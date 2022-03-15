Imperial Tobacco передасть свої активи в РФ місцевій юрособі, щоб обійти санкції, - нардеп Железняк

Британський концерн Imperial Brands Plc, до якого входить тютюнова компанія Imperial Tobacco, має намір передати свої активи та право вести операційну діяльність зареєстрованій в РФ юрособі, щоб обійти санкції та ізоляцію з боку міжнародних компаній, спричинену вторгненням російських військ в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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"Imperial Tobacco передає свої активи та операції на російському ринку місцевій юрособі. Це та компанія, яка чітко заявила про припинення діяльності в Росії та зупинку заводу", - зазначив він.

Железняк не став уточнювати назву цієї російської юрособи.

Політик наголосив, що цей "трансфер" активів виглядає як спроба іноземної компанії обійти міжнародні санкції проти країни-агресора Росії, щоб продовжувати здійснювати в ній продаж тютюнових виробів і отримувати прибуток на ринку цієї країни.

Железняк нагадав, що 9 березня Imperial Tobacco "припинив" усі операції в Росії, зокрема зупинив виробництво на своєму заводі у Волгограді та припинив продаж і маркетингову діяльність на її ринку.

Як повідомлялося, Imperial Brands після початку агресії РФ призупинив роботу в Україні, щоб убезпечити 600 своїх співробітників.

Росія і Україна є відносно невеликими ринками для групи, на їхню частку припало близько 2% виручки та 0,5% скоригованого операційного прибутку в 2021 році.

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Британський концерн Imperial Brands Plc, до якого входить тютюнова компанія Imperial Tobacco, випускає сигарети під такими найменуваннями як Davidoff, Gauloises, JPS, Fine та West.