного стану (270)