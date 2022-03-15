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Мер Дніпра Філатов звернувся до світової спільноти з проханням про допомогу: "Якщо ви всі не можете закрити небо над Україною, хоча б допоможіть грошима"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Дніпра Філатов звернувся до світової спільноти з проханням про допомогу:

Мер Дніпра Борис Філатов просить світову громадськість допомогти Україні.

Відповідне звернення та реквізити для збору коштів він опублікував на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Я звертаюся до всієї світової спільноти. До всіх мерів міст, з ким я знайомий особисто. Від Тель-Авіва до Лос-Анджелеса. До сенаторів та конгресменів, мільярдерів та інвесторів. До кожного, з ким ми зустрічалися на конференціях та бізнес-ланчах, з ким налагодили співпрацю за останні сім років. ... Наш звичний світ зруйнувався. З першими ударами російських ракет уранці 24 лютого. Все, що мало значення раніше, перестало бути важливим і залишилося у минулому. Тепер щоранку я повинен починати з сухих зведень воєнного часу. Який запас ліків у лікарнях для поранених. Чи достатньо мішків для трупів та місць у моргах для тих, кого не вдалося врятувати. Скільки залишилось продуктів, щоб нагодувати людей. Чи зможе Дніпро забезпечити їжею та всім необхідним десятки тисяч біженців, які прибувають до нас щодня. Чи вдасться вижити людям похилого віку, які виїхали до нас з Харкова, Волновахи, Маріуполя, Сєверодонецька, Ізюму та інших розбомблених росіянами міст. Бо зараз саме Дніпро є головним гуманітарним хабом цієї страшної Війни.

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Друзі, я хочу, щоби ви почули. Те, що відбувається в Україні зараз — це не просто найбільше і найстрашніше з часів Другої Світової. Це – Біблійний Вихід. Тому, якщо ваші серця справді з моєю країною, станьте світовими провайдерами України та його послами доброї волі у ваших країнах. Покажіть приклад того, що дружба та підтримка – це не просто слова, а й цілком реальні дії. Організовуйте збирання коштів. Якщо світова спільнота боїться нового Рейху, який виріс на межі моєї нещасної Країни. Якщо ви всі не можете закрити небо над Україною, щоб війська нацистів перестали бомбардувати пологові будинки та лікарні, вбивати наших дітей та старих, то хоча б допоможіть грошима. Які будуть спрямовані на порятунок безневинних людей. Чи не вступайте в угоду зі своєю совістю. Вам усім зарахується", - закликав Філатов.

Реквизиты:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"

Номер карты: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа: Благотворительный взнос

Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in EUR:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA713052990000026005050563498

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,

Germany

Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank:J.P. MORGAN AC, FRANKFURT AM MA

GERMANY

Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in USD:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA793052990000026002050304854

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
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Топ коментарі
+4
помогают на страну в целом, а Филатов просит для города конкретно
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15.03.2022 16:51
+3
грошима ніби допомагають,чи він не в курсі?
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15.03.2022 16:47
+3
Зеля все собі загрібає, на низ майже нічого на капає.
Якщо підрахувати, то грошей море, і Захід дав, і люди зібрали... зброю дають, паливо дають..., а все мало - ні броників, ні касок..., мабуть відосики знімати дуже дорого
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15.03.2022 16:56
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грошима ніби допомагають,чи він не в курсі?
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15.03.2022 16:47 Відповісти
помогают на страну в целом, а Филатов просит для города конкретно
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15.03.2022 16:51 Відповісти
да он себе лично просит, его офшоры обеднели, плата за парковки две недели не взымается
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15.03.2022 16:53 Відповісти
Зеля все собі загрібає, на низ майже нічого на капає.
Якщо підрахувати, то грошей море, і Захід дав, і люди зібрали... зброю дають, паливо дають..., а все мало - ні броників, ні касок..., мабуть відосики знімати дуже дорого
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15.03.2022 16:56 Відповісти
Ця наволоч всі гроші витратила на новорічну ялинку та освітлення мосту. Мільйони. А тер.оборона просить надати їм теплі шкарпетки.
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15.03.2022 17:12 Відповісти
надо обратиться с личным письмом к каждому знакомому западному меру
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15.03.2022 16:54 Відповісти
Ох и циничная же мразь какая! Нечего ******** стало, за парковку офшоры недополучают...С тарифов за отопление откаты не идут. А рожа не треснет?
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15.03.2022 16:55 Відповісти
Это уже у него как ломка у наркомана, после того как тварь привыкла что плывут миллиарды стабильно в офшор, бюджет пилится, и все на ладу, а тут раз, и урезали все...
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15.03.2022 17:00 Відповісти
Сразу вот это персонаж вспоминается, как собирательный образ корбана-филатова https://www.youtube.com/watch?v=Ao_fusFlucg
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15.03.2022 17:02 Відповісти
Действительно - денег дают немерянно...А волонтеры турникеты(!) сами покупают!Какая-то хрень у вас, соплеменники.
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15.03.2022 17:29 Відповісти
этот никак не нажроьцца. деньги щас нужны марику харькову николаеву, чернигову сумам....
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Я сподіваюсь не йому особисто потрібно грошима допомогти, к то платні парковки зараз не працюють.
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15.03.2022 18:13 Відповісти
мер,а чому ти не накупив у нашого КБ "Луч" ракет?Чому підприємство працювало тільки на експорт?Ви там всі до чого готувались?*****,що даремно вас приручав,чи очаровував?
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15.03.2022 19:28 Відповісти
Отправил 3000$
Держитесь, братья.
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15.03.2022 19:58 Відповісти
 
 