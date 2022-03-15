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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Росія виходить з Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія виходить з Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини

Росія виходить із Ради Європи. Відповідний лист Міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено Генеральному секретарю організації

Про це повідомив депутат Держдуми РФ Петро Толстой, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Російський депутат звинуватив у такому етапі Росії країни НАТО. Нібито вони використовували тему прав людини для "реалізації власних геополітичних інтересів та нападок" на РФ.

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"У зв’язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації. Наголошу, що Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це виважене та обдумане рішення", — додав Толстой.

При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.

"Під час виходу з Ради Європи Росія буде змушена денонсувати Європейську конвенцію з прав людини", - заявив Слуцький.
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Топ коментарі
+57
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15.03.2022 18:15
+41
Яким боком кацапи до Європи? Нах з пляжу!
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15.03.2022 18:16
+34
Денонсует то чего и небыло. Да и каким боком ********* к Европе?
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15.03.2022 18:16
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15.03.2022 18:15 Відповісти
Супер!
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Що? А Юр'єв день?
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15.03.2022 18:17 Відповісти
Русский челове, оставленный даже на 5 минут без присмотра, обязательно будет творить ***** во имя чего нибудь выдуманного и несуществующего.
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15.03.2022 18:21 Відповісти
Шедевр!
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15.03.2022 18:53 Відповісти
Яким боком кацапи до Європи? Нах з пляжу!
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15.03.2022 18:16 Відповісти
с радбезу оон еще валите!!!
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15.03.2022 18:16 Відповісти
Денонсует то чего и небыло. Да и каким боком ********* к Европе?
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15.03.2022 18:16 Відповісти
фух, а то бедные европейцы мучились....
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15.03.2022 18:16 Відповісти
в Кацапии давно принят закон: главенство внутренних правил над внешними... Поэтом все эти бездельники (ООН, Совет Европы и т.д.) им давно (официально) до ...
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15.03.2022 18:17 Відповісти
Денонсація, так денонсація. Всеодно раша ніколи не дотримувалась угод які підписувала.)
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15.03.2022 18:17 Відповісти
Та в дебілів, просто, грошей нема, щоб платити за членство, от і все.
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15.03.2022 20:01 Відповісти
Русский толстой, пи…дуйте на…уй.
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15.03.2022 18:17 Відповісти
Не виходять, а викиздили звідти.
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15.03.2022 18:18 Відповісти
о растрелы будут на росии, веселуха
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15.03.2022 18:18 Відповісти
То есть кацапам теперь не надо будет оправдываться за пытки в тюрьмах и тд?
ЗЫ Цензор в Беларуси походу заблокировали. Сижу через впн
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15.03.2022 18:18 Відповісти
Слухайте, Ларисо, а де Бульбофюрер подівся? Щось не видно його... Залишився, може, у куйла в бункері?
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15.03.2022 19:59 Відповісти
Следующий шагом будет запрет обходить блокировку с помощью ВПН. В Рашке за это могут впаять статью за экстремизм.
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15.03.2022 19:19 Відповісти
Правильно,нечего на Царя жаловаться
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15.03.2022 18:18 Відповісти
Ну что вы такое пишите?!! Разве не знаете?!! На московии бояре плохие, а царь всегда хороший. Холопы, **** с них возьмёшь.
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15.03.2022 18:34 Відповісти
Цар добрий допоки живий, а як помре, то кацапня починає його паскудити. Згадайте всіх: від Петра І до Єльцина Мандели... Всіх обісрали після смерті включно дєдушку Лєніна та Сраліна...
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15.03.2022 19:55 Відповісти
Это правильно. Какие права человека в стране где нет людей?
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15.03.2022 18:18 Відповісти
Права человеку даны свыше Богом. А в раше просто Бога нет от от нее отвернулся.
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15.03.2022 18:26 Відповісти
Т.е. как всегда отомстят своим гражданам.. ну чо.. в добрый путь
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15.03.2022 18:18 Відповісти
Наступний крок - повернути смертну кару і розстріляти половину своїх "граждан". Врагі народа, ібо.
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15.03.2022 18:19 Відповісти
Ща у дурачков за поребриком будет радость: будут массовые расстроены всех недовольных. А русскому человеку всего лишь надо для счастья, чтобы кровь-кишки-*************, и желательно кого нибудь кого знаешь лично.
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15.03.2022 18:19 Відповісти
>>расстрелы

