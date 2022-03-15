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Призупинення Ізраїлем безвізу для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення, - Єрмак

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Призупинення Ізраїлем безвізу для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення, - Єрмак

Призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - написав Єрмак у фейсбуці.

"Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - підкреслив керівник ОП.

Також читайте: Ізраїль замінив безвіз електронними дозволами для України

Єрмак також звернувся до урядів країн-партерів: "Ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Ізраїль дружня країна?! Це що, такий жарт? 95-го кварталу?
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15.03.2022 17:56
+33
Жидівня пархата.
Піля війни першочерговою має бути петиція про "Хєр їм, а не поломництво в Умань".
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15.03.2022 18:04
+20
"Неначе суки з кобелями
Жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна й понині
Гаса по нашій Україні".
(Т. Г. ШЕВЧЕНКО)
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15.03.2022 18:09
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@_Fashington

·
21 ч



Москва и Минск будут вместе развивать импортозамещение.
Я никогда не смогу так классно шутить!
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15.03.2022 17:55 Відповісти
У всьому є свій позитив

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15.03.2022 18:04 Відповісти
Ізраїль дружня країна?! Це що, такий жарт? 95-го кварталу?
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15.03.2022 17:56 Відповісти
а мы УЖЕ ВВЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ МЕРЫ В ОТВЕТ К ГРАЖДАНАМ ИЗРАИЛЯ...О!! сколько хая поднимется у граждан Израиля являющиеся держателями негласно Пашпортов гражданства Украины... или владеющие недвижимостью бизнесом в Украине...
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15.03.2022 18:04 Відповісти
У відповідь розірвати із цим шматком пустелі дипстосунки і націоналізувати усі підприємства де кінцевими бенефеціарами є громадяни ісраєлю ((
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15.03.2022 18:12 Відповісти
Цікаво, пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".

"Диявол в деталях" ?

Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?

Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?

Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?

Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
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15.03.2022 21:13 Відповісти
Диявол в деталях...
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15.03.2022 21:19 Відповісти
І як їх, блін, назвати, щоб не забанили?
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15.03.2022 17:59 Відповісти
Жидівня пархата.
Піля війни першочерговою має бути петиція про "Хєр їм, а не поломництво в Умань".
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15.03.2022 18:04 Відповісти
ж2
показати весь коментар
15.03.2022 19:46 Відповісти
Цікаво, пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
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15.03.2022 21:14 Відповісти
НЕ УДИВЛЯЕТ!!Разве это первое решение Израиля,которое нужно выправлять?У меня такое чувство ,что правительство сегодняшнего Израиля изнутри загнивает ..
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15.03.2022 18:01 Відповісти
Цікаво, пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
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15.03.2022 21:15 Відповісти
И это после того, как политическое руководство Украины в 2019 году приняло решение оплачивать израильским пенсионерам выходцам из ссср пенсии в размере 400 шекелей? Шо то между обрезанными пошло не так.
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15.03.2022 18:02 Відповісти
А скільки той їх сраний шекель у гривнях був до війни ?
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15.03.2022 18:13 Відповісти
За один шекель 6,50 гр. в 2019.
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15.03.2022 18:22 Відповісти
СМРАДНЫЕ ПУТИНСКИЕ ШЛЮХИ ИДИТЕ *****
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15.03.2022 18:03 Відповісти
Цікаво, пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
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15.03.2022 21:14 Відповісти
Нах. той ізраїль? що там забули? Египет набагато привітніше і ніяких обмежень.
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15.03.2022 18:03 Відповісти
А я вважаю шо дружній. Тому шо Ізраїль специфічна країна. А подумайте хто туди і які сім'ї виїжжають... Особливо на чартерах. А так менше мінінгіту. Прочтіше кажучи хороший сигнал для прокуратури.
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15.03.2022 18:04 Відповісти
а кацапстан туда и дальше спокойно летает
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15.03.2022 18:05 Відповісти
Ше би було прикольно як ди Черновецкого з капіталами повернули і іже с німи...
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15.03.2022 18:12 Відповісти
Кацапстан нехай літкє куди хоче. Головне шоб не в Україну.
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Відколи то вони дружні. Система "Петріот" - спільна розробка США і ізраїлю, і сале ізраїль не дав добро га використання в Україні
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15.03.2022 18:06 Відповісти
Є країни які блюдять свої інтереси. Ізраїль нам нічого не винен. А от країни будапештського договору зобовязані. А патріот серьйозна тєма. Це можна сказати національний секрет. Наприклад як би патріот був би на Зміїному? Дають то що не бояться втратити і розсекретити. Це життя... І з цим нічо не зробиш. Середньостатистичному українцю до Ізраїля як до небес. Ми нічого не втратили. Ізраїль був завжди притулком багатих людей або злодіїв.
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15.03.2022 18:20 Відповісти
Не "Патріот"(розробка США), а "Залізний купол"(спільна розробка США і Ізраїль).
Ізраїль побоявся, через те, що московія, знаходячись в Сирії (має спільний кордон з Ізраєлем), може напасти на Ізраїль.
(Як мінімум так, тоді пояснювали в Ізраїлі, блокування передачі Україні, "Залізного куполу")
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15.03.2022 18:28 Відповісти
ну так пусть не сс*т а вступают в антираш. коалицию. Не русни - нет проблем у израиля.
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15.03.2022 19:49 Відповісти
ты же вчера кричал что евреи вам сильно помогают или ты уже забыл что вчера говорил дятел???????????????
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15.03.2022 18:05 Відповісти
ця країна сама по собі і раніше була,але чому єрмак раптово почав тявкать?"обидка" бені випірула,за те що вигнали свого часу?
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15.03.2022 18:06 Відповісти
Цікаво, пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
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15.03.2022 21:19 Відповісти
Що, навіть для своєї нації безвіз скасували?
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15.03.2022 18:06 Відповісти
"своя нація" у них із їхніми паспортами , а бідні євреї ісраєльським жиндюгам не рідня ((
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15.03.2022 18:17 Відповісти
Что тут можно сказать,если из-за каждого угла завоют про антисемитизм? Евреи очень хорошо пристроились,спекулируя на теме Холокоста и целуясь взасос с кацапскими неонацистами.
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15.03.2022 18:09 Відповісти
"Неначе суки з кобелями
Жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна й понині
Гаса по нашій Україні".
(Т. Г. ШЕВЧЕНКО)
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15.03.2022 18:09 Відповісти
100 лет прошло - ничего не изменилось....
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15.03.2022 19:50 Відповісти
Ну хоть Рабиновича пустили из ОПЗЖ?
И Коломойського не видно, видимо там
Хотя у них скорее всего и паспорта есть
А простому еврею нельзя, не говоря уже про украинцев
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15.03.2022 18:09 Відповісти
Очередной позор Израиля, Беннетт явный агент *****
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15.03.2022 18:09 Відповісти
КАЛОМОЙША ВСЁ ПОДДЕРЖИВАЕТ!КАЛОМОЙСКИЙ СУЧЬКА КОТОРАЯ ДАВНО СДОХНУТЬ ДОЛЖНА!!!!!!!
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Юди є...юди.
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15.03.2022 18:13 Відповісти
Тисячі українців під страхом смерті переховували євреїв під час другої світової.
А зараз вони нічим не ризикували б, якби прийняли біженців.
Але така їхня невдячна скотська натура.
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15.03.2022 18:15 Відповісти
почитайте что пишет ж2 на другой ветке:
Yuriy Kundin

Я слышал другие свидетельства, например от Анны Герман. Она читала документ, как украинцы убивали детей-евреев. Младшему было 3 года. Они стреляли в них и закалывали штыками.
Даже эсесовцам стало плохо от этого. И ваши ублюдки были худшими садистами в концлагерях. А квартиры евреев, расстрелянных в Бабьем Яру, вы быстренько заселили. Тех евреев, кто пытался спрятатъся, вы выдали немцам. А Киев не только твой город, он мой тоже, потому что я там родился и вырос. И не тебе, свинье, указывать мне, где моя родина.

