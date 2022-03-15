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Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від військової служби окремих категорій осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від військової служби окремих категорій осіб

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та інших категорій осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиданням на пресслужбу парламенту.

Відповідно, звільняються від військової служби (строкової, під час особливого періоду та мобілізації) окремі категорії військовозобов’язаних, які:

  • виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
  • мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • які здійснюють опіку (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною або обмежено дієздатною;
  • зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;
  • зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду;
  • зайняті постійним догляду за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, - ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Самый прикол в том что когда все хотели купить себе оружие то врачи находили кучу болячек и отклонений чтобы отказать. А когда в жопу петух клюнул и в стране война то попробуй врачам доказать что у тебя нет ноги или что то болит- все здоровы.
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15.03.2022 17:44
+6
Все нормально, если только врачи и органы опеки не станут продавать "левые" справки.
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15.03.2022 17:35
+5
а депутаты всех мастей? хочу воевать плечом-к-плечу с юлей. шоб теплее было.
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15.03.2022 17:43
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Все нормально, если только врачи и органы опеки не станут продавать "левые" справки.
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15.03.2022 17:35 Відповісти
Тепер будуть перевіряти людей без ніг. Ну а може у них виросли ноги?
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15.03.2022 17:39 Відповісти
а тот раньше не проверяли...
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15.03.2022 17:52 Відповісти
Люди з ампутованими кінцівками проходять МСЕК. ***** ніби в них вони за рік виростуть. Цих ****** з МСЕКів тра на фронт відправляти
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15.03.2022 18:02 Відповісти
Да там одной справки мало будет - все такие лица получают деньги от государства за уход (там проверяют-перепроверяют) плюс юридически оформить такой уход дело довольно хлопотное - бегать со справками-бумажками не один день надо...
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15.03.2022 17:45 Відповісти
справка это собирательное понятие. В нашей стране, по крайней мере до нападения рашистов, бабло решало практически все
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15.03.2022 17:54 Відповісти
Будуть.((
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15.03.2022 19:31 Відповісти
а депутаты всех мастей? хочу воевать плечом-к-плечу с юлей. шоб теплее было.
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15.03.2022 17:43 Відповісти
Та це ж вже порхавка. Інше діло з корабельною сосною, але та вже чухнула за бугор...
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15.03.2022 18:03 Відповісти
Самый прикол в том что когда все хотели купить себе оружие то врачи находили кучу болячек и отклонений чтобы отказать. А когда в жопу петух клюнул и в стране война то попробуй врачам доказать что у тебя нет ноги или что то болит- все здоровы.
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15.03.2022 17:44 Відповісти
А не пробував чесно?
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15.03.2022 17:56 Відповісти
У нас тепер майже вся верховна рада буде доглядати людей з інвалідністю
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15.03.2022 18:03 Відповісти
и ногу себе отрубят.
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15.03.2022 18:05 Відповісти
Забули ще одну категорію - спеціаліст з авіаційного озброєння, вже тричі був посланий нах з часів захоплення кримнаша
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15.03.2022 21:36 Відповісти
 
 