Призупинення Ізраїлем безвізу для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення, - Єрмак
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Призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - написав Єрмак у фейсбуці.
"Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - підкреслив керівник ОП.
Єрмак також звернувся до урядів країн-партерів: "Ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?".
Будь ласка, зачекайте...
@_Fashington
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21 ч
Москва и Минск будут вместе развивать импортозамещение.
Я никогда не смогу так классно шутить!
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
Піля війни першочерговою має бути петиція про "Хєр їм, а не поломництво в Умань".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
Ізраїль побоявся, через те, що московія, знаходячись в Сирії (має спільний кордон з Ізраєлем), може напасти на Ізраїль.
(Як мінімум так, тоді пояснювали в Ізраїлі, блокування передачі Україні, "Залізного куполу")
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
Жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна й понині
Гаса по нашій Україні".
(Т. Г. ШЕВЧЕНКО)
И Коломойського не видно, видимо там
Хотя у них скорее всего и паспорта есть
А простому еврею нельзя, не говоря уже про украинцев
А зараз вони нічим не ризикували б, якби прийняли біженців.
Але така їхня невдячна скотська натура.
Yuriy Kundin
Я слышал другие свидетельства, например от Анны Герман. Она читала документ, как украинцы убивали детей-евреев. Младшему было 3 года. Они стреляли в них и закалывали штыками.
Даже эсесовцам стало плохо от этого. И ваши ублюдки были худшими садистами в концлагерях. А квартиры евреев, расстрелянных в Бабьем Яру, вы быстренько заселили. Тех евреев, кто пытался спрятатъся, вы выдали немцам. А Киев не только твой город, он мой тоже, потому что я там родился и вырос. И не тебе, свинье, указывать мне, где моя родина.
15.03.2022 19:31
В бабиному яру українців більше ніж євреїв, длбйб.
Чи знаєте Ви, що в 1920-х роках, чекісти (в різні часи, різні назви у них, енкеведешники, емгебешники, кегебешники), переслідували євреїв в Україні, які були симпатиками українців, які прагнули незалежності України, називаючи загально тих євреїв, "єврейська петлюрівщина" ?
Вместо помощи - мы получаем отказ даже в убежище для наших сограждан.
По информации от Посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука сегодня ночью опять 12 семей (женщины и дети) продержали всю ночь в аэропорту Бен Гурион и затем депортировали утром в Польшу!
Не смотря на договорённость о безвизовом режиме, специально для граждан Украины введены электронные визы.
При этом граждан РФ и Беларуси пускают без электронных виз.
така дяка пархатих уйобків
Yuriy Kundin
Я слышал другие свидетельства, например от Анны Герман. Она читала документ, как украинцы убивали детей-евреев. Младшему было 3 года. Они стреляли в них и закалывали штыками.
Даже эсесовцам стало плохо от этого. И ваши ублюдки были худшими садистами в концлагерях. А квартиры евреев, расстрелянных в Бабьем Яру, вы быстренько заселили. Тех евреев, кто пытался спрятатъся, вы выдали немцам. А Киев не только твой город, он мой тоже, потому что я там родился и вырос. И не тебе, свинье, указывать мне, где моя родина.
15.03.2022 19:31
Чи знаєте Ви, що в 1920-х роках, чекісти (в різні часи, різні назви у них, енкеведешники, емгебешники, кегебешники), переслідували євреїв в Україні, які були симпатиками українців, які прагнули незалежності України, називаючи загально тих євреїв, "єврейська петлюрівщина" ?
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, кажучи "ми", на особистій сторінці, пана Єрмака ?
В мене от, від цієї новини, купа питань тільки виникло.
пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?