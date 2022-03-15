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Російські футбольні клуби не гратимуть у турнірах УЄФА, - рішення спортивного арбітражного суду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські футбольні клуби не гратимуть у турнірах УЄФА, - рішення спортивного арбітражного суду

Спортивний арбітражний суд (CAS) залишив у силі заборону на участь російських футбольних команд у турнірах під егідою УЄФА. Це рішення поки не поширюється на шанси Росії все-таки виступити в кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА-2022 в Катарі.

Про це пише  The Athletic, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, після початку війни Росії проти України міжнародні футбольні організації ФІФА та УЄФА заявили, що збірні Росії, а також її клуби не допускаються до міжнародних змагань.

Єдиний російський клуб, який на момент цього оголошення залишався в єврокубках, московський "Спартак" згодом був виключений з Ліги Європи. Таким чином, "РБ Лейпциг" автоматично пройшов до наступного раунду.

Видання пише, що CAS ще може вирішити скасувати заборони в повному рішенні. Але сьогоднішній проміжний вердикт майже не залишає для цього шансів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Аминь!
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15.03.2022 18:19
+15
Лига чемпионов засрашки, северной Кореи,Абхазии и южной Осетии. Мосчно. Трепещи УЕФА.)
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15.03.2022 18:22
+15
Очень хочу увидеть, как питерский "д'Артаньян" повесится на шарфике ФК "Закат"
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15.03.2022 18:26
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Аминь!
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15.03.2022 18:19 Відповісти
Украінці, хто зараз не на фронті, не волонтерить, якщо маєте вільний час, виділіть півгодинки, для проукраінськоі пропаганди. Тут є декілька варіантів. В фейсбук, ютуб, тік-ток поширюйте фото-відео знищеноі техніки окупантів. Дестабілізуйте іх суспільство, лайте іх уряд, зокрема путлера. Можете брати на жалість, прикидаючись росіянами, що гинуть сини та чоловіки, що іх відправили як гарматне м'ясо на погибель на непотрібну війну. Заваліть соцмедіа правдою про війну! Я особисто у фейсбук кожен день додаю рашистське місто та оброблюю його. Беріть участь, не вариться у власному соку.
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Есть проблема..Админы сразу банят
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15.03.2022 18:26 Відповісти
Отзывы на сайтах разных сервисов не сразу банят,а народу там много
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15.03.2022 18:36 Відповісти
не сразу и не везде
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15.03.2022 19:00 Відповісти
ДАЙОШ ЛАПАТНУЮ ЛІГУ ЧЄМПІОНАВ-МУХАСРАНСЬК ЗАДРІЩІНСЬК ЗАЖОПІНСЬК...
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15.03.2022 18:21 Відповісти
Великий Чемпіонат ДНР ЛНР.
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15.03.2022 18:21 Відповісти
Лига чемпионов засрашки, северной Кореи,Абхазии и южной Осетии. Мосчно. Трепещи УЕФА.)
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Несправедливість, кричуща!!! А динири-линири з придністров'ям куди поділи? Шо, в резерв відправили? Виправте і негайео!!!
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15.03.2022 19:31 Відповісти
світовий футбол нічого не втратив - там рівень трохи меньший
за збірну Борщагівки.
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15.03.2022 18:22 Відповісти
Очень хочу увидеть, как питерский "д'Артаньян" повесится на шарфике ФК "Закат"
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15.03.2022 18:26 Відповісти
Этой фотке сто лет. Вот боярский два с половиной года назад.

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15.03.2022 18:49 Відповісти
Боярский перепис бояры?
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15.03.2022 18:51 Відповісти
А яке це має значення? Головне щоб вдавився
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15.03.2022 19:34 Відповісти
А Беларуские?Хотя откуда там футбол.
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15.03.2022 18:29 Відповісти
Европа гонит сцанными тряпками

Европа гонит сцанными тряпками лапотных репоедов отовсюду.
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15.03.2022 18:32 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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15.03.2022 18:35 Відповісти
Ну, и нехай идут вслед за русским кореблем. Нехай со своими братьями из красной кореи в ногомяч играют.
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15.03.2022 18:37 Відповісти
Кацапы должны играть только на одном поле - на минном !
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15.03.2022 18:44 Відповісти
Накінець ьуде чесний футбол.
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15.03.2022 18:45 Відповісти
Люто ржу с негритосика в трусиках Мамбаси, который подобрав штаны убежал в РПЛ и получил книжку с курицей =) Теперь придется в тероборону вступать =)
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15.03.2022 18:48 Відповісти
Як це рішення не поширюється на кваліфікацію ЧС-2022?
Це ж найголовніший турнір! І якщо лаптєстан повиганяли з усіх міжнародних змагань, то збірну ********** треба якраз в першу чергу, а не в останню.
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15.03.2022 18:48 Відповісти
Хай грають у футбол черепом Х..ла.
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15.03.2022 18:49 Відповісти
Прокажені московити, женуть їх з відусіль.
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15.03.2022 18:50 Відповісти
как всякие диктаторы ввх любит праздновать спортивные успехи ))) но не тут то было - теперь пусть сборная мокшании играет со сборной калужской области )))
я понял почему он и на Финнов окрысился - они в финале Олимпиады дрюкнули орков
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15.03.2022 18:51 Відповісти
Теперь кацапоиды играют только в лапту.
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15.03.2022 19:06 Відповісти
ім грати на мінному полі черепом путіна
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15.03.2022 19:08 Відповісти
Токо не ржать. Інфа офіційна. В березні збірна раіссі зіграї 2 товариські матчі . 21.03 перший суперник - молодіжна збірна раіссі. Трохи згодом другий матч. Суперник - друга збірна раіссі.
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15.03.2022 19:50 Відповісти
 
 