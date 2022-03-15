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Росія може організувати операцію під фальшивим прапором із застосуванням хімічної зброї в Україні, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія може організувати операцію під фальшивим прапором із застосуванням хімічної зброї в Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що Росія може сфабрикувати обставини для виправдання використання хімічної зброї проти України.

"Упродовж кількох місяців ми викривали довгий список російської брехні. Вони заявили, що не планували вторгатися в Україну. Але вони це зробили. Вони заявили, що виводять свої війська. Але направили ще більше. Вони стверджують, що боронять мирних жителів. Але вони вбивають мирних жителів. Тепер вони роблять абсурдні заяви про біологічні лабораторії та хімічну зброю в Україні. Це просто ще одна брехня. І ми занепокоєні тим, що Москва може організувати операцію під фальшивим прапором, можливо, із застосуванням хімічної зброї", - сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції напередодні позачергового засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 16 березня у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Столтенберг констатував, що "будь-яке використання хімічної зброї буде порушенням міжнародного права та порушенням заборони на використання хімічної зброї. "Ми закликаємо Росію не використовувати хімічну зброю. Ми закликаємо Росію вивести свої сили та припинити бої і особливо не використовувати хімічну зброю", - закликав генсек НАТО Москву.

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При цьому він зазначив, що Росія і раніше використовувала хімічний елемент, "щоб убити політичного опонента", так само, як, "підтримуючи режим Асада, допомогла спростити застосування хімічної зброї".

Водночас Столтенберг не відповів на запитання, як НАТО відреагує, якщо Росія все-таки застосує хімічну зброю у війні з Україною. "Наша основна відповідальність – захист союзників НАТО. Важливо, щоб Росія зрозуміла, що ми готові це робити. Ми бачимо, як вони зараз звинувачують Україну та союзників щодо НАТО у виробництві хімічної зброї. Це брехня. Тому в нас викликає занепокоєння, що вони зроблять саме так. Президент США та інші союзники чітко заявили, що якщо вони використають хімічну зброю, вони за це заплатять високу ціну. Але я не спекулюватиму щодо будь-якої військової реакції з боку НАТО, крім того, що НАТО робитиме все, щоб захистити союзників", - відреагував генсек Альянсу.
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Топ коментарі
+5
НАТО і Столтенберг, йдіть до дупи разом із ху@лом зі своїм одвічним занепокоєнням
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15.03.2022 17:28
+3
на месте таганрога и ростова я бы напрягся... может, стоит им в отпуск съездить всем... на колыму куда-нибудь...
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15.03.2022 17:28
+3
Не каркай,импотент.
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15.03.2022 17:28
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15.03.2022 17:24 Відповісти
на месте таганрога и ростова я бы напрягся... может, стоит им в отпуск съездить всем... на колыму куда-нибудь...
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15.03.2022 17:28 Відповісти
Не каркай,импотент.
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15.03.2022 17:28 Відповісти
******* со своими линиями , сделайте хоть раз чтото на упреждение . Или всё-таки будут ждать чтоб не дай бог на нас химическое оружие использовали . **** шо за ****** контора ,******* только и могут
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15.03.2022 17:28 Відповісти
та не говори...то ли дело расейка.сказала-сделала...правда все наоборот,по принципу этанимы...
вроде возмущение должно быть против раиськиЮчто готовит очередное преступление.ан нет...ната виновата.
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15.03.2022 17:34 Відповісти
Та рашке ***** на осуждения и озабоченность тому ********* карлику ***** , реально страшно бо возьмёт и ****** какое-то химическое оружие
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15.03.2022 17:53 Відповісти
НАТО і Столтенберг, йдіть до дупи разом із ху@лом зі своїм одвічним занепокоєнням
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15.03.2022 17:28 Відповісти
Нет
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15.03.2022 17:37 Відповісти
столтенберг дал очередное добро кацапам, теперь на использование химического оружия, а дальше и ядерного. Ну да, при этом животном, когда он был премьер министром Норвегии, какой-то дегенерат массово расстрелял студентов на каком-то острове. Тьфу, *****.
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15.03.2022 17:30 Відповісти
І шо з того що ви нам це 500 раз сказали,і нічого не робите щоб цього не сталось???Ну попередили ви нас що далі нам робити спати в противогазах?Чи ви ***** почнете рухатись тільки після того як побачите наших дітей які задихаються від тої хімії,і то ще навіть напевно ви скажете 10 раз що ви засуджуєте і стурбовані...
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15.03.2022 17:31 Відповісти
.
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15.03.2022 17:32 Відповісти
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15.03.2022 17:33 Відповісти
какое хорошее мнения про кацапов это нато имеет. фальшивые флаги, казусы Белли и т.п. а про химоружие это вообще как призыв выглядит.
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15.03.2022 17:42 Відповісти
не непокойся чоловіче, що ти з себе "представляешь".. уже всі давно побачили...заспокойся..а то галстук помнеться...
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15.03.2022 17:43 Відповісти
генсек НАТО все більше стає схожим на моську - тяв,тяв,тяв. Скільки можна тявкати і нічого не робити, гріш ціна їхнім цінностям, якщо вони озброєні до зубів, зайняли позицію спостерігача, як фюрер - рашист пукін зі своєю ордою нищить незалежну демократичну державу, партнерами якої вони є.
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15.03.2022 17:46 Відповісти
Что от поздно нато забеспокоилось ..уже многие выразили свою позицию.по этому поводу.И от того ,что нато забеспокоилось ,»пу»своё решение (если у него такое есть)не изменит.,он уже адоптировался и знает ,что кроме «беспокойства»,нато Украине при хим.атаке врядли поможет…
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15.03.2022 17:57 Відповісти
Параша способна на мошенничества, хитрости и подлости.
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16.03.2022 18:47 Відповісти
 
 