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Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від військової служби окремих категорій осіб
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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та інших категорій осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиданням на пресслужбу парламенту.
Відповідно, звільняються від військової служби (строкової, під час особливого періоду та мобілізації) окремі категорії військовозобов’язаних, які:
- виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
- мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
- які здійснюють опіку (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною або обмежено дієздатною;
- зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;
- зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду;
- зайняті постійним догляду за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
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