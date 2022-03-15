Канада додала до санкційних списків щодо РФ ще 15 осіб, включаючи урядовців та генералів

Влада Канади у вівторок оголосила, що у зв'язку із ситуацією в Україні впроваджує санкції проти 15 офіційних осіб РФ, зокрема проти віце-прем'єра Дмитра Григоренка, глави Мінекономрозвитку Максима Решетникова, представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.

"Міністр закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада впроваджує нові санкції. (...) Нові заходи передбачають обмеження стосовно 15 російських офіційних осіб", - йдеться у пресрелізі з сайту канадського уряду, який цитує Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

У поправках до санкційного списку щодо Росії зазначається, що під обмеження також підпали начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов, його заступник віце-адмірал Володимир Касатонов, командувач Чорноморського флоту адмірал Ігор Осипов, головнокомандувач ПКС РФ Сергій Суровікін, командувач ВПС РФ та заступник командувача ПКС РФ Сергій Дронов.

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Крім того, у санкційному списку опинилися перший заступник командувача Чорноморського флоту Сергій Пінчук, директор ФСО Дмитро Кочнєв.