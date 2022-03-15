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Україні необхідно укласти новий оборонний союз з країною, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україні необхідно укласти новий оборонний союз з країною, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія, - Данілов

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Інституції, що були створені після Другої світової війни, не впливають на безпекову ситуацію у світі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. В Україні з початку війни вбито майже сто дітей, хто за це відповість?

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Великобританія", - зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія обіцяє й надалі надавати Україні військову підтримку

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Уважно стежимо за Зеленським і "переговорниками":

Ліва рука готує документи у Гааґу на військового злочинця і всю його камарилью.

Права рука мріє (і готова) тиснути руку "прєзідєнтавєлікайстрани" і отримувати від нього гарантії ненападу і "безпеки".

Девід Копперфілд відпочиває.
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15.03.2022 17:21
+16
Флаг Украины над резиденцией Джонсона
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15.03.2022 17:21
+13
Не просто договор, а размещение ядерного оружия на территории Украины.
Только тэто может быть гарантией
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15.03.2022 17:24
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А Британія вже запропонувала?!
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15.03.2022 17:19 Відповісти
Бріти пішли навіть далі.Вони самі пропонували такий союз між трьома країнами(Польща,Брітанія та Україна),ще напередодні війни.Але якось воно зав'яло як війна саме почалась.
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15.03.2022 18:00 Відповісти
Нет. Британия только собиралась об этом заявить. Зеленский молчит и хочет только в НАТО
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15.03.2022 19:01 Відповісти
Уважно стежимо за Зеленським і "переговорниками":

Ліва рука готує документи у Гааґу на військового злочинця і всю його камарилью.

Права рука мріє (і готова) тиснути руку "прєзідєнтавєлікайстрани" і отримувати від нього гарантії ненападу і "безпеки".

Девід Копперфілд відпочиває.
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15.03.2022 17:21 Відповісти
Флаг Украины над резиденцией Джонсона
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15.03.2022 17:21 Відповісти
Спасибі - що хоч не з рашкою.
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15.03.2022 17:21 Відповісти
Не просто договор, а размещение ядерного оружия на территории Украины.
Только тэто может быть гарантией
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15.03.2022 17:24 Відповісти
В хто на це піде? Ви размєчтался як і шановний пан Данілов. Є тільки два варіанти забезпечення безпеки країни - вступ в НАТО (для цього треба відповідати їх критеріям, в тому числі ліквідація корупції), або створення власної армії, яка би могла протистояти будь кому, хто буде загрожувати. Другий варіант Україна може не потягнути фінансово, а перший може не реалізуватися через небажання еліти наживатися на нечесних методах. В Україні кажуть - чужими руками тільки жар загрібать.
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15.03.2022 17:39 Відповісти
США. Но ВР успешно провалила законопроект.
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15.03.2022 18:57 Відповісти
Ви спочатку запитайте США, а тоді пишіть. США винищувачів не дають, а ви вирішили, щоб вони гарантували безпеку? Вони це можуть теоретично, але що вони матимуть з цього? Та і країна яка бажала би бути в союзі з США повинна відповідати певним вимогам. А вони на мою думку майже такі як і для НАТО. Так що треба нашій країні досягати таких критеріїв і тоді безпека буде забезпечена більш ефективно
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15.03.2022 19:19 Відповісти
В традициях англосаксов никто ничего не предлагает если тебе что то нужно то ты сам должен об этом заявить. Но я не слышал об этом от Зеленского. Ему нужно пока только НАТО.
Это заявление провалила ВР ещё в сентябре 21 года
вот ссылка
Телеканал Рада. Прямий ефір
Когда посмотрите почитайте кому этот статус могут дать и сколько стран его получили. В числе таких стран есть даже Пакистан. Украина может его получить гораздо быстрее Израиля (15 лет) но никто не хочет об этом просить Зеленскому нужно только НАТО и большая семёрка впридачу, планы как у Напалеона (ну а чо?)
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15.03.2022 19:31 Відповісти
Я посміхнувся. Статус союзника ті країни отримали не тому що попросили, а тому що як союзники вони ПОТРІБНІ США. Тому і отримали статус. Чи потрібна Україна як союзник поза НАТО не знаю. Боюся що ні. Крім того союзник не повинен бути обузою, а помічником. Тому будемо працювати над тим щоб стати потрібними США і тоді отримаємо статус і справжні гарантії безпеки
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15.03.2022 20:32 Відповісти
Никто нас никуда не пригласит. НИКОГДА. Везде нужно стучаться в двери. Кто стучится тому откроют. Запомните это.
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15.03.2022 20:37 Відповісти
А толку с того оружия? И платить за него Британия будет? Да и есть ли оно у рашки это тоже вопрос с таким попилом и такой армией.

