Росія виходить з Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія виходить із Ради Європи. Відповідний лист Міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено Генеральному секретарю організації
Про це повідомив депутат Держдуми РФ Петро Толстой, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Російський депутат звинуватив у такому етапі Росії країни НАТО. Нібито вони використовували тему прав людини для "реалізації власних геополітичних інтересів та нападок" на РФ.
"У зв’язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації. Наголошу, що Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це виважене та обдумане рішення", — додав Толстой.
При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.
"Під час виходу з Ради Європи Росія буде змушена денонсувати Європейську конвенцію з прав людини", - заявив Слуцький.
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ЗЫ Цензор в Беларуси походу заблокировали. Сижу через впн
вибачте, клятий Т9
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Перехоплена розмова. Один день життя російського окупанта коштує 53$, але виживуть не всі.
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СБУ перехопила розмову російських окупантів: Кремль "кидає" їх на гроші і вони масово дезертують.
Один выход,вирус должен погибнуть,пока не мутировал.
У них даже прав нет,крепостные.
- Што?
Все как в советской комедии.
При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.
То есть, другими словами."Мы , здесь , в рассеи , будем вешать, убивать, пытать и издеваться над нашими гражданами( рассеянами) , если мы сейчас выйдем из Совета Европы" .
Вы понимаете логику? Они этим шантажируют Европу! ОНи рассматривают свой народ в качестве заложника. Ну да, пазл сложился,поэтому загран отряды расстреливают отступающих российских срочников , поэтому им наплевать ,сколько личного состава они потеряют. Их только беспокоит выполнение задачи. Если не осталось л/с, значит задача не может быть выполнена. Поэтому, не берите в плен, не тратьте свою энергию , усилия, время. Если россии они не нужны, то и Украина не должна затрачивать свои драгоценные ресурсы на это.
Надеюсь, этот пост прочитают матери срочников и контрактников на россии.
Млять, они все еще живут по понятиям, что все можно купить, да к тому же в свете сегодняшних реалий их ржубли нафик никому не нужны