вибачте, клятий Т9
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15.03.2022 18:29 Відповісти
ну хз, для расстрельщиков нуно идеология, как в совке, а тут одно г... по большому счету. хотя кацапы могут конечно удивить "назло маме отморожу уши", в смысле, в рай, но это разве что до того, как жрать нечего станет.
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15.03.2022 19:10 Відповісти
https://youtu.be/xcSf-JMwGI4



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Перехоплена розмова. Один день життя російського окупанта коштує 53$, але виживуть не всі.
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15.03.2022 18:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Xw9FI239LVM



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СБУ перехопила розмову російських окупантів: Кремль "кидає" їх на гроші і вони масово дезертують.
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15.03.2022 18:29 Відповісти
А чого так дорого?
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15.03.2022 18:31 Відповісти
Рабам и прочим холопам никаких прав не положено
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15.03.2022 18:19 Відповісти
Вирішили попереду копняка здриснути, типу сама пішла....
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15.03.2022 18:20 Відповісти
Производство швабр и бутылок на засрашке наращивает обороты.
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15.03.2022 18:20 Відповісти
А нахрена кацапорилим права людини? Вони ж не люди і не тварини, не треба їм жодних прав.
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15.03.2022 18:20 Відповісти
В рашке давно нет никаких прав людей. Понятно, что денонсация прав холопов лишь подтверждение очевидного
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15.03.2022 18:20 Відповісти
А права человека на расие когда то соблюдались что ли? Правильно сделали, честно подписались под тем, что не являются частью цивилизованного мира.
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15.03.2022 18:20 Відповісти
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15.03.2022 18:21 Відповісти
Патогенний вірус Раша таки вийшов з організму Європи .
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15.03.2022 18:22 Відповісти
И этот аирус выходит из под контроля.
Один выход,вирус должен погибнуть,пока не мутировал.
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15.03.2022 18:28 Відповісти
Вітаємо московитів з поверненням в звичайне для них та рідне середовище - кам"яне сторіччя
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Кацапи це істоти з недорозвинутою правовою свідомістю. Сьогодні вони десь на рівні 9-11 століття. Їх дії це постійно підтверджують. "По щучьєму вєлєнью по моєму хотенью..."
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Цитата професора Преображенського неначе звернена до всіх кацапів:

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15.03.2022 18:31 Відповісти
Это еще раз доказывает,что кацапы не люди.
У них даже прав нет,крепостные.
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15.03.2022 18:26 Відповісти
Цезор, там где то под Киевом, в Бородянке, объявился царёв - раздаёт гуманитарку. Гляньте новину.
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15.03.2022 18:31 Відповісти
Село Катюжанка на Київщині

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15.03.2022 18:34 Відповісти
Помню в 14 в Николаеве ему и охране так в бубен настучали - красота. Соскучился. Да, к стати а где дбр. Мать вашу дбр можете только патриотов - уничтожителей танков фашистов арестовывать.
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15.03.2022 18:38 Відповісти
- Когда началась Вторая мировая специальная военная операция?
- Што?
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15.03.2022 18:43 Відповісти
ну табло такое зачетное - просто просится "на одесу" взять
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15.03.2022 18:45 Відповісти
Убить , цуку !!
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15.03.2022 18:52 Відповісти
Заодно і закодірують там алкаша
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15.03.2022 19:33 Відповісти
Повилазили підараси...
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15.03.2022 19:49 Відповісти
Херасе, он ещё живой?
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15.03.2022 21:12 Відповісти
Мордор ізгої.
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15.03.2022 18:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yuSh3Lg2l-k


Все как в советской комедии.
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15.03.2022 18:38 Відповісти
Те пер москалі можуть апелювати тільки до СенДзянпіна!!!!!!!!!
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15.03.2022 18:39 Відповісти
Денонсують, кажете? А коли це кацапи виконували Конвенцію про якісь там права людини?
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15.03.2022 18:39 Відповісти
Рашка вернёт смертную казнь и расстреляет Навального и других экстремистов
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15.03.2022 18:41 Відповісти
Хай собі чи в ногу,чи в голову стрельнуть...
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15.03.2022 18:47 Відповісти
Як рада европи існувала коли був ссср, без їхніх внесків
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15.03.2022 18:48 Відповісти
Це значить що кацяпа буде вбивати не тільки інших ,але і своїх .Першими підуть опозіціонери та незадоволені,оце штирить путлера,чим далі тим більше.
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15.03.2022 18:49 Відповісти
Нехай заразом і з ООН валять, тим більше, що їх туди й не приймали.
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15.03.2022 18:51 Відповісти
На черзі гулаги, заборона виїзду за кордон і розстріли, чекаємо і віримо
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15.03.2022 18:56 Відповісти
Все правильно. Зачем рабам права и свобода? Их удел - получать дубинкой по хребту и хер сосать у барина.
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15.03.2022 19:00 Відповісти
Не, вообще , это нормально???? ....рассея выходит из Совета Европы и шантажирует Европу чем?