Вообще кто говорит про "ядерное оружие" тот дебил по определению.
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15.03.2022 18:01 Відповісти
Ця країна одна з трьох гарантів по Будапешту, РФ на нас напала, а інші дві США та Великобританія морозяться, стоять осторонь...
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15.03.2022 17:24 Відповісти
Ви текст меморандуму читали? Якщо ні, то раджу
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15.03.2022 17:40 Відповісти
Должен быть союз: Украина, Британия, Польша, Cловакия и Румыния. Возможно Финляндия и Швеция.
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15.03.2022 17:28 Відповісти
как это?...может резонней что- то укласть с Турцией???, у нее амеровсеое ЯО, на каких-то условиях пользования Крымом допустим?
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15.03.2022 17:28 Відповісти
ОБОРОННИЙ СОЮЗ З ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ - НАЙЦІННІША БЕЗПЕКОВА СТРАТЕГІЯ!
УСПІХУ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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15.03.2022 17:30 Відповісти
Проснулись! Британія це пропонувала ще 2 місяці тому - Англія, Польща, Україна і здається ще якась країна, можливо Прибалтика. А тепер уже пізно - хіба після війни.
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15.03.2022 17:33 Відповісти
Не бачу,чому цей договір не можна укласти зараз.Бо в іншому разі,нащо він будо потім.
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15.03.2022 18:05 Відповісти
Британцы придумали этот союз но Л. Трасс в последний момент не обьявила об этом. Есть большая разница между «предложили» и «собирались предложить» К слову в традициях англосаксов никто ничего не предлагает если тебе что то нужно то ты сам должен об этом заявить. Но я пока не слышал об этом от Зеленского. Ему нужно пока только НАТО.
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15.03.2022 18:55 Відповісти
НАТО слили в угоду пуйлу - дальше что? Подписать будапешт 2 и преподнести это как вяликую победу? Правда потом когда запахнет порохом снова заплатить тысячами и тысячами жизней...на Конституцию тоже всем насрать?
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15.03.2022 17:34 Відповісти
Колись у кінці 60-х диктатор Албанії погрожував зтерти Європу і кричав:"Нас з великим китайським народом більше мільярда."Після того,як китайці послали його на умовного "путіна",створив союз з Індією і продовжував ту ж риторику про знищення Заходу.Індійці послали його ж по тому напрямку ,що і Китай.Тоді Енвер Ходжа вирішив знищити Захід одноосібно,але не встиг-ЗДОХ.Щось мені поведінка ЗЕЛЕНИХ нагадала поведінку албанських недоумків.
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15.03.2022 17:41 Відповісти
Саме про це я і казав в темі про НАТО!
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15.03.2022 17:44 Відповісти
"Велосипед" давно винайдено і це - НАТО!!!
Всі, хто проти НАТО - посібник Рашки та ВОРОГ України!
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15.03.2022 17:47 Відповісти
Є інший велосипед. Називається Рада Безпеки ООН де парашка може на всіх вето класти. І о добре їздити?
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15.03.2022 18:25 Відповісти
Ось коли твоя Рашка вступить у НАТО - тоді і верещи!
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15.03.2022 19:13 Відповісти
Все будет зависит от того,на каком этапе разгрома рашки все остановится-то что рашку решили британния и сша опустить ниже плинтуса не вызывает сомнений-это выбивает одного из противников (россию) и унижает другого (китай)-такой себе гамбит для дурачков (жаль только что на нашей территории и нашей кровью).
Но думаю союз с британнией наиболее вероятный,тем более что закрепится на юге бывшей империи они уже давно мечтали
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15.03.2022 17:49 Відповісти
нет майора подох
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15.03.2022 18:04 Відповісти
Помянєм...

