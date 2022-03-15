Зеленський призначив Героя України, екскомандувача ООС Павлюка главою Київської ОВА. Новим командувачем ООС став генерал-майор Москальов

Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своєю ключовою метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив керівником ОВА Олександра Павлюка, Героя України, командувача ООС. Звільнений голова Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Указ підписано", - зауважив глава держави.

Читайте також: Кожен удар по Україні – це крок до самознищення Росії, - звернення Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО