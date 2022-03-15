Зеленський про бомбардування українських міст: В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі
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Наразі відомо про 5 загиблих киян внаслідок нічних обстрілів Києва військами РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська атакували Київ. Атакували киян. Відомо про 5 загиблих в Києві. Це в нашій столиці. В місті, про яке ви говорили - "мать городов русских", яке зробило наші народи історичними, яке ви сьогодні бомбили. Просто людей, житлові масиви. Нам таких дітей точно не треба, дякую", - заявив Зеленський.
"Минулої ночі майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги. Ракетним ударом зруйновано аеропорт у Дніпрі, Харків – російські авіабомби били по житлових кварталах, ще артилерія, ще міномети. Бої тривають і в області: Ізюм, Чугуїв. Продовжується розбір завалів у Рівному після ракетного удару по телевежі. Станом на цей час відомо про 19 загиблих", - додав глава держави.
"Древній Чернігів, Остер, переживають таку жорстку атаку з боку Росії, що вона стерла у пил будь які свої претензії на культурний зв'язок з часами Русі. В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі", - заявив він.
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Да вы Киев обстреливаете, Мать городов Руських.
Место где родился отец Высоцкого.
Не родись его отец в Киеве, и его бы не было.
Суки тупорылые.
Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий родился 17 июля 1915 года в Киеве в еврейской семье
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не заважай людям знищювати кацапню.
той хто тисне, а не слюну в роті язиком взбалтуе, - той патріот.
зверни свое зелене гестапо і відійди з дороги - не заважай нікому жмурити кацапню.
Вся надія на Армію і на Українських Патріотів.
А без Київської Русі вона ніхто, тим більше - не імперія.