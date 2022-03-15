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Канада (1503) Росія (47279) санкції (6860) Трюдо Джастін (288)

Росія заборонила в'їзд в країну прем'єру Канади Трюдо та ще низці канадських чиновників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія заборонила в'їзд в країну прем'єру Канади Трюдо та ще низці канадських чиновників

Росія вводить персональні санкції проти представників вищого керівництва та парламентарів Канади.

Про це повідомляє МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із заявою на сайті російського відомства, з 15 березня до списку осіб, нев'їзних до РФ, включаються прем'єр-міністр Джастін Трюдо, міністри закордонних справ та національної оборони Мелані Джолі та Аніта Ананд. Серед тих, хто потрапив під заборону, також більшість депутатів Палати громад канадського парламенту.

Зазначається, що загалом у російському санкційному списку 313 канадців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ запроваджує персональні санкції проти Байдена, Блінкена, Остіна та ще 10 представників американського істеблішменту

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Оху..ть! В Канаде объявлен 3-х дневный траур
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15.03.2022 18:12
+26
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15.03.2022 18:13
+23
Господи, біда то яка.
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15.03.2022 18:11
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Господи, біда то яка.
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15.03.2022 18:11 Відповісти
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15.03.2022 18:13 Відповісти
Бурякола.
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15.03.2022 19:52 Відповісти
Репокола, закрашенная йодом
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15.03.2022 20:46 Відповісти
Аж рівень океану піднявся - то плачуть Трюдо і інші. Як би моя бабуся сказала - сльози аж по сраці течуть))) Що ж їм теперь робити?)))
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15.03.2022 18:47 Відповісти
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15.03.2022 18:11 Відповісти
жостко
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Як вони таке переживуть!?
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15.03.2022 18:11 Відповісти
Оху..ть! В Канаде объявлен 3-х дневный траур
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15.03.2022 18:12 Відповісти
Кацяпа зовсім озвіріла
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15.03.2022 18:12 Відповісти
Сядет Трюдо на крыльце и подумает о золотом кольце
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15.03.2022 18:12 Відповісти
не будет теперь у Трюдо лаптей и балалайки...
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15.03.2022 18:12 Відповісти
жалюгідно
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15.03.2022 18:12 Відповісти
была ли раха более идиотской страной в истории, чем сейчас???)))
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15.03.2022 18:13 Відповісти
Уральский Кельт (анонимный частушечник)


@mighty_shield

·
43 мин



В ответ на конфискацию зарубежных особняков и яхт олигархов Россия запретила ввоз яиц из штата Айова.
*** знает как это комментировать
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15.03.2022 18:13 Відповісти
В яйце врагов...
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15.03.2022 18:17 Відповісти
**
что ни прочту про штат айова
прекрасно там идут дела
а жаль хорошая бы рифма
была
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15.03.2022 18:19 Відповісти
І що тепер Трюдо буде робити, як з цим жити? Він та низька канадських чиновників просто мріяли потрапити в якийсь Мухосранск.)))
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15.03.2022 18:14 Відповісти
Що-що, а гучно пердіти в калюжі кацапи вміють краще за всіх.
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15.03.2022 18:14 Відповісти
С - Сіммєтрія.
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15.03.2022 18:14 Відповісти
Рука-літсо...
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15.03.2022 18:14 Відповісти
капец...и как теперь жить ????

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15.03.2022 18:14 Відповісти
АНІ НІКАДА НЄ УВІДЯТ МУХАСРАНСЬКА ЗАДРІЩІНСЬКА ЗАЖОПІНСЬКА...
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15.03.2022 18:14 Відповісти
а ще *****-кукуєво та Дупу-світу
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15.03.2022 18:33 Відповісти
Обнять и плакать этих идиотов с их санкциями
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15.03.2022 18:15 Відповісти
а могли ж розбомбити Вороніж? х. їх зрозумієш)
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15.03.2022 18:52 Відповісти
Ну все, Трюдо й низка канадських посадовців втратили сенс життя.
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15.03.2022 18:15 Відповісти
А они в мордор собирались приехать?
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Процес закриття свинарника почався аби світ не бачив та ржав як добре рашці після санкцій.Трюдо це непереживе.
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Так ганьбитись, як ганбиться Рашка, причому, за власним бажанням, не може НІ ХТО У СВІТІ!
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15.03.2022 18:17 Відповісти
Страшно аж жуть
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15.03.2022 18:20 Відповісти
Что ж теперь эти канадцы будут делать без русских валенков и балалаек?!
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15.03.2022 18:20 Відповісти
От бачиш, друже Трюдо, не бачить тепер тобі дерев"яного сортиру, блинів з лопати не їсти
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15.03.2022 18:25 Відповісти
И смех и грех…
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15.03.2022 18:28 Відповісти
гола срака налякала їжака...
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15.03.2022 18:29 Відповісти
Мне вот интересно,когда кацапы начнут бульдозерами давить Айфоны.😁
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15.03.2022 18:33 Відповісти
Йой!!!
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15.03.2022 18:34 Відповісти
ржунимагу..
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15.03.2022 18:35 Відповісти
Кацяпи ,не зупиняйтеся, паліть долляри, руйнуйте закордону техніку, рвіть на шматки закордоні шмотки,санкціі так санкціі.Так ,Канада ,США і взагалі увесь закордоний світ винен що 90е не дали вам згнити у кам,яному віці.
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15.03.2022 18:38 Відповісти
Шкода…
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15.03.2022 18:45 Відповісти
Смерть цапам!
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15.03.2022 18:54 Відповісти
Світ це переживе ! А москалів з Канади треба виселити усіх. чумадан -Рашка. А може не тільки з Канади..........
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15.03.2022 18:56 Відповісти
Как же теперь канадцы без туров в Мухосранск?!!!
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15.03.2022 19:02 Відповісти
Астанавитес!
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15.03.2022 19:10 Відповісти
Шах и мат тебе, Трюдо 🤣
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15.03.2022 19:16 Відповісти
Слабовато. Сильно похоже на санкции ЕС 2014-2021 г.. Ну да ладно, они как разойдутся. Короче "Россия вперед". Ой, уже вперед не получится. "Россия, врубай 5 махов в пике".
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15.03.2022 19:16 Відповісти
Скажем дружно - НА*УЙ НУЖНО! Как говорила моя бабушка - "Сто лет МАК не родил, и голода не было..." Утритесь, лапти сраные. У вас на этой земле больне НЕТ ни друзей, ни партнеров. Вы - TOXICAL! Начался ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ...
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15.03.2022 19:34 Відповісти
"Всё, что могу" (с) Суворі ті хлопці, росіянці, але на добриво і таке згодиться.
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15.03.2022 19:34 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.03.2022 19:37 Відповісти
 
 