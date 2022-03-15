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Imperial Tobacco передасть свої активи в РФ місцевій юрособі, щоб обійти санкції, - нардеп Железняк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Imperial Tobacco передасть свої активи в РФ місцевій юрособі, щоб обійти санкції, - нардеп Железняк

Британський концерн Imperial Brands Plc, до якого входить тютюнова компанія Imperial Tobacco, має намір передати свої активи та право вести операційну діяльність зареєстрованій в РФ юрособі, щоб обійти санкції та ізоляцію з боку міжнародних компаній, спричинену вторгненням російських військ в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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"Imperial Tobacco передає свої активи та операції на російському ринку місцевій юрособі. Це та компанія, яка чітко заявила про припинення діяльності в Росії та зупинку заводу", - зазначив він.

Железняк не став уточнювати назву цієї російської юрособи.

Політик наголосив, що цей "трансфер" активів виглядає як спроба іноземної компанії обійти міжнародні санкції проти країни-агресора Росії, щоб продовжувати здійснювати в ній продаж тютюнових виробів і отримувати прибуток на ринку цієї країни.

Железняк нагадав, що 9 березня Imperial Tobacco "припинив" усі операції в Росії, зокрема зупинив виробництво на своєму заводі у Волгограді та припинив продаж і маркетингову діяльність на її ринку.

Як повідомлялося, Imperial Brands після початку агресії РФ призупинив роботу в Україні, щоб убезпечити 600 своїх співробітників.

Росія і Україна є відносно невеликими ринками для групи, на їхню частку припало близько 2% виручки та 0,5% скоригованого операційного прибутку в 2021 році.

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Британський концерн Imperial Brands Plc, до якого входить тютюнова компанія Imperial Tobacco, випускає сигарети під такими найменуваннями як Davidoff, Gauloises, JPS, Fine та West.
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15.03.2022 16:52 Відповісти
це той самий железняк, з голоса, який втік з України і зараз в парижі! пнх железняк з своєю інфої і своїм телеграмом, повний ігнор, цього покидька з голосу, як і сам голос з рудик железняком і так далі((( опзж на нари!!! як за майбутнє! остальних на поліграф незалежний!!!
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15.03.2022 16:54 Відповісти
Нащо так брехати, вас же попалять одразу
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15.03.2022 17:18 Відповісти
Та залиште цю компанію у спокої, нехай москалі курять собі на здоров'я... головне щоб нафту і газ не змогли на Захід продати...
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15.03.2022 16:58 Відповісти
Боря шо за х*йня
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15.03.2022 17:01 Відповісти
А чем они будут прибыль получать? Если русскими рублями, тогда это мусор, который вообще никому не нужен. Безграмотное руководство этой компании. Более того, на родине им местные активисты еще бойкот устроят - они больше потеряют
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15.03.2022 17:19 Відповісти
Якщо підтвердиться, таких хітрожопих під санкції в Україні - і Імперіал, і Тойоту
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15.03.2022 17:19 Відповісти
Це не на довго. Через пару днів рашку визнають країною-террористом з запуском відповідних механізмів фінмоніторингу. І ці розумники поїдуть на довічне за фінансування тероризму.
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15.03.2022 17:33 Відповісти
 
 