15.03.2022 19:31
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15.03.2022 19:52 Відповісти
Кацап, засунь свою НКВДшну дезу собі в сраку.
В бабиному яру українців більше ніж євреїв, длбйб.
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15.03.2022 20:43 Відповісти
По стилістиці тексту юзера @Yuriy Kundin, який Ви навели, схоже на агента фашистсько-окупантської московії, який відпрацьовує гонорар, отриманий від фашистсько-окупантської московії, по методичкам, часів есесеру. Мета юзера @Yuriy Kundin, в тому, аби ( граючи роль "співчуваючого", а насправді, у таких як @Yuriy Kundin, "крокодилячі сльози".) вбити клин, між українцями, і євреями.

Чи знаєте Ви, що в 1920-х роках, чекісти (в різні часи, різні назви у них, енкеведешники, емгебешники, кегебешники), переслідували євреїв в Україні, які були симпатиками українців, які прагнули незалежності України, називаючи загально тих євреїв, "єврейська петлюрівщина" ?
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15.03.2022 20:51 Відповісти
Израиль продолжает игнорировать агрессию фашисткой РФ против Украины.

Вместо помощи - мы получаем отказ даже в убежище для наших сограждан.

По информации от Посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука сегодня ночью опять 12 семей (женщины и дети) продержали всю ночь в аэропорту Бен Гурион и затем депортировали утром в Польшу!

Не смотря на договорённость о безвизовом режиме, специально для граждан Украины введены электронные визы.

При этом граждан РФ и Беларуси пускают без электронных виз.
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17.03.2022 16:07 Відповісти
Голокост це сугубо єврейське свято , геноцид українців жидів не ібёт...
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15.03.2022 18:15 Відповісти
нахмана їхнього на х..
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Ні! Рабі Нахман наш! Секта хасидів зародилась в Україні.
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15.03.2022 18:39 Відповісти
в Умань-ні ногою...шоб не гадили там більше !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.03.2022 18:23 Відповісти
жиди ******.мій покійний дід під час 2 світової врятував багато євреїв,ховав від фашистів,годував
така дяка пархатих уйобків
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15.03.2022 18:27 Відповісти
Нет ни одного примера, когда евреи кого то прятали или спасали. Весь мир им вечно что то должен.
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15.03.2022 18:36 Відповісти
можете этому репатрианту это рассказать:
Yuriy Kundin

Я слышал другие свидетельства, например от Анны Герман. Она читала документ, как украинцы убивали детей-евреев. Младшему было 3 года. Они стреляли в них и закалывали штыками.
Даже эсесовцам стало плохо от этого. И ваши ублюдки были худшими садистами в концлагерях. А квартиры евреев, расстрелянных в Бабьем Яру, вы быстренько заселили. Тех евреев, кто пытался спрятатъся, вы выдали немцам. А Киев не только твой город, он мой тоже, потому что я там родился и вырос. И не тебе, свинье, указывать мне, где моя родина.

15.03.2022 19:31
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15.03.2022 19:54 Відповісти
По стилістиці тексту юзера @Yuriy Kundin, який Ви навели, схоже на агента фашистсько-окупантської московії, який відпрацьовує гонорар, отриманий від фашистсько-окупантської московії, по методичкам, часів есесеру. Мета юзера @Yuriy Kundin, в тому, аби ( граючи роль "співчуваючого", а насправді, у таких як @Yuriy Kundin, "крокодилячі сльози".) вбити клин, між українцями, і євреями.
Чи знаєте Ви, що в 1920-х роках, чекісти (в різні часи, різні назви у них, енкеведешники, емгебешники, кегебешники), переслідували євреїв в Україні, які були симпатиками українців, які прагнули незалежності України, називаючи загально тих євреїв, "єврейська петлюрівщина" ?
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15.03.2022 20:49 Відповісти
А Єрмаку чого переживати? Його, як і решту сайенім, це не стосується - репатріація гарантована Законом.
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15.03.2022 18:29 Відповісти
Я уже давно за снятие санкций с Ирана. Пусть гонят нефть в Европу и кошмарят голокостников.
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15.03.2022 18:34 Відповісти
Ти диви. А ще вчора єрмак вилизував Ізраїлю зад.
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15.03.2022 18:37 Відповісти
Цікаво, пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
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15.03.2022 21:21 Відповісти
Схоже, що в перші дні російського вторгнення єрмак сильно наклав в штани від страху і боявся навіть показуватись на людях. А зарас уже відійшов - і знов починає корчити із себе головного смотрящого по країні.
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15.03.2022 22:03 Відповісти
Хм, Єрмак вийшов на арену, у ролі "захисника України". "Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
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15.03.2022 18:37 Відповісти
воно - антиУкраїнська СВОЛОТА пригріта слугою ригАналів зєлєніним...Ти не знав?
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15.03.2022 19:24 Відповісти
Доповню.

Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?

Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, кажучи "ми", на особистій сторінці, пана Єрмака ?
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15.03.2022 20:58 Відповісти
Нехай так і буде! Нам від євреїв нічого не треба. З українців досить Коломойського з Боголюбовим та Зеленського...
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15.03.2022 18:38 Відповісти
Дорого же обойдётся им теперь виза в Украину (Умань) на Рош ха-Шана...
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15.03.2022 19:18 Відповісти
єрмакОВ! Для тебе була і є ОДНА "дружня" країна - КАЦАПСТАН!
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15.03.2022 19:23 Відповісти
Що,нехочуть бєнюкаламою взад??
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15.03.2022 19:30 Відповісти
С этим козлом мы еще разберемся , визами он озабочен
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15.03.2022 19:31 Відповісти
В Ізраілі кацапів повно, і їх вплив є маркером для Європи. Ніколи не любив їх. Лише срач після себе лишають жиди срані!
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15.03.2022 19:34 Відповісти
Забити ВЕЛИКИЙ БОЛТ НА ЖИДІВ!!!Це Жидовня ПРОКЛЯТА БОГОМ!!!жВідтепер,НЕХАЙ АРАБИ ЇХ ТОПЧУТЬ!!!…
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15.03.2022 19:38 Відповісти
Навіщо згадувати ,що каже цей зрадник? Ви дійсно вважаєте ,що він перестав працювати на ФСБ?
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15.03.2022 19:59 Відповісти
З'явилась новина, люди реагують.
В мене от, від цієї новини, купа питань тільки виникло.
пан Єрмак, вийшов на арену, у ролі "захисника України".
"Диявол в деталях" ?
Єрмак, зараз, зібрався в Ізраїль, по безвізу ?
Чому пан Єрмак, пише, ультимативне "..потребує негайного виправлення." ( для мови дипломатії, на мій погляд, це ультимативний вислів.), в той же час, визнаючи, що Ізраїль прикладає зусилля, які на початку свого повідомлення, пан Єрмак, характеризує, як позитивні для України ?
Хіба не МЗС України, по закону, уповноважено займається політичними заявами, від імені України, на міжнародному рівні ?
Кого пан Єрмак має на увазі, в своєму повідомленні, по якому ця новина, пишучи "ми", на особистій сторінці пана Єрмака ?
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15.03.2022 21:25 Відповісти
Вже більш ніж два роки з початком ковід-19 ніякого безвізу між Ізраілем і будь-якими іншими країнами, не лише Україіною, не існує. І так саме треба було надіслати запит на електронний дозвіл МВС Ізраїлю без будь яких шансів його отримання, якщо ви не громадянин цієї країіни. Подивиться хоча б на довоєнний сайт МАУ. Але Ермака чомусь це не турбувало і він не реагував "жорстко й оперативно на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців"(с). Гадаю що Ермак заметушився тому, що почав шукати схрон особисто для себе. Але всупереч чуткам виявилося, що в нього такі да нема ізраїільского паспорту, лише ксіва ФСБ кацапської федерації
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15.03.2022 20:28 Відповісти
 
 