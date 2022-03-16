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РФ запроваджує персональні санкції проти Байдена, Блінкена, Остіна та ще 10 представників американського істеблішменту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ запроваджує персональні санкції проти Байдена, Блінкена, Остіна та ще 10 представників американського істеблішменту

Росія запровадила персональні санкції проти президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена та низки інших високопосадовців та військових адміністрації Сполучених Штатів.

Про це повідомляє МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідь на серію безпрецедентних санкцій, що забороняють, крім іншого, в'їзд до США для вищих посадових осіб РФ, з 15 березня цього року до російського "стопу-листу" включаються на основі взаємності президент Дж.Байден, держсекретар Е.Блінкен, міністр оборони (Ллойд) Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів (Марк) Міллі, а також низка керівників відомств та відомих американських діячів", - зазначили в МЗС РФ.

Як повідомляється, санкції запроваджено проти 13 представників американського істеблішменту.

Читайте також: Велика Британія запровадила санкції проти Мішустіна, Собяніна, Пєскова, Шойгу, Медведєва. До оновленого списку потрапили близько 350 росіян

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+91
Всьо. Тепер Байден не зможе сцяти в їхніх під'їздах.
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15.03.2022 17:13
+66
Я давно так не смеялась
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15.03.2022 17:13
+61
Вот это удар. Это просто нокаут для Запада
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15.03.2022 17:13
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И на Членина теперь не посмотрят.
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15.03.2022 17:52 Відповісти
Да это уже удар ниже пояса, все рублёвые счета Байдена будут заморожены. Всё пропало.
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15.03.2022 17:52 Відповісти
А Остіну на Абрамсі можна будe по можайському тракту проіхатись?
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15.03.2022 17:55 Відповісти
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15.03.2022 17:55 Відповісти
Не смогут на Селигер сьездить.
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15.03.2022 18:01 Відповісти
напугали ежа голой дупой
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15.03.2022 18:02 Відповісти
Піпець! І де тепер вони будуть свої вакації проводити? Уренгой з Тулою і Сизранню вже ж закриті!
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15.03.2022 18:03 Відповісти
НУ фсьооо. Пересрали дедушке отпуск, не поедет он Геленджик, пропала путевка.
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Какие накуй санкции ? На Щи ? Лаптем Щи... Что у вас останется....
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15.03.2022 18:14 Відповісти
Ти дови... Їм лодка а почуття гумору мають
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15.03.2022 18:15 Відповісти
Смішні вони: то вважають, що українці хочуть в руцкій мір, то думають, що Байден буде вічним президентом як *****. Москальнота просто не розуміє, що таке вільний світ!
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15.03.2022 18:26 Відповісти
Як казав Джон Маккейн, вони тепер не зможуть грітись на курортах Сибіру і не зможуть класти долари на депозит в Сбєрбанку.
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15.03.2022 18:34 Відповісти
Ну, все! Обійняти, та заплакати.
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15.03.2022 18:49 Відповісти
Как жаль Байдена, теперь он никогда не сможет провести свой отпуск в Сызрани (((((((
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15.03.2022 19:02 Відповісти
ха, ха ха......як ж це вони переживуть?
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15.03.2022 19:44 Відповісти
Явно жириновский сильнейшие усилия приложил.
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15.03.2022 20:13 Відповісти
Юмор тупой, как все русское. Но я смеялся. Иногда тупые шутки бывают очень смешными
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15.03.2022 20:48 Відповісти
Немедленно вислать детей Байдена из Урюпинска, конфисковать недвижимость в Мухосранске)))))))))
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15.03.2022 21:57 Відповісти
Злякали їжачка голим задом!
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18.07.2022 16:22 Відповісти
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