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15.03.2022 20:12 Відповісти
Якшо польша сателіт США. То Україна може зайняти нішу сателіта Британії. І ніякої меншовартості в цьому немає. Життя це наука і досвід. Вчитися у Британців це престиж.
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15.03.2022 18:09 Відповісти
Верховная Рада отклонила проект постановления №5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) Документ поддержали 24 народных депутата при минимально необходимых 226 на внеочередном заседании ВР 8 сентября 2021года

Для тех у кого память 3 дня.
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15.03.2022 18:14 Відповісти
Миллион лайков за это, если Британия согласна!!!!! Негайно!!!
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15.03.2022 18:32 Відповісти
Этот статус не «дают». Его просят. Израиль просил его у США 15 лет. США готовы были его дать Украине но ВР провалила его. Великобритания такой статус не даёт. Это спекуляция и оттягивание времени как и со вступлением в НАТО
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15.03.2022 18:45 Відповісти
" США готовы были его дать Украине но ВР провалила его" - это когда? Вы что то спутали
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15.03.2022 19:26 Відповісти
https://youtu.be/Whk7FPq8MUk?t=17902
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15.03.2022 19:36 Відповісти
Телеканал Рада. Прямий ефір сентябрь 2021
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15.03.2022 19:37 Відповісти
Это не то, Вы сказали, "США готовы были его дать". При Байдене это просто исключено. Рада не смогла даже попросить, да. Но даже, если бы попросила и даже если бы Конгресс это поддержал (маловероятно от демов), то Байден наложил бы вето.
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15.03.2022 19:44 Відповісти
Вы смотрели видео? ВР отклонила ЗАЯВЛЕНИЕ о вступлении. Не вам решать как проголосовал бы Конгресс США или что сделает Байден. ВР уничтожила саму возможность.
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15.03.2022 19:53 Відповісти
Речь шла не про "ЗАЯВЛЕНИЕ о вступлении.". а о прошении. Никто Украину не приглашал. НИКОГДА.
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15.03.2022 19:56 Відповісти
Вы лжете и искажаете. Не там такого слова «ПРОШЕНИЕ» есть обращение тот есть заявление. Это раз. Второе США вообще никого НЕ ПРИГЛАШАЮТ и никогда этого НЕ ДЕЛАЛИ в отношении всех своих союзников. Но вы не одиноки, там куча пророссмйских украинских депутатов голосовавших против используя те же псевдоаргументы что и вы.
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15.03.2022 20:17 Відповісти
І Британці будуть за нас воювати? Смішно...
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15.03.2022 18:32 Відповісти
Простые британцы уже воюют з Украину.
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15.03.2022 18:47 Відповісти
Посмотрите видео выстыпления Гончаренко и то как ВР провалила этот статус
ссылкаТелеканал Рада. Прямий ефір
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15.03.2022 18:35 Відповісти
Очевидно же, что договорились с паРашей уже обменять Крим і Донбас на не вступление в НАТО. Любой блок - новий, старий, создавайте, придумивайте но в НАТО ні ні. Ето будет сохранение морди ліца х"уйла.
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15.03.2022 19:11 Відповісти
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 20:38 Відповісти
Це добре ,що наші....хочуть "союзи"...Байден слаб,що за кремлівські наративи?Байден думає і розсудливі вчинки творить!!!Звичайно зебєня був "сільон" а батько каламой-ума палата;тому й до війни не готувався,бо путін не нападе а ібаний "оборонпром"(для чого він взагалі тоді потрібен ?) не закупив ні стугну, ні вільху,ні нептун.....дороги,дороги!Слабкість Байдена в тому,що не захищає зейобану командос?-так навпаки і дає кошти і оборонку,і розвіддані,а за санкції-так ,взагалі мовчу!БАЙДЕН ПОВИНЕН ЗАХИЩАТИ аааааааааа наші -хай крадуть і на Байдена покрикують?А ще гарні відосики хай роблять і постанови і багато відпочивають,бо раптом війна а ібані зморені.Союзи заключають на порядності а не набезчесті!
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16.03.2022 04:33 Відповісти
 
 