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Зеленський призначив Героя України, екскомандувача ООС Павлюка главою Київської ОВА. Новим командувачем ООС став генерал-майор Москальов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський призначив Героя України, екскомандувача ООС Павлюка главою Київської ОВА. Новим командувачем ООС став генерал-майор Москальов

Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своєю ключовою метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив керівником ОВА Олександра Павлюка, Героя України, командувача ООС. Звільнений голова Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Указ підписано", - зауважив глава держави.

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Автор: Ірина Дашківська
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Москальов бьет москалей
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15.03.2022 16:45 Відповісти
є хто в курсі якості змін? а то я щось найвеличнішому не дуже довіряю
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15.03.2022 16:48 Відповісти
Сподіваємось що узгоджено з Залужним і союзниками
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15.03.2022 16:49 Відповісти
я також!!
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15.03.2022 16:52 Відповісти
Надо отодвинуть линии фронта от Киева за 100 км. Перемолотить всех москалей на мясорубке
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15.03.2022 16:54 Відповісти
Надо Машку за ляжку. Они тоже стреляют, не всегда мимо и наши тоже не Киборги . Если не будет РЕАЛЬНОЙ поддержки со стороны ЕС США то....
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15.03.2022 17:11 Відповісти
Воины без сопливых обойдутся
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15.03.2022 17:13 Відповісти
Это точно! Поэтому не лезь своими диванными рассуждениями.
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15.03.2022 17:23 Відповісти
Брысь , кацап под лавку
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15.03.2022 17:24 Відповісти
Тасовати командуючих під час війни? Ну не знаю. До того ж посада ОВА - це не посада ЗСУ. Але сподіваюся, що Залужному видніше. Та й у зоні ООС поганенько - Маріуполь вже давно в облозі.
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15.03.2022 17:14 Відповісти
Павлюк молодець, в 2015 не боявся шастати по передовій (24 ОМБр) біля Кримського, ще й жінку з дитиною привозив, розпіздяй і ******* )))
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15.03.2022 17:33 Відповісти
 
 