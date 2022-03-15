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Міністр оборони України візьме участь в зустрічі НАТО, Угорщина не застосувала вето

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони України візьме участь в зустрічі НАТО, Угорщина не застосувала вето

Україну запросили взяти участь у зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО, що відбудеться завтра, 16 березня.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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"Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков та наші давні партнери - Грузія, Фінляндія, Швеція та ЄС", - розповів Столтенберг.

Це означає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, вирішила не застосовувати своє вето.

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Це вже не вперше від початку війни Росії проти України Угорщина не блокує участь України в міністерських зустрічах НАТО. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба долучався до засіданням міністрів закордонних справ Альянсу.

Як повідомлялося, на початку березня Україна приєдналася до кіберцентру при НАТО, що раніше теж блокувала Угорщина.
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Топ коментарі
+17
і шо в сіярському лісі здохло?
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15.03.2022 17:34
+15
у них кажется весной выборы... рядовые венгры могут его через х.. кинуть
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15.03.2022 17:37
+8
дядюшка Байден венграм попу надрал?
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15.03.2022 17:39
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і шо в сіярському лісі здохло?
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15.03.2022 17:34 Відповісти
у них кажется весной выборы... рядовые венгры могут его через х.. кинуть
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15.03.2022 17:37 Відповісти
ну і чого переймаються?
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15.03.2022 17:40 Відповісти
дядюшка Байден венграм попу надрал?
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15.03.2022 17:39 Відповісти
какой к черту дядюшка - бабушка
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15.03.2022 17:52 Відповісти
Ці люди на гроші путіна прийшли до влади....
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15.03.2022 17:40 Відповісти
А я думав, що слово НАТО стало в Україні нецензурним...але ні.
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15.03.2022 17:42 Відповісти
валянок ти
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15.03.2022 17:47 Відповісти
Союз с таким количеством участников и правом вето у каждой мелочи пузатой не дееспособен
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15.03.2022 17:48 Відповісти
это только в мирное время демократия,удобная для принятия или под благовидным предлогом отказать кому-либо,в военное не будет никакой дерьмократии-там один главный ЧЛЕН-США,все остальные саттелиты
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15.03.2022 17:55 Відповісти
Сітро получило по щам,і вже не булькає!!
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15.03.2022 17:49 Відповісти
"We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle, until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old."
-----------
Winston Churchill
House of Commons - 4 June 1940
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15.03.2022 17:58 Відповісти
Нічого, скоро вони Сербію до нато візьмуть, то буде ще одна консерва
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15.03.2022 18:12 Відповісти
Мадярони проститутки,дають в зад всім хот для них вигідніший.Не здивуюсь якщо завтра будуть лизати дупу Україні і вже проклинати мокшан.
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15.03.2022 18:45 Відповісти
 
 