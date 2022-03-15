Росія заборонила в'їзд в країну прем'єру Канади Трюдо та ще низці канадських чиновників

Росія вводить персональні санкції проти представників вищого керівництва та парламентарів Канади.

Про це повідомляє МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із заявою на сайті російського відомства, з 15 березня до списку осіб, нев'їзних до РФ, включаються прем'єр-міністр Джастін Трюдо, міністри закордонних справ та національної оборони Мелані Джолі та Аніта Ананд. Серед тих, хто потрапив під заборону, також більшість депутатів Палати громад канадського парламенту.

Зазначається, що загалом у російському санкційному списку 313 канадців.

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