При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.

То есть, другими словами."Мы , здесь , в рассеи , будем вешать, убивать, пытать и издеваться над нашими гражданами( рассеянами) , если мы сейчас выйдем из Совета Европы" .

Вы понимаете логику? Они этим шантажируют Европу! ОНи рассматривают свой народ в качестве заложника. Ну да, пазл сложился,поэтому загран отряды расстреливают отступающих российских срочников , поэтому им наплевать ,сколько личного состава они потеряют. Их только беспокоит выполнение задачи. Если не осталось л/с, значит задача не может быть выполнена. Поэтому, не берите в плен, не тратьте свою энергию , усилия, время. Если россии они не нужны, то и Украина не должна затрачивать свои драгоценные ресурсы на это.

Надеюсь, этот пост прочитают матери срочников и контрактников на россии.
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15.03.2022 19:03 Відповісти
того кол-во пленных которое есть сейчас у Украины, если я правильно понимаю, достаточно для обменного фонда.
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15.03.2022 19:06 Відповісти
Правильно,нет на кацапии людей--только орки-нацисты.На тварей не должны распостраняться законы,написанные для людей
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15.03.2022 19:04 Відповісти
Следующий шаг: РФ,- вон из ООН
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15.03.2022 19:14 Відповісти
ЗАЧЕМ ИМ КОНВЕНЦИЯ ЕСЛИ ТАМ ЧЕЛОВЕКОВ НЕТ????
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15.03.2022 19:18 Відповісти
У зв'язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації Джерело: https://censor.net/ua/n3325419

Млять, они все еще живут по понятиям, что все можно купить, да к тому же в свете сегодняшних реалий их ржубли нафик никому не нужны
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15.03.2022 19:19 Відповісти
роssія виходить з Ради Європи, та збирається до жопи /і це у неї виходить/
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15.03.2022 19:23 Відповісти
уродам не место среди людей!
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15.03.2022 19:30 Відповісти
Ніна Матвієнко: Альо, мам, як ніч пройшла? Сьогодні відбили Гостомель, а завтра таких їм дамо https://www.youtube.com/watch?v=sTWbeMzFwHg
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15.03.2022 19:31 Відповісти

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15.03.2022 19:40 Відповісти
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15.03.2022 19:53 Відповісти
pliaaaa, biadaaaa, - užo 8 rokiv plačemo vsim eurosojuzom
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15.03.2022 22:38 Відповісти
изгоям там не место
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15.03.2022 19:48 Відповісти
Кацападли УСЬОМУ СВІТОВІ ПРОКОНСТАТУЮТЬ ФАКТ: парашляндія не є цивілізованою країною, вона взагалі не є країною - це ерзац ординське збіговисько дикунів, яких вкупі тримає тільки страх перед їх плішивим ботоксним "ханом"!
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15.03.2022 19:51 Відповісти
Путь тот, конец тоже будет тот! Гитлер покинул Лигу Наций в 1933-ом году. 🇺🇦✊✌️
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15.03.2022 19:54 Відповісти
Кацапи зробили те що Рада Евопи із-за своєї тупості,жадності та тугодумності мала зробити ще після анексії Крима
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15.03.2022 20:08 Відповісти
Оце налякали увесь світ:нічого не дотримувались,брехня кругом!Дика країна-"бєспрєдєльщик",як взагалі інші країни спостерігали за братками.
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15.03.2022 20:27 Відповісти
да бомбите уже воронеж
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15.03.2022 20:28 Відповісти
Нє, це має бути перед тим, як "Лебедине озеро" на всіх телеканалах включать.
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18.03.2022 16:45 Відповісти
Цікаво, коли нарешті москалі дозріють скасувати дію фундаментальних законів природи та й здоровий глузд загалом?
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18.03.2022 16:43 Відповісти
 
 