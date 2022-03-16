РФ запроваджує персональні санкції проти Байдена, Блінкена, Остіна та ще 10 представників американського істеблішменту

Росія запровадила персональні санкції проти президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена та низки інших високопосадовців та військових адміністрації Сполучених Штатів.

Про це повідомляє МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідь на серію безпрецедентних санкцій, що забороняють, крім іншого, в'їзд до США для вищих посадових осіб РФ, з 15 березня цього року до російського "стопу-листу" включаються на основі взаємності президент Дж.Байден, держсекретар Е.Блінкен, міністр оборони (Ллойд) Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів (Марк) Міллі, а також низка керівників відомств та відомих американських діячів", - зазначили в МЗС РФ.

Як повідомляється, санкції запроваджено проти 13 представників американського істеблішменту.

Читайте також: Велика Британія запровадила санкції проти Мішустіна, Собяніна, Пєскова, Шойгу, Медведєва. До оновленого списку потрапили близько 350 росіян