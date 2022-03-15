УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6555 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 151 30
армія РФ (13510) війна (56641) Зеленський (17470) Київ (13851) обстріл (21178)

Зеленський про бомбардування українських міст: В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про бомбардування українських міст: В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі

Наразі відомо про 5 загиблих киян внаслідок нічних обстрілів Києва військами РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська атакували Київ. Атакували киян. Відомо про 5 загиблих в Києві. Це в нашій столиці. В місті, про яке ви говорили - "мать городов русских", яке зробило наші народи історичними, яке ви сьогодні бомбили. Просто людей, житлові масиви. Нам таких дітей точно не треба, дякую", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Героя України, екскомандувача ООС Павлюка главою Київської ОВА. Новим командувачем ООС став генерал-майор Москальов

"Минулої ночі майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги. Ракетним ударом зруйновано аеропорт у Дніпрі, Харків – російські авіабомби били по житлових кварталах, ще артилерія, ще міномети. Бої тривають і в області: Ізюм, Чугуїв. Продовжується розбір завалів у Рівному після ракетного удару по телевежі. Станом на цей час відомо про 19 загиблих", - додав глава держави.

"Древній Чернігів, Остер, переживають таку жорстку атаку з боку Росії, що вона стерла у пил будь які свої претензії на культурний зв'язок з часами Русі. В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі", - заявив він.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Які наші народи??? Що за херня?
показати весь коментар
15.03.2022 16:55
+16
що він несе?Зупиніть його!
показати весь коментар
15.03.2022 16:55
+15
Шо ты мелешь сволоч? При чем к нашей истории мокши?
показати весь коментар
15.03.2022 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
занялся бы своим ДБР лучше
показати весь коментар
15.03.2022 16:54 Відповісти
Яке коріння, яка душа ? Шо воно несе?
показати весь коментар
15.03.2022 17:02 Відповісти
що він несе?Зупиніть його!
показати весь коментар
15.03.2022 16:55 Відповісти
Які наші народи??? Що за херня?
показати весь коментар
15.03.2022 16:55 Відповісти
А що за нація..рюсскіє ?
показати весь коментар
15.03.2022 16:56 Відповісти
Нема такої нації, про що говорять навіть самі русскіє.
показати весь коментар
15.03.2022 17:00 Відповісти
Надо отодвинуть от Киева линию фронта на 100 км. Нельзя их близко подпускать к Киеву и городам спутникам
показати весь коментар
15.03.2022 16:56 Відповісти
А значит лучше уничтожить тылы кацапов и их обозы - продукты, снаряды, полевые кухни . Подорвать все изнутри
показати весь коментар
15.03.2022 16:58 Відповісти
Їхні історичними?!!?!
показати весь коментар
15.03.2022 16:57 Відповісти
Московія це потомки залісся що немає жодного стосунку до Київської Русі. Що воно обдовбане меле!
показати весь коментар
15.03.2022 17:03 Відповісти
Шо ты мелешь сволоч? При чем к нашей истории мокши?
показати весь коментар
15.03.2022 16:57 Відповісти
і тут такий ху..ло-"Пля...ото я не подумав!відставити обстріли Києва!" Так чи що?
показати весь коментар
15.03.2022 16:57 Відповісти
Вот же Орки.
Да вы Киев обстреливаете, Мать городов Руських.

Место где родился отец Высоцкого.
Не родись его отец в Киеве, и его бы не было.


Суки тупорылые.



Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий родился 17 июля 1915 года в Киеве в еврейской семье

.
показати весь коментар
15.03.2022 16:58 Відповісти
Поки не пізно...треба до нього Порошенка приставити, замість Єрмака...Порошенку це звичайно не потрібно, а українцям дуже потрібно...даю установку...
показати весь коментар
15.03.2022 16:59 Відповісти
Це Зеленський вже давить на жалість кацапів ,чи що це за компліменти мокшам?
показати весь коментар
15.03.2022 16:59 Відповісти
Це пробиваються його істинні "пориви", що він скрегочучи зубами тримає в собі вже три тижні.
показати весь коментар
15.03.2022 17:06 Відповісти
Орда (Московия) не имеет отношения к Руси (Украина сейчас). Зеленский верит совковой пропаганде.
показати весь коментар
15.03.2022 16:59 Відповісти
Русь зробила Орду історичною? Ми вже одного доморощеного історика недавно слухали, досить. Президентові краще зайнятися своїм ділом.
показати весь коментар
15.03.2022 17:00 Відповісти
Что за херню оно несет!
показати весь коментар
15.03.2022 17:00 Відповісти
відлепися від Пашиньского і Чорновіл i псів своїх загони в псарню.
не заважай людям знищювати кацапню.
показати весь коментар
15.03.2022 17:02 Відповісти
на цю секунду мені до сраці хто тисне на гачок який вбье кацапа - ес, зелений, тімошенковець.
той хто тисне, а не слюну в роті язиком взбалтуе, - той патріот.
зверни свое зелене гестапо і відійди з дороги - не заважай нікому жмурити кацапню.
показати весь коментар
15.03.2022 17:18 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2022 17:03 Відповісти
Справжнє нутро неука-малороса ще не раз вилізе.

Вся надія на Армію і на Українських Патріотів.
показати весь коментар
15.03.2022 17:05 Відповісти
На моськовії все вкрадене: Історія, прапор, технології, герб. А от гімн точно їхній: союз, як вони думали, "нерушимий" і далі маячня перемішана з неіснуючим вялічієм.
показати весь коментар
15.03.2022 17:09 Відповісти
сейчас он побежит к своему дружбану путину подписывать соглашение о компромиссе. хотя американцы пишут, что у кацапов ресурсов осталось на 10 дней, нам надо еще продержаться и ничего не сдавать кацапам
показати весь коментар
15.03.2022 17:10 Відповісти
так зачем с нелюдями вести переговоры? Только полный вывод войск со весей Украины включая Крым. Больше говорить нечего. С бешеной собакой договориться невозможно!
показати весь коментар
15.03.2022 19:01 Відповісти
АМИНЬ
показати весь коментар
15.03.2022 19:11 Відповісти
Су..ка зелена. Ця війна - не лише боротьба за цивілізаційний вибір, ця війна - через намагання московіїї проголосити себе спадкоємницею Київської Руси, до якої вона не має жодного стосунку.
А без Київської Русі вона ніхто, тим більше - не імперія.
показати весь коментар
15.03.2022 19:18 Відповісти